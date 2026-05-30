Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία

Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης, δίνοντας στους Ίβηρες ποσοστό 26% για την κατάκτηση του τροπαίου.

Business of Sport 30.05.2026, 07:34
Η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, μπροστά από τη Γαλλία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία, σύμφωνα με «μοντέλο» της Goldman Sachs που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (29/5) και βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης.

Το μοντέλο δίνει στην Ισπανία 26% πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου. Η Γαλλία ακολουθεί με 19%, ενώ οι κάτοχοι του τίτλου Αργεντινή έχουν 14%, η Βραζιλία 8% και η Αγγλία 5%, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Το σύστημα αξιολόγησης

Η τράπεζα αναφέρει ότι η πρόβλεψη βασίζεται κυρίως στις βαθμολογίες Elo των ομάδων (σύστημα αξιολόγησης από το σκάκι που έχει προσαρμοστεί στο ποδόσφαιρο), καθώς και σε πρόσθετους παράγοντες όπως επιθετικό ταλέντο, πρόσφατη φόρμα, νοοτροπία και γεωγραφία.

«Η Ισπανία προβλέπεται να κερδίσει επειδή έχει την υψηλότερη βαθμολογία Elo, υποστηριζόμενη από επιθετική ποιότητα και καλή αγωνιστική φόρμα», ανέφερε η Goldman Sachs. Οι πιθανότητες της Αργεντινής μειώθηκαν λόγω του λεγόμενου «winner’s slump», δηλαδή της τάσης οι κάτοχοι του τίτλου να αποδίδουν χειρότερα στο επόμενο Μουντιάλ.

Οι άλλες ομάδες

Οι πιθανότητες της Γαλλίας επηρεάζονται απ’ το ενδεχόμενο να βρει την Ισπανία στα ημιτελικά, ενώ η Αγγλία «χρεώνεται» ιστορικές αποτυχίες σε τουρνουά, γεωγραφικούς παράγοντες και όχι ευνοϊκή κλήρωση.

Η Goldman σημειώνει ότι οι προβλέψεις της είναι κοντά στις αποδόσεις των στοιχηματικών, αν και δίνει στην Αγγλία μικρότερη πιθανότητα από την αγορά. Το μοντέλο προσομοιώνει αποτελέσματα από σχεδόν 20.000 διεθνείς αγώνες από το 1978 και θα ανανεώνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

