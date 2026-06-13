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SpaceX: Από το διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street

Η SpaceX άντλησε 75 δισ. δολάρια, ενώ ο Ίλον Μασκ στρέφει τη SpaceX προς την τεχνητή νοημοσύνη και τα διαστημικά data centers

World 13.06.2026, 19:18
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SpaceX: Από το διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Η SpaceX προχώρησε με ασυνήθιστη ταχύτητα προς τη δημόσια εγγραφή της, σε μια κίνηση που αποτυπώνει τη νέα στρατηγική του Ίλον Μασκ και τη στροφή της εταιρείας από τη διαστημική εξερεύνηση προς την τεχνητή νοημοσύνη. Η απόφαση να τρέξει η διαδικασία «πιο γρήγορα» δεν συνδέθηκε μόνο με την επιθυμία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, αλλά και με μια ευρύτερη προσπάθεια να εκμεταλλευτεί την ισχυρή επενδυτική όρεξη για τοποθετήσεις που σχετίζονται με την AI.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μασκ και οι συνεργάτες του πίεζαν τους εμπλεκόμενους να επιταχύνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη και όταν στο μεταξύ προέκυπταν μεγάλες επιχειρηματικές εξελίξεις, όπως η εξαγορά μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αξίας 250 δισ. δολαρίων. Η τελική στόχευση ήταν η δημόσια εγγραφή να ολοκληρωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, πριν από τα 55α γενέθλια του Μασκ και πριν άλλοι μεγάλοι παίκτες της AI, όπως η OpenAI και η Anthropic, προλάβουν να κυριαρχήσουν στο επενδυτικό αφήγημα.

Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: η Space Exploration Technologies Corp. ξεκίνησε διαπραγμάτευση στον Nasdaq αφού ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει γίνει ποτέ. Η εταιρεία άντλησε 75 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 2,2 τρισ. δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση, ενώ ο Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 31% στην πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης πριν κλείσει στα 160,95 δολάρια. Η δημόσια εγγραφή συνοδεύτηκε από έντονο συμβολισμό, με στελέχη της εταιρείας, τραπεζίτες και επενδυτές να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Starbase του Τέξας.

Η στροφή προς την AI

Πίσω από την ταχύτητα της διαδικασίας, όμως, βρίσκεται μια πιο βαθιά αλλαγή στρατηγικής. Η SpaceX έκανε στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, ενσωματώνοντας την xAI επίσης εταιρεία του Μασκ και προχωρώντας σε συμφωνία που της δίνει το δικαίωμα να αποκτήσει την startup Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε ουσιαστικά το αφήγημα της εισαγωγής, αφού η εταιρεία παρουσίασε πλέον τον εαυτό της και ως παίκτη σε μια τεράστια αγορά AI υποδομών.

Ο Μασκ μίλησε επίσης για την προοπτική δημιουργίας μεγάλων data centers στο διάστημα, που θα εκτοξεύονται σε χαμηλή γήινη τροχιά με τους πυραύλους Starship. Πρόκειται για ένα σχέδιο ιδιαίτερα φιλόδοξο και εξαιρετικά ακριβό, το οποίο, σύμφωνα με το Bloomberg, καθιστά την άντληση κεφαλαίων μέσω IPO σχεδόν αναγκαία.

Από τον Άρη στοn Nasdaq

Για χρόνια, τα στελέχη της SpaceX έλεγαν ότι η εταιρεία θα έβγαινε στο χρηματιστήριο μόνο όταν θα πραγματοποιούσε τακτικά πτήσεις προς τον Άρη. Τελικά, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική: η εισαγωγή ήρθε πολύ νωρίτερα, καθώς η εταιρεία έκρινε ότι η ευκαιρία που έφερε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούσε να χαθεί.

Στο ενημερωτικό δελτίο της IPO, η SpaceX απευθύνθηκε πλέον στους επενδυτές ως εταιρεία που συμμετέχει ενεργά στο AI οικοσύστημα, επικαλούμενη μια τεράστια αγορά 26,5 τρισ. δολαρίων και προβάλλοντας την υποδομή υπολογιστικής ισχύος που σκοπεύει να διαθέσει και σε ανταγωνιστές. Όπως σημειώνει το Bloomberg Intelligence, η εταιρεία μοιάζει να έχει μετατραπεί μέσα σε μία νύχτα σε νέο παίκτη της cloud AI υποδομής.

Οι τράπεζες και οι μικροεπενδυτές

Η προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής κινητοποίησε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JPMorgan, η Bank of America και η Citigroup. Οι τράπεζες διαγωνίζονταν επί χρόνια για να κερδίσουν ρόλο στο εγχείρημα, καθώς η παρουσία τους θα συνοδευόταν από σημαντικά έσοδα και στρατηγικό κύρος.

Σε αντίθεση με μια κλασική IPO, η SpaceX επέλεξε σταθερή τιμή 135 δολαρίων ανά μετοχή αντί για εύρος τιμών, σε μια προσπάθεια να γίνει η διαδικασία ταχύτερη και πιο διαφανής, και για τους ιδιώτες επενδυτές. Η συμμετοχή των μικροεπενδυτών υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή, με τοποθετήσεις που ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια σε αιτήσεις αγοράς, ενώ περίπου 15 δισ. δολάρια σε μετοχές διατέθηκαν σε αυτούς, δηλαδή περίπου το 20% της συνολικής προσφοράς.

Το μέλλον του Μασκ

Η νέα στρατηγική της SpaceX έχει προκαλέσει ερωτήματα και για το μέλλον της Tesla, της άλλης μεγάλης εισηγμένης εταιρείας του Μασκ. Καθώς το ενδιαφέρον του δισεκατομμυριούχου φαίνεται να μετατοπίζεται περισσότερο προς τη SpaceX και την τεχνητή νοημοσύνη, αναλυτές διερωτώνται αν θα μπορούσε στο μέλλον να υπάρξει ακόμη και σύγκλιση ανάμεσα στις δύο εταιρείες.

Παράλληλα, η τεράστια αποτίμηση της SpaceX δημιουργεί και νέες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας χρηματιστηριακής αποτίμησης, με ορισμένους αναλυτές να επισημαίνουν ότι δεν είναι βέβαιο πως η εταιρεία διαθέτει ακόμη τα χαρακτηριστικά των ώριμων επιχειρήσεων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι η SpaceX εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή, όπου το διάστημα, η AI και οι κεφαλαιαγορές συνδέονται πιο στενά από ποτέ.

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