Goldman Sachs: Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων μειώνονται με διπλάσιο ρυθμό από ό, τι πριν τον πόλεμο

World 21.05.2026, 08:02
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Mε ρυθμό ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου και παραγόμενων υποπροϊόντων αυτόν τον μήνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, περιορίζοντας τις προμήθειες, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group.

Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 8,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέχρι στιγμής τον Μάιο, σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο αντίστοιχο ρυθμό από την έναρξη του πολέμου, ανέφεραν αναλυτές, σε σημείωμα στις 20 Μαΐου, στο οποίο αναφέρεται το Bloomberg.

«Οι φυσικές αγορές συνεχίζουν να πιέζονται, καθώς οι εκτιμώμενες εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών παραμένουν σε πολύ χαμηλό 5% του κανονικού», ανέφεραν, αναφερόμενοι στην πλωτή οδό του Ορμούζ που υπόκειται σε διπλό αποκλεισμό τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν ανατραπεί από τη σύγκρουση, η οποία οδήγησε σε ένα πρωτοφανές σοκ εφοδιασμού. Αυτό έχει πυροδοτήσει την ταχεία μείωση των αποθεμάτων που είχαν συσσωρευτεί πριν από την κρίση, ενώ οι κυβερνήσεις έχουν επίσης συντονίσει τις απελευθερώσεις από στρατηγικά αποθέματα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα κέρδη των τιμών.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου συρρικνώνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ο οργανισμός έχει επίσης εκτιμήσει ότι η αγορά θα παραμείνει «σοβαρά υποεφοδιασμένη» μέχρι τον Οκτώβριο, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί σύντομα.

Goldman

Η Goldman εκτιμά ότι όσα έχουν ήδη φορτωθεί καταναλώνονται και δεν αναπληρώνονται

Περίπου τα δύο τρίτα των εισαγωγών τον Μάιο οφείλονταν σε πτώση του λεγόμενου πετρελαίου επί του νερού, δηλαδή ήδη φορτωμένου σε τάνκερ, με τις μειώσεις στις εξαγωγές να ξεπερνούν τις ασθενέστερες εισαγωγές, ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman. Η πτώση των εισαγωγών «εξαπλώνεται από την Ασία στην Ευρώπη», ανέφεραν, σημειώνοντας ότι οι εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη ήταν 60% χαμηλότερες από τους μέσους όρους του 2025.

Ωστόσο, αν και τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά μέσο ρυθμό 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τον Μάρτιο, παραμένουν σταθερά σε ετήσια βάση, δεδομένης της συσσώρευσης ενός «σημαντικού αποθέματος» τους εννέα μήνες πριν από τον πόλεμο, ανέφεραν.

Στην Κίνα – τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο – τα διυλιστήρια εμφάνιζαν «έλλειψη όρεξης» για αργό πετρέλαιο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε «μεγάλες μειώσεις» στις εισαγωγές, ανέφεραν. Οι τοπικές πωλήσεις καυσίμων μειώθηκαν κατά 22% τον περασμένο μήνα, εν μέρει λόγω της ασθενέστερης οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθεσαν, επικαλούμενοι εκτιμήσεις οικονομολόγων της τράπεζας.

Στις ΗΠΑ, τα εθνικά αποθέματα αργού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου, μειώθηκαν κατά 17,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, καθώς οι εξαγωγές ρεκόρ αρχίζουν να διαβρώνουν τα αποθέματα. Τα αποθέματα στον κόμβο Cushing της Οκλαχόμα συνέχισαν να πλησιάζουν σιγά σιγά στα λεγόμενα “depot bottoms”, δηλαδή τα βαρύτερα κατάλοιπα μετά την απόσταξη των ελαφρύτερων, πιο πολύτιμων προϊόντων (όπως η βενζίνη και το ντίζελ) .

Η ταξιδιωτική σεζόν στις ΗΠΑ ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, υποδηλώνοντας αύξηση της ζήτησης για βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροπλάνων», ανέφεραν οι αναλυτές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent διαπραγματεύτηκαν κοντά στα 106 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι την Πέμπτη. Ενώ αυτό είναι περισσότερο από 70% υψηλότερο από την αρχή του έτους, είναι πολύ κάτω από την κορύφωση της εποχής του πολέμου πάνω από τα 126 δολάρια ΗΠΑ.

