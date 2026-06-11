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Μουντιάλ: Ένα άπιαστο όνειρο 63.000 δολαρίων

Η γεωγραφική διασπορά της διοργάνωσης σε τρεις χώρες και οι εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ μετατρέπουν το ταξίδι της ανάδειξης του παγκόσμιου πρωταθλητή σε προνόμιο για ελάχιστους

Business of Sport 11.06.2026, 16:21
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Μουντιάλ: Ένα άπιαστο όνειρο 63.000 δολαρίων
Γιώργος Μαζιάς

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Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει, όμως για τους παραδοσιακούς οπαδούς που ονειρεύονται να ακολουθήσουν την εθνική τους ομάδα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, η πραγματικότητα αποδεικνύεται σκληρή. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της πλατφόρμας AceOdds, το μέσο κόστος για δύο άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά όλα τα παιχνίδια της μελλοντικής πρωταθλήτριας κόσμου αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 63.000 δολαρίων. Αυτή η οικονομική υπέρβαση δεν περιλαμβάνει μόνο τα εισιτήρια των αγώνων, αλλά και τα έξοδα για αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και διατροφή κατά τη διάρκεια των σαράντα ημερών που θα διαρκέσει το τουρνουά.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους φιλάθλους παραμένει το κόστος των εισιτηρίων, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το μισό του συνολικού προϋπολογισμού, ξεπερνώντας τις 30.000 δολάρια ανά ζευγάρι. Ενδεικτικά, η φθηνότερη θέση για τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης εκτιμάται στα 9.000 δολάρια, ενώ ακόμη και ένα εισιτήριο για το ντεμπούτο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώτη φάση αγγίζει τα 1.000 δολάρια.

Πανάκριβο το… Ιράκ

Το κόστος διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και το πρόγραμμα των μετακινήσεων. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η εθνική ομάδα του Ιράκ, καθώς ένα υποθετικό ταξίδι των οπαδών της μέχρι τον τελικό θα απαιτούσε τουλάχιστον 75.000 δολάρια, λόγω των τεράστιων αποστάσεων που πρέπει να διανύσει η ομάδα στη φάση των ομίλων. Αντίστοιχα, για τη ζωντανή κάλυψη της πορείας της κατόχου του τίτλου, Αργεντινής, μια παρέα δύο ατόμων θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 69.565 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, η εθνική ομάδα του Παναμά αναδεικνύεται ως η πιο οικονομική επιλογή, με το κόστος για τους υποστηρικτές της να περιορίζεται στις 57.121 δολάρια.

Πέρα από τα προφανή έξοδα, οι ταξιδιώτες θα βρεθούν αντιμέτωποι και με κρυφές χρεώσεις, κυρίως στις τοπικές μετακινήσεις. Πολλά από τα στάδια βρίσκονται στα προάστια των αμερικανικών μεγαλουπόλεων με περιορισμένες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας. Ήδη οι διοργανώτριες πόλεις ανακοινώνουν ειδικές αυξήσεις για την περίοδο των αγώνων. Για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη η τιμή του τρένου προς το στάδιο θα εκτοξευθεί από τα 13 στα 98 δολάρια, ενώ στη Βοστώνη τα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς θα αυξηθούν κατά 300%. Το Μουντιάλ του 2026 υπόσχεται να γράψει ιστορία ως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα και ως ένα από τα πιο απρόσιτα για τον μέσο φίλαθλο.

Πηγή: in.gr

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