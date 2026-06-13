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Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta

Νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορεί να οδηγήσουν σε σχεδόν αόρατη επιτήρηση των πολιτών

Τεχνολογία 13.06.2026, 23:25
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Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
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Η Ευρώπη εντείνει την πίεση προς τα smart glasses, καθώς νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην ιδιωτικότητα και στην επιτήρηση των πολιτών. Τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας νέας ευρωπαϊκής συζήτησης γύρω από το αν η τεχνολογία αυτή συμβαδίζει με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τη θεμελιώδη αρχή της συναίνεσης.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά από δημοσιεύματα σουηδικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία υπεργολάβοι της Meta στην Κένυα επεξεργάζονταν υλικό που είχε καταγραφεί από smart glasses της εταιρείας, στο πλαίσιο εκπαίδευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονταν, όπως αναφέρεται, ιδιαίτερα ευαίσθητες στιγμές από την προσωπική ζωή ανθρώπων, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Αντίδραση των θεσμών

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευρωβουλευτής Βερονίκα Τσιφρόβα Όστριχονοβα και άλλοι νομοθέτες ζήτησαν να εξεταστεί αν τα smart glasses της Meta και η χρήση τους για εκπαίδευση AI συμβαδίζουν με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Όπως υπογράμμισε η ίδια, απαιτείται «κάποιο είδος φρένου» σε τεχνολογίες που μπορεί να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα ή να στοχεύουν γυναίκες με τρόπο που δεν είναι επιθυμητός για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει ήδη ζητήσει σχετική έκθεση για τα smart glasses, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Η επικεφαλής της, Άνου Τάλους, σημείωσε ότι στη συνέχεια θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι αρχές προστασίας δεδομένων σε κράτη όπως η Γαλλία προχώρησαν σε ιδιαίτερα αυστηρές προειδοποιήσεις.

Ο φόβος της «αόρατης» επιτήρησης

Η γαλλική εποπτική αρχή CNIL προειδοποίησε ήδη από τον Μάιο ότι τα smart glasses ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια μορφή σχεδόν αόρατης και πανταχού παρούσας επιτήρησης, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει βαθιά τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών. Η κριτική εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που καταγράφονται δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν ότι βρίσκονται σε πλάνο, ούτε να εκφράσουν ουσιαστική άρνηση, αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο του το Politico.

Αυτή η προβληματική συνδέεται με τον πυρήνα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς η συναίνεση και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του GDPR. Σύμφωνα με ειδικούς και ακτιβιστές, η ενσωμάτωση κάμερας σε γυαλιά μεταφέρει την καταγραφή εικόνας και πληροφορίας σε ένα νέο επίπεδο, πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί σε σύγκριση με τα smartphone.

Η απάντηση της Meta

Η Meta υποστηρίζει ότι τα AI γυαλιά της διαθέτουν ενσωματωμένες δικλείδες προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας λυχνίας LED που ενεργοποιείται όταν ο χρήστης ζητά φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση, καθώς και τεχνολογία ανίχνευσης παραβίασης ώστε να αποτρέπεται η κάλυψή της. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το υλικό παραμένει στη συσκευή, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει να το μοιραστεί.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές φαίνεται να κινούνται πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ κάποιοι ακτιβιστές και προγραμματιστές επιχειρούν να δώσουν δικές τους λύσεις, όπως εφαρμογές που ειδοποιούν τους πολίτες όταν βρίσκονται κοντά smart glasses. Η ανησυχία δεν αφορά μόνο την τεχνική λειτουργία των γυαλιών, αλλά και την κοινωνική τους αποδοχή.

Πίεση και από το επιχειρηματικό περιβάλλον

Η ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τα smart glasses έχει και γεωπολιτική διάσταση, σημειώνει το Politico, καθώς η Ουάσιγκτον έχει κατά καιρούς επικρίνει την ΕΕ για κανονισμούς που, όπως υποστηρίζει, στρέφονται υπερβολικά εναντίον αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. Την ίδια στιγμή, η Meta αντιμετωπίζει πρακτικά εμπόδια για την ευρύτερη διάθεση του προϊόντος της στην Ευρώπη, καθώς οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις λειτουργούν ως πρόσθετα εμπόδια.

Πέρα από την ιδιωτικότητα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μπαταρίες αναφέρεται ως ένας ακόμη παράγοντας που καθυστερεί την εμπορική διάθεση των γυαλιών στην ΕΕ. Η απαίτηση για αφαιρούμενες μπαταρίες στις φορητές συσκευές από το 2027 δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις για προϊόντα όπως τα smart glasses με ενσωματωμένη οθόνη.

Το επόμενο μέτωπο της τεχνολογίας

Η αγορά πάντως δεν φαίνεται να επιβραδύνει. Η Meta, η Samsung, η Google και η Apple κινούνται όλες προς τη δημιουργία νέας γενιάς «intelligent eyewear», γεγονός που δείχνει ότι τα έξυπνα γυαλιά δεν είναι μια παροδική τάση, αλλά ένα πεδίο έντονου ανταγωνισμού. Οι πωλήσεις των smart glasses της Meta έχουν ήδη ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια ζευγάρια παγκοσμίως το 2025, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η κατηγορία αρχίζει να κερδίζει έδαφος.

Ωστόσο, όσο η χρήση τους εξαπλώνεται, τόσο αυξάνονται και οι ανησυχίες για παρακολούθηση, κατάχρηση και μη συνειδητή καταγραφή ανθρώπων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Η Ευρώπη φαίνεται αποφασισμένη να θέσει όρια πριν η τεχνολογία παγιωθεί ως κανονικότητα.

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