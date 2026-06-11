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Goldman Sachs: Κορυφαίο στέλεχος της εναντιώθηκε στην στήριξη του CEO προς στέλεχος, λόγω Έπσταϊν

Ο Ράσελ Χόρβιτς, ένα από τα λίγα στελέχη της Goldman Sachs που έθιξαν το θέμα ταμπού, αποχωρεί από την τράπεζα

World 11.06.2026, 07:15
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Goldman Sachs: Κορυφαίο στέλεχος της εναντιώθηκε στην στήριξη του CEO προς στέλεχος, λόγω Έπσταϊν
Η «πέτρα του σκανδάλου» Κάθι Ρέμλερ
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Στην απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβιντ Σόλομον να υποστηρίξει την Κάθι Ρέμλερ εναντιώθηκε ο απερχόμενος επικεφαλής προσωπικού της Goldman Sachs, επειδή οι δεσμοί της  πρώην γενικής συμβούλου με τον σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν πυροδότησαν διαμάχη.

Ο Ράσελ Χόρβιτς, κορυφαίο στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας, εξέφρασε ανησυχίες για την απόφαση του Σόλομον να υποστηρίξει την Ρέμλερ για μήνες, ακόμη και όταν έγγραφα που δημοσίευσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκάλυψαν τους δεσμούς της με τον Έπσταϊν, σύμφωνα τους Financial Times.

Ο Χόρβιτς είπε σε ορισμένους συνεργάτες ότι ο Σόλομον δεν τον εμπόδισε ποτέ να εκφράσει ανησυχίες. Αλλά μια πηγή των FT είπε ότι η υποστήριξη του Σόλομον προς την Ρέμλερ είχε γίνει θέμα ταμπού μέσα στην τράπεζα, με πολύ λίγα ανώτερα στελέχη να είναι πρόθυμα να αμφισβητήσουν την υποστήριξή του προς αυτήν.

«Ο Ράσελ ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που ήθελαν να το αντιμετωπίσουν και όλοι οι άλλοι όχι. Αυτό ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό για αυτόν», είπε το συγκεκριμένο άτομο.

Η τράπεζα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Χόρβιτς αποχωρούσε από τη θέση του στα τέλη Ιουνίου, αλλά «θα γίνει συμβουλευτικός διευθυντής». Ο Χόρβιτς είπε ότι η αλλαγή ρόλου του δεν σχετιζόταν με τον χειρισμό της διαμάχης γύρω από την Ρέμλερ στην Goldman Sachs.

Η διαφωνία του Χόρβιτς με τον Σόλομον υπογραμμίζει τις εντάσεις στο εσωτερικό της Goldman σχετικά με την απόφαση να επιτραπεί στον Ρέμλερ να παραμείνει στη θέση, μετά από αποκαλύψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που περιείχαν λεπτομερείς αλληλεπιδράσεις με τον Έπσταϊν που συνεχίστηκαν μέχρι μήνες πριν από τον θάνατό του το 2019. Η Ρέμλερ εντάχθηκε στην τράπεζα τον επόμενο χρόνο.

Μετά από μήνες αναφορών σχετικά με τους δεσμούς της με τον Έπσταϊν, η Ρέμλερ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι παραιτείται από τους ρόλους της ως γενικής συμβούλου και επικεφαλής νομικής υπεύθυνης. Είπε ότι οι δεσμοί της με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη αποσπούσαν την προσοχή. Ο Σόλομον είχε δηλώσει τότε ότι «απρόθυμα αποδέχτηκε την παραίτησή της», ενώ την επαίνεσε ως «εξαιρετικό» άτομο.

Σόλομον

Ντέιβιντ Σόλομον

Η στήριξη του Σόλομον στην Ρέμλερ προκαλεί σοκ στην Goldman

Την Παρασκευή, ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι ο Σόλομον είχε ζητήσει από την Ρέμλερ να παραμείνει στην τράπεζα σε συμβουλευτικό ρόλο, ακόμη και μετά την παραίτησή της από τη θέση της ως γενικής συμβούλου στο τέλος αυτού του μήνα.

Ένα στέλεχος της Goldman περιέγραψε μια κατάσταση «σοκ» εντός της τράπεζας όταν έγινε γνωστό το νέο την Παρασκευή.

Η κίνηση του Χόρβιτς ήταν μια έκπληξη εντός της τράπεζας, όπου θεωρούνταν από πολλούς ως ο χρισμένος διάδοχος του Τζον Ρότζερς, μιας εξαιρετικά ισχυρής προσωπικότητας και μεσίτη ισχύος που υπηρετεί ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου. Ο Ρότζερς, ο οποίος στα 70 του είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος από τον Χόρβιτς, δεν αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του στο άμεσο μέλλον.

Ο Χόρβιτς ήταν κοντά στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Λόιντ Μπλάνκφαιν και έφυγε από την τράπεζα μία φορά πριν, δύο χρόνια μετά την έναρξη της θητείας του Σόλομον, το 2020. Αλλά η τράπεζα τον προσέλκυσε ξανά ως συνεταίρο το 2023, αναθέτοντάς του τις ευθύνες του Ρότζερς ως επικεφαλής προσωπικού.

Σε αυτόν τον ρόλο, ο Χόρβιτς διηύθυνε το εκτελεστικό γραφείο της τράπεζας, δίνοντάς του στενή πρόσβαση στα κορυφαία στελέχη της Goldman. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τις δημόσιες δραστηριότητές της.

Τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2025 και στις αρχές του 2026 έφεραν ανεπιθύμητη προσοχή στην Goldman και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την κρίση του ανώτερου δικηγόρου της τράπεζας.

Έδειξαν ότι ο Έπσταϊν έκανε πανάκριβα δώρα στη Ρέμλερ, ωθώντας την να γράψει σε ένα email του 2019 ότι «ξεγελάστηκε εντελώς από τον θείο Τζέφρι σήμερα!». Σε μια άλλη περίπτωση, αναφέρθηκε στους «Ρώσους» του Έπσταϊν σε συζητήσεις για μια επαγγελματική ευκαιρία.

Η Ρέμλερ έχει πει ότι μετάνιωσε που γνώρισε ποτέ τον Έπσταϊν και ότι δεν γνώριζε τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

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