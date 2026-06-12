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Ουάσιγκτον: Η κυβέρνηση πουλάει το πρώην ξενοδοχείο του Τραμπ

Το πρώην κτίριο του παλιού ταχυδρομείου, στην Ουάσιγκτον που τώρα είναι ξενοδοχείο Waldorf Astoria, πωλείται για 80 εκατομμύρια δολάρια

World 12.06.2026, 06:15
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Ουάσιγκτον: Η κυβέρνηση πουλάει το πρώην ξενοδοχείο του Τραμπ
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Στην εταιρεία που έχει τη μακροπρόθεσμη μίσθωση του ακινήτου πούλησε το πρώην κτίριο του Παλαιού Ταχυδρομείου στην Ουάσιγκτον η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το κτίριο τώρα στεγάζει το ξενοδοχείο Waldorf Astoria.

Το επιβλητικό, ιστορικό κτίριο βρισκόταν στο πλαίσιο μιας σχεδόν εκατοντάχρονης μίσθωσης για λειτουργία ως ξενοδοχείο. Την Τετάρτη πουλήθηκε πλήρως, δίνοντας την πλήρη κυριότητα του κτιρίου και της γης από κάτω στην εμπορική τράπεζα BDT & MSD Partners, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η τράπεζα απέκτησε το κτίριο και τη γη για 80 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Journal.

Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον προηγουμένως ελεγχόταν από την οικογενειακή επιχείρηση του Προέδρου Τραμπ, η οποία το λειτουργούσε ως ξενοδοχείο με το εμπορικό σήμα του Τραμπ, και πέρυσι εξέφρασε ενδιαφέρον να το επαναποκτήσει.

Οι μισθώσεις που διαρκούν πολλές δεκαετίες συχνά θεωρούνται από τον κλάδο των ακινήτων ως εν τη πράξει ιδιοκτησία. Αλλά η αγορά του κτιρίου και της γης απευθείας καθιστά άμεσα το ακίνητο ακόμη  πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο και έναν πιο ελκυστικό στόχο απόκτησης. Αυτό συμβαίνει επειδή το ξενοδοχείο δεν θα υπόκειτο σε πληρωμές μισθωμάτων και ένας νέος ιδιοκτήτης δεν θα ανησυχούσε για την τελική επαναφορά της μίσθωσης σε υψηλότερη τιμή.

Η BDT & MSD βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για την πώληση του ακινήτου. Έχουν προσεγγιστεί από μια χούφτα πιθανών αγοραστών που συζητούν μια τιμή περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ​ανέφεραν οι πηγές της WSJ.

Ουάσινγκτον

Ένα απο τα εμβληματικότερα κτίρια της Ουάσινγκτον

Το Παλιό Ταχυδρομείο άνοιξε γύρω στο 1900 και είναι διάσημο για τον πύργο του ρολογιού και το αίθριο ύψους περίπου 10 ορόφων. Το κτίριο καλύπτει 46.500 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το κοινό θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στον πύργο του ρολογιού και οι φορολογούμενοι θα διατηρήσουν την κυριότητα ορισμένων από τα ιστορικά έργα τέχνης στο εσωτερικό του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου ενός αγάλματος του Βενιαμίν Φραγκλίνου.

Οι Τραμπ λειτουργούσαν το ακίνητο ως Trump International Hotel κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου. Πούλησαν τα δικαιώματα μίσθωσης το 2022 για 375 εκατομμύρια δολάρια σε μια επενδυτική εταιρεία του Μαϊάμι. Άνοιξε ως Waldorf Astoria αργότερα εκείνο το έτος, μια μάρκα που διαχειρίζεται η Hilton Hotels.

Η εταιρεία κατέληξε να αθετήσει το χρέος της. Η BDT & MSD, η οποία ήταν ο δανειστής εκείνη την εποχή, προέβη σε κατάσχεση του ακινήτου και ανέλαβε την κυριότητα το 2024.

Οι Τραμπ πέρυσι ρώτησαν για την πιθανή αγορά του ξενοδοχείου, όπως ανέφερε η Wall Street Journal τον Ιανουάριο του 2025. Ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας, συναντήθηκε στο θέρετρο Mar-a-Lago της οικογένειάς του στη Φλόριντα με ένα στέλεχος της BDT & MSD. Είχαν προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με την αγορά του ξενοδοχείου.

Ο Έρικ Τραμπ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια την Τετάρτη σχετικά με το εάν η εταιρεία του εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να αποκτήσει το ξενοδοχείο.

Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί το ακίνητο ανήκε στη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών, αλλά είναι μεταξύ των δεκάδων ομοσπονδιακών ακινήτων που η κυβέρνηση Τραμπ βγάζει προς πώληση.

Το Hilton, το οποίο κατέχει την επωνυμία Waldorf Astoria, έχει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία διαχείρισης με το ξενοδοχείο. Αυτή η συμφωνία θα συνεχιζόταν υπό νέο μισθωτή.

Ενδιαφέρον από τον Οργανισμό Τραμπ

Ο Οργανισμός Τραμπ σταμάτησε πολλές από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, αν και έχει αναβιώσει την παγκόσμια επέκτασή του τα τελευταία χρόνια. Ο Τραμπ συμφώνησε να διαχειριστεί και να προωθήσει την επωνυμία ενός έργου γκολφ και θέρετρου στο Ομάν, συνεργαζόμενος με την σαουδαραβική εταιρεία ακινήτων Dar Al Arkan. Η εταιρεία διαθέτει επίσης θέρετρα, συγκροτήματα κατοικιών και άλλες επιχειρήσεις σε περισσότερες από 10 χώρες.

Ωστόσο, οι Τραμπ μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το ακίνητο στην Ουάσινγκτον. Το 2012, η ​​εταιρεία τους κέρδισε έναν έντονο διαγωνισμό υποβολής προσφορών για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, η οποία με παρατάσεις θα έχει διάρκεια σχεδόν 100 χρόνια. Νίκησαν άλλους επενδυτές ακινήτων και ξενοδοχειακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Marriott International και Hilton, για το δικαίωμα λειτουργίας του ακινήτου.

Το ξενοδοχείο γρήγορα έγινε ένα κόσμημα στο χαρτοφυλάκιο της οικογένειας Τραμπ. Εξελίχθηκε σε κάτι σαν Ρεπουμπλικανικό κλαμπ στην καρδιά της Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, προσελκύοντας οπαδούς, λομπίστες, νομοθέτες και επιχειρηματίες.

Το 2019, οι Τραμπ προσέλαβαν την εταιρεία ακινήτων JLL για να δουν αν υπήρχε αγοραστής για το ακίνητο. Εκείνη την εποχή, ο Έρικ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η προοπτική πώλησης των δικαιωμάτων του ξενοδοχείου υποκινήθηκε εν μέρει από την κριτική ότι οι Τραμπ παραβίαζαν τους νόμους περί δεοντολογίας της κυβέρνησης επωφελούμενοι από το ακίνητο.

«Οι άνθρωποι αντιτίθενται στο γεγονός ότι βγάζουμε τόσα πολλά χρήματα από το ξενοδοχείο και ως εκ τούτου μπορεί να είμαστε πρόθυμοι να το πουλήσουμε», δήλωσε στην Journal.

Το Waldorf Astoria έχει από τις υψηλότερες τιμές δωματίων στην Ουάσιγκτον. Μια superior σουίτα στούντιο με king size κρεβάτι στο ξενοδοχείο για το Σάββατο βράδυ θα κόστιζε περισσότερα από 1.300 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Bottom of Form

 

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