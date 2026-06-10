Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαρίδι οι τραπεζικές αποκοπές και ο πληθωρισμός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αρνητικά εδάφη παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το επιδεινωμένο κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας που καθορίζει τη διάθεση των επενδυτών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,11% στις 2.359,24 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 81,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 11,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,15% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.985,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,20% στις 2.650,28 μονάδες.

Νέο πισωπάτημα

Η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος συνέπεσε με τις αποκοπές μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό μίγμα για την ελληνική αγορά. Ως αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης ουσιαστικά αναιρεί τα χθεσινά του κέρδη, υποχωρώντας για ακόμη μία φορά μετά από προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης.

Παρά τις πιέσεις, η αγορά βρίσκει ορισμένα στηρίγματα σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως ο ΟΤΕ και η Coca-Cola HBC, οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό των απωλειών. Ωστόσο, η εικόνα στο ταμπλό παραμένει σαφώς αρνητική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εισηγμένων τίτλων κινείται χαμηλότερα.

Επιβαρυντικά λειτούργησαν και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία κατέδειξαν σημαντική επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 5,2% τον Μάιο, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας και τις επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση. Σε συνδυασμό με τους ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα στοιχεία ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, οι οποίοι βλέπουν αυξανόμενες ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική χάνει 3,09%, με τις Eurobank, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, Aktor και Cenergy να σημειώνουν απώλειες άνω του 2%. Άνω του -1% είναι η πτώση σε Alpha Bank, Allwyn, Aegean, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν, Κύπρου, Πειραιώς και Metlen.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Jumbo, Optima, ΔΕΗ, Σαράντης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Λάμδα, ενώ ήπια ανοδικά οι ΔΑΑ, Coca Cola και Helleniq Energy. Ο ΟΤΕ κερδίζει 2,08%.