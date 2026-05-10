Goldman Sachs: Πότε βλέπει την πρώτη μείωση των επιτοκίων από την Fed

Αναθεώρησε τις προβλέψεις για τις επόμενες δυο μειώσεις επιτοκίων από την Fed η Goldman Sachs και τις μεταθέτει κατά ένα τρίμηνο, στον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2027, καθώς ο πληθωρισμός αποδεικνύεται πιο ασταθής από το αναμενόμενο.

Η μετακύλιση του κόστους ενέργειας είναι πιθανό να διατηρήσει τον δομικό πληθωρισμό του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών πιο κοντά στο 3% από τον στόχο του 2% της Fed καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθυστερώντας τις συνθήκες που απαιτούνται για τη χαλάρωση της πολιτικής, έγραψαν οι οικονομολόγοι της Goldman στην έκθεση της 8ης Μαΐου.

«Ένας συνδυασμός χαμηλότερων μηνιαίων εκτυπώσεων πληθωρισμού μετά την εξασθένηση του πετρελαϊκού σοκ και περαιτέρω χαλάρωσης της αγοράς εργασίας πιθανότατα θα απαιτηθεί» για να μειώσει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς φέτος, έγραψαν οι οικονομολόγοι.

To ουδέτερο επιτόκιο της Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία της απόφαση στα τέλη του περασμένου μήνα. Η συνεδρίαση αποκάλυψε μια βαθύτερη διχόνοια σχετικά με τις προοπτικές της πολιτικής εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ανατρέψει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η Goldman διατηρεί την πρόβλεψη για το τελικό επιτόκιο 3%-3,25% αμετάβλητη, καθώς οι προβλέψεις των συμμετεχόντων στην FOMC για το ουδέτερο επιτόκιο ήταν αρκετά σταθερές. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να προβλέπουν τουλάχιστον μερικές ακόμη μειώσεις τελικά, έγραψαν οι οικονομολόγοι.

Η τράπεζα μείωσε την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ τους επόμενους 12 μήνες στο 25%, μειωμένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να είναι πάνω από την εκτίμησή της για 20% πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.