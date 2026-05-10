Βολιβία: Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» οδηγούν σε αύξηση των ΕV

Όλο και περισσότεροι πολίτες στη Βολιβία εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους που κινούνται με ορυκτά καύσιμα για να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα (EV), καθώς η χώρα της Νότιας Αμερικής αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων και ένα προεδρικό διάταγμα που έθεσε τέλος στις μακροχρόνιες επιδοτήσεις καυσίμων, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το κόστος της βενζίνης.

Οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Βολιβίας επιδεινώθηκαν το 2023 υπό την προεδρία του Λουίς Άρσε, ο οποίος διατήρησε μια κρατική επιδότηση βάσει της οποίας η χώρα αγόραζε καύσιμα σε διεθνείς τιμές και τα πωλούσε στη μισή τιμή στην εγχώρια αγορά.

Ωστόσο, η Βολιβία — η οποία εισάγει το 80% του ντίζελ και το 55% της βενζίνης που καταναλώνει — σταδιακά εξάντλησε τα ξένα νομίσματα για την αγορά καυσίμων, ενώ η επιδότηση αντιπροσώπευε ετήσια απώλεια άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το κράτος.

Οι μεγάλες ουρές οχημάτων που περίμεναν στα βενζινάδικα έγιναν συνηθισμένο θέαμα.

Τον Δεκέμβριο — έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του — ο πρόεδρος Ροντρίγκο Παζ κατάργησε την επιδότηση και οι τιμές της ενέργειας σχεδόν διπλασιάστηκαν, πλήττοντας σοβαρά τους Βολιβιανούς.

Νοθευμένη βενζίνη

Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι μεταφορείς παραπονέθηκαν ότι η κακή ποιότητα της βενζίνης προκαλούσε ζημιές στα οχήματά τους. Η κυβέρνηση έκανε λόγο για σαμποτάζ, ενώ ο Παζ δήλωσε ότι η βενζίνη που διανέμεται από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ήταν νοθευμένη με ρητίνη και μαγγάνιο που είχαν παραμείνει στις δεξαμενές αποθήκευσης από την εποχή της κυβέρνησης Άρσε.

Το σκάνδαλο της «άχρηστης βενζίνης» πυροδότησε ένα κύμα απεργιών και διαδηλώσεων μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, καθώς και τις παραιτήσεις δύο υψηλόβαθμων στελεχών της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς Βολιβιανούς ήταν ο πόλεμος με το Ιράν. Αντιμέτωποι με την πιθανότητα μιας ακόμη αύξησης στις τιμές των καυσίμων, ορισμένοι αντάλλαξαν τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητά τους με ηλεκτρικά οχήματα.

«Η επένδυση ξεπερνά τα 36.000 δολάρια, αλλά δεν χάνω πλέον πολύτιμες ώρες εργασίας ψάχνοντας για καύσιμα ή ασχολούμενος με επισκευές του οχήματος», δήλωσε ο Έβερ Βέρα, ένας 54χρονος δικηγόρος, μιλώντας στο AP.

Όλο και πιο δημοφιλή τα EV στη Βολιβία

Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων στη Βολιβία αυξήθηκε από 500 σε 3.352 τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με το Ενιαίο Μητρώο Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία για τα φορολογούμενα οχήματα.

Η σημαντικότερη αύξηση καταγράφηκε τα τελευταία δύο χρόνια, σε συνάρτηση με την κρίση καυσίμων. Ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό των περίπου 2,6 εκατομμυρίων οχημάτων στη χώρα, η οποία έχει πληθυσμό σχεδόν 12 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των οχημάτων εισήχθη από την Κίνα, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.