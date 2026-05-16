Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Xpeng αναζητά εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η Volkswagen επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των εργοστασίων της. Φαίνεται ότι θα έπρεπε να ήταν οι ιδανικές συνθήκες για μια συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έλβις Τσενγκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Xpeng για τη βορειοανατολική Ευρώπη, υπήρχε ένα πρόβλημα με το εργοστάσιο που προσφερόταν: «Είναι, θα έλεγα, λίγο παλιό».

Η αυστηρή κριτική για τις εγκαταστάσεις του γερμανικού κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας, που εκφράστηκε αυτή την εβδομάδα σε συνέδριο των Financial Times, ενδέχεται να προκαλέσει κάποια αμηχανία μεταξύ της Xpeng και της Volkswagen, η οποία τυγχάνει να είναι επίσης μέτοχος και πελάτης της στον τομέα της τεχνολογίας.

Ωστόσο, συνοψίζει με ακρίβεια τη μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Πολλοί από τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων βρίσκονται σε υποχώρηση, ενώ η κινεζική βιομηχανία βρίσκεται σε άνοδο.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες… ξεπουλάν στην Ευρώπη

Οι πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων έχουν εκτοξευθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη σε ένα κύμα εισαγωγών. Αντιπροσώπευαν το 8,6% της αγοράς της Δυτικής Ευρώπης κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τον Ματίας Σμιντ, αναλυτή του κλάδου αυτοκινήτου με έδρα το Βερολίνο.

Πολλές από τις κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BYD, Changan, Chery, Dongfeng και Geely, στοχεύουν πλέον στην παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη. Ορισμένες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κατασκευάσουν τα δικά τους εργοστάσια, αλλά οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες έχουν επίσης εντοπίσει μια ευκαιρία να ξεφορτωθούν τα υπολειτουργούντα εργοστάσιά τους, ακόμη και αν αυτό βοηθά τις εταιρείες που καταλαμβάνουν το μερίδιο αγοράς τους. Αντί να ανησυχούν για το ενδεχόμενο να αφήσουν την αλεπού να μπει στο κοτέτσι, κρατούν την πόρτα ανοιχτή, γράφει με φλεγματικό χιούμορ ο βρετανικός Guardian.

Η Nissan βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Chery για την παραχώρηση μέρους του μοναδικού ευρωπαϊκού εργοστασίου της στο Σάντερλαντ, στη βόρεια Αγγλία, αφού προηγουμένως είχε πουλήσει στην Chery ένα άλλο εργοστάσιο, στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ford συμφώνησε να πουλήσει μέρος του εργοστασίου της στη Βαλένθια της Ισπανίας στην Geely. Η Stellantis, ιδιοκτήτρια μαρκών όπως η Peugeot, η Fiat και η Vauxhall, ήταν από τις πρώτες που συνεργάστηκαν με κινεζικό ανταγωνιστή και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι δύο από τα ισπανικά της εργοστάσια θα κατασκευάζουν αυτοκίνητα για τη Leapmotor.

Oι Κινέζοι λύνουν ένα πρόβλημα;

Για τους ευρωπαίους κατασκευαστές, τα κινεζικά κεφάλαια λύνουν ένα πρόβλημα. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη έχουν μειωθεί από 15,3 εκατομμύρια το 2019, πριν από την πανδημία του κορονοϊού, σε λιγότερα από 13 εκατομμύρια το 2025. Αυτό, σε συνδυασμό με τους αμερικανικούς δασμούς που έχουν πλήξει τις εξαγωγικές πωλήσεις, έχει αφήσει τους κατασκευαστές με περισσότερο εργοστασιακό χώρο από ό,τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Η πώληση παραγωγικής ικανότητας σε κινεζικούς ανταγωνιστές αποφεύγει την οδυνηρή διαδικασία του κλεισίματος εργοστασίων και της απόλυσης χιλιάδων εργαζομένων.

Ωστόσο, ο Thomas Schäfer, διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, παραδέχτηκε ότι η εύρεση αγοραστών δεν ήταν πάντα εύκολη. Οι αναφορές για έναν πιθανό νέο ιδιοκτήτη για το εργοστάσιό της στη Δρέσδη, το πρώτο που έκλεισε στη Γερμανία εδώ και 88 χρόνια, ήταν «ανοησίες», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη τύπου, προσθέτοντας: «Δεν έχω κανέναν να χτυπάει την πόρτα μου».

Ο Τσενγκ της Xpeng ανέφερε ότι μια συμφωνία με τη VW εξακολουθεί να είναι εφικτή, εφόσον καταφέρουν να «βρουν μια τοποθεσία εδώ στην Ευρώπη που να είναι κατάλληλη». Ωστόσο, αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές επιλογές, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή ενός νέου εργοστασίου.

Ιδιωτικά, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων ανησυχούν μήπως βγουν χαμένοι. Ένας διευθυντής σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε στον Guardian ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές είναι «πολύ αξιόπιστοι» και ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για όλους τους παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, από τη μαζική αγορά μέχρι και την αγορά πολυτελείας.

Δημοσίως, οι Ευρωπαίοι επικεφαλής επιμένουν ότι η συνεργασία μπορεί να πετύχει. Ο Αντόνιο Φιλόσα, διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, δήλωσε ότι πιστεύει ότι «μια ισχυρή συνεργασία είναι αυτή που μπορεί να ωφελήσει και τις δύο πλευρές». Πρόσθεσε ότι η Stellantis θα εξετάσει συνεργασίες που δεν θα περιορίζονται μόνο στην Κίνα.

H συμφωνία της Stellantis στην Κίνα

Η Stellantis απέδειξε την Παρασκευή τι εννοούσε ο Φιλόσα, ανακοινώνοντας συμφωνία με την Dongfeng για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων Peugeot και Jeep στην Κίνα από το επόμενο έτος.

Η Stellantis είναι μία από τις εταιρείες που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την BYD, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, σύμφωνα με την Στέλλα Λι, εκτελεστική αντιπρόεδρο της κινεζικής μάρκας. Ωστόσο, σε συνέντευξή της αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg, πρόσθεσε ότι η εταιρεία επιθυμεί να έχει τον έλεγχο από μόνη της.

«Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να λειτουργούμε μόνοι μας», δήλωσε η Λι. «Είναι πολύ δύσκολο να ζητάς άδεια από κάποιον άλλο. Δεν έχουμε αυτό το DNA στο DNA μας. Λειτουργούμε πολύ γρήγορα. Παίρνουμε αποφάσεις σε πέντε λεπτά.»

Η BYD πάει Ουγγαρία

Η BYD πλησιάζει στην ολοκλήρωση ενός εργοστασίου στην Ουγγαρία, αν και οι υπεργολάβοι του έργου έχουν αντιμετωπίσει κατηγορίες για μια σειρά πιθανών παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι δίνει «υψηλή προτεραιότητα στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στην αυστηρή συμμόρφωση με τους ουγγρικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς».

Ο Markus Haupt, διευθύνων σύμβουλος της Seat και της Cupra, δύο εμπορικών σημάτων του Ομίλου Volkswagen, δήλωσε ότι οι Κινέζοι ανταγωνιστές βρίσκονται σε «άδικη θέση», αλλά «αν αρχίσουν να παράγουν εδώ με παρόμοια υποδομή, με παρόμοιο κόστος εργασίας, με παρόμοιο κόστος υλικών, τότε θα αρχίσουμε να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή κανόνων «Made in Europe» που θα αποκλείουν τις εισαγωγές (ενδεχομένως και από το Ηνωμένο Βασίλειο) από ορισμένα κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό θα προστεθεί στους δασμούς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι οποίοι κυμαίνονται από 17% έως 35,3% ανάλογα με τον κατασκευαστή και αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των επιδοτήσεων της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Haupt δήλωσε ότι η στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να είναι να «προσκαλέσει τους Κινέζους να παράγουν στην Ευρώπη και επίσης να τοπικοποιήσουν τα εξαρτήματα σε ένα ορισμένο ποσοστό που θα καθοριστεί». Είπε: «Νομίζω ότι για την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο της βιομηχανικής μας βάσης, αυτό θα είναι εξαιρετικά ελκυστικό, διότι θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας και θα προσέλκυε επενδύσεις στην Ευρώπη».

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πρόθυμες να ανταποκριθούν, αν αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πουλήσουν περισσότερα. Ο Gary Lan, διευθύνων σύμβουλος της Omoda και της Jaecoo στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο από τις πολλές μάρκες που λανσάρει η Chery στην Ευρώπη, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να σκαρφαλώσει στην «τρίτη θέση» στη Βρετανία. Αυτό θα σήμαινε να ξεπεράσει τις νοτιοκορεατικές Hyundai και Kia. Ήδη προκάλεσε αίσθηση τον Μάρτιο, όταν το Jaecoo 7 έγινε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Lan παρουσίασε ένα σχέδιο τεσσάρων σταδίων για το Ηνωμένο Βασίλειο, που ξεκινά με την κυκλοφορία οχημάτων και καταλήγει στην παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Chery βρίσκεται στο στάδιο 2, με ένα ερευνητικό κέντρο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει, αλλά, όπως είπε, μέχρι το επόμενο έτος «θα έχουμε περισσότερα να πούμε» σχετικά με την κατασκευή οχημάτων στη Βρετανία. «Πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση του ταξιδιού», είπε.