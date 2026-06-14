Κυβέρνηση: Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Aκόμη ένα σκάνδαλο έρχεται να πλήξει την κυβέρνηση, μετά και την παραίτηση δύο γενικών γραμματέων υπουργείων οι οποίοι – σύμφωνα με πληροφορίες που διαψεύδουν – συνδέονται με κατηγορούμενους για συμμετοχή στο κύκλωμα της πολεοδομίας, το οποίο τακτοποιούσε υποθέσεις προστίμων, αδειών κ.λπ., με το αζημίωτο.

Οι διαστάσεις που απέκτησε το σκάνδαλο στις Πολεοδομίες φαίνεται να έχουν ξαφνιάσει το Μαξίμου

Απαντώντας σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης (στον ΑΝΤ1) είπε πως δεν έχει αμφιβολία για την εμπλοκή «γαλάζιων» στελεχών, αλλά «κατά κανόνα, τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν τώρα αποκαλύπτονται, είναι γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει». Τόνισε, μάλιστα, ότι πριν από την αποκάλυψη η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο Κτηματολόγιο.

Επισημαίνεται ότι η πρώτη παραίτηση ήρθε την περασμένη Δευτέρα όταν ο Ευθύμιος Μπακογιάννης αποχώρησε από τη θέση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους» και ολοκλήρωση του κύκλου της θητείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, αιτία της παραίτησης ήταν πως φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» κυκλώματος είναι ο κουνιάδος του, τεχνικός σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και η σύζυγός του, γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.

Τη Πέμπτη το πρωί επιβεβαιώθηκε και η παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, εκ της οποίας προήδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ο Διδασκάλου αρνείται κάθε εμπλοκή με το κύκλωμα και επιμένει ότι «η παραίτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται».

Παρ’ όλα αυτά, πληροφορίες αναφέρουν ως αφορμή της παραίτησης την εμπλοκή πρώην συνεργάτιδάς του που ήταν, επίσης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στη δικογραφία, κατά πληροφορίες, περιλαμβάνεται και το όνομα του πρώην γενικού γραμματέα στο υπουργείο Μετανάστευσης, Μάνου Λογοθέτη, που είχε παραιτηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο για να πολιτευτεί με τη ΝΔ στη Σάμο και φέρεται να είχε συνομιλήσει με μέλη του κυκλώματος για υπόθεση ακινήτου που, κατά τον ίδιο, ανήκει στη σύζυγό του, η οποία τυγχάνει να εργάζεται ως μετακλητή στη Βουλή.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που «έπιασαν» οι κοριοί της ΕΛ.ΑΣ. σε συνομιλίες με τους εμπλεκόμενους είναι και ένας δικηγόρος, γιος συνταξιούχου ανώτατου εισαγγελέα, ο οποίος συνομιλούσε για υπόθεση της οικογένειας της συζύγου του, που συνδέεται με τη ΝΔ.

Οι διαστάσεις που απέκτησε το σκάνδαλο φαίνεται πως ξάφνιασαν το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επισήμως διαψεύδει πως οι παραιτήσεις των γενικών γραμματέων συνδέονται με την εξάρθρωση του δικτύου.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»