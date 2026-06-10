Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στις απώλειες από Coca Cola και ΟΤΕ

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Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναιρώντας σε μεγάλο βαθμό την πρόοδο που έκανε στη χθεσινή συνεδρίαση, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και των αναταράξεων από τις αποκοπές μερισμάτων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,52% στις 2.373,21 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.350,19 μονάδων (-1,49%) και 2.376,82 μονάδων (-0,37%). Ο τζίρος ανήλθε στα 231,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 33,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,9 εκατ. τεμάχια αξίας 36,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,62% στις 6.016,95 μονάδες, ενώ στο -0,37% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.104,04 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 2,32% στις 2.647,01 μονάδες.

Επιδεινώθηκε το κλίμα

Στη μέγγενη των αποκοπών μερισμάτων από τις δεικτοβαρείς Εθνική και Eurobank, αλλά και της νέας γεωπολιτικής κλιμάκωσης βρέθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, αναιρώντας για τρίτη φορά την προσέγγιση των υψηλών έτους. Συγκεκριμένα, από τη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,29 ευρώ ανά μετοχή, ενώ και η Eurobank χωρίς το μέρισμα των 0,071 ευρώ ανά μετοχή.

Επιβαρυντικά λειτούργησαν και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία κατέδειξαν σημαντική επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 5,2% τον Μάιο, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας και τις επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση. Σε συνδυασμό με τους ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα στοιχεία ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, οι οποίοι βλέπουν αυξανόμενες ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στις αγορές επιδεινώθηκε μετά τις νέες απειλές εναντίον του Ιράν, που εξαπέλυσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι θα κοστίσει στην Τεχεράνη η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία.

Και όλα αυτά, την ώρα που η μεταβλητότητα εντείνεται στον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ενόψει της πολυαναμενόμενης δημόσιας εγγραφής (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις αποτιμήσεις και τις τοποθετήσεις στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο σημείωσαν απώλειες που ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Τιτάν, Aktor, Optima, Aegean και Κύπρου. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Metlen, Allwyn και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, ΟΤΕ και Coca Cola έδωσαν πολύτιμες βοήθειες με τα κέρδη του 2,90% και 2,16% αντίστοιχα, με τις Cenergy και ΔΕΗ να κλείνουν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Helleniq Energy, Σαράντης και Λάμδα, με την Jumbo να μην έχει μεταβολή.