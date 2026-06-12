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Κινεζικά αυτοκίνητα: Όλοι τα αγαπούν εκτός απ’ τους Κινέζους

Η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται κατά 20%, πλήττοντας τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών και ωθώντας τες σε περισσότερες εξαγωγές

World 12.06.2026, 23:55
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Κινεζικά αυτοκίνητα: Όλοι τα αγαπούν εκτός απ’ τους Κινέζους
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Ο κόσμος επευφημεί τα τελευταία κινεζικά αυτοκίνητα και οι πωλήσεις αυξάνονται σχεδόν παντού εκτός από την ίδια η Κίνα.

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά καινούργιων οχημάτων στον κόσμο, μειώθηκαν κατά 22% τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σε περίπου 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Αυτός ήταν ο όγδοος συνεχόμενος μήνας με ετήσια μείωση, σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων από την αρχή του έτους είναι σχεδόν 20% χαμηλότερες από πέρυσι, πλήττοντας τα κέρδη των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τα προβλήματα στην Κίνα ωθούν τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες -συμπεριλαμβανομένων των ξένων brands που κατασκευάζουν εκεί- σε μια ακόμη πιο επιθετική επέκταση στο εξωτερικό. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία απέστειλε 784.000 αυτοκίνητα στο εξωτερικό τον Μάιο, σύμφωνα με την ένωση, 75% περισσότερα από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Τον Ιανουάριο, το Πεκίνο μείωσε στο μισό μια φορολογική απαλλαγή για τα plug-in αυτοκίνητα και μείωσε τις επιδοτήσεις όταν οι άνθρωποι ανταλλάσσουν ένα παλιό όχημα με ένα ηλεκτρικό όχημα, πλήττοντας τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο, ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, πλήττοντας και τις πωλήσεις αυτοκινήτων με παραδοσιακό κινητήρα.

Πολλοί καταναλωτές ήταν ήδη διστακτικοί για τις αγορές υψηλού κόστους σε μια οικονομία που έχει πληγεί από τον αποπληθωρισμό και την υψηλή ανεργία των νέων. Οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2% τον Απρίλιο, ο χαμηλότερος ρυθμός εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

«Πρέπει να κάνουμε κάτι για να ανοικοδομήσουμε πραγματικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών», δήλωσε στη Journal η Στέλα Λι, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας.

Για το πρώτο τρίμηνο, πολλές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ανέφεραν τα χειρότερα αποτελέσματά τους εδώ και χρόνια. Τα καθαρά κέρδη της BYD μειώθηκαν περίπου στο μισό, στο ισοδύναμο των 590 εκατομμυρίων δολαρίων, το χαμηλότερο από τα μέσα του 2022. Μικρότεροι παίκτες, όπως ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων XPeng, υφίστανται απώλειες σε μια αγορά γεμάτη με δεκάδες ανταγωνιστές και εκατοντάδες μοντέλα.

BYD

Τα κινεζικά αυτοκίνητα ποντάρουν στην τεχνολογία

Η BYD έχει επιδιώξει να αναζωογονήσει τις δραστηριότητές της με τεχνολογικές ανακοινώσεις, όπως η πεντάλεπτη φόρτιση, οι μεγάλες εγγυήσεις μπαταριών και οι δεσμεύσεις για την κάλυψη του κόστους τυχόν ατυχημάτων που προκαλούνται από το σύστημα υποβοήθησης οδηγού «God’s Eye».

Η εστίαση στην καινοτομία σηματοδοτεί μια αλλαγή από τις μειώσεις τιμών που οδήγησαν στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της BYD τα προηγούμενα χρόνια. Η κινεζική κυβέρνηση πέρυσι έθεσε υπό έλεγχο αυτό που θεωρούσε υπερβολικό ανταγωνισμό στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, φοβούμενη ότι ένας άγριος πόλεμος τιμών έβλαπτε τους προμηθευτές και συνέβαλε στην αποπληθωριστική διάθεση.

Με την ασυνήθιστη υπόσχεσή της για αυτοματοποιημένη οδήγηση, η BYD θέλει να «βάλει χρήματα στο τραπέζι, να δώσει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές», δήλωσε η Λι. «Εστιάζω περισσότερο στην ποιότητα παρά στην ποσότητα».

Καθώς η τοπική αγορά δυσκολεύεται, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Ο ιδρυτής της BYD, Γουάνγκ Τσουάνφου, δήλωσε στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας την Τρίτη ότι σχεδιάζει να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο εντός πέντε ετών, σύμφωνα με μια περίληψη της συνάντησης.

Μεταξύ των λίγων χωρών που δεν αντιμετωπίζουν εισροή από κινέζικα αυτοκίνητα είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβάλλει υψηλούς δασμούς και άλλους περιορισμούς για να τα κρατήσουν εκτός.

Τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο πρόσθεσε την BYD και την NIO, μια άλλη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, σε έναν κατάλογο εταιρειών που θεωρούνται ότι έχουν δεσμούς με τον στρατό της Κίνας, μια κίνηση που τους απαγορεύει να εκτελούν εργασίες για το Υπουργείο Άμυνας. Οι εταιρείες δήλωσαν ότι δεν είχαν στρατιωτικούς δεσμούς και ότι συμπεριλήφθηκαν λανθασμένα στη λίστα.

Αλλού, η ραγδαία αύξηση των κινεζικών εξαγωγών οχημάτων έχει σημάνει συναγερμό και έχει οδηγήσει σε κινήσεις περιορισμού του εμπορίου. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας έχουν ανταποκριθεί κατασκευάζοντας εργοστάσια και κοινοπραξίες, ιδίως στην Ευρώπη.

«Το κλειδί είναι να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε πραγματικά και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας», δήλωσε στην WSJ ο Μπράιαν Γκου, αντιπρόεδρος της XPeng. «Τελικά, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο».

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