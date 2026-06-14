Επίδομα αδείας: Τι θα ισχύσει για φέτος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές το «βλέμμα» των εργαζομένων στρέφεται φυσικά στο επίδομα αδείας, με τη νομοθεσία να καθορίζει επακριβώς τα ποσά, τις προϋποθέσεις αλλά και τον ακριβή χρόνο καταβολής του.

Κανονικές αποδοχές και επίδομα αδείας

Οι μισθωτοί όταν λαμβάνουν την άδειά τους δικαιούνται τις κανονικές αποδοχές τους, δηλαδή τα χρήματα που θα έπαιρναν αν εργάζονταν κανονικά τις ημέρες εκείνες. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται οτιδήποτε καταβάλλεται στον εργαζόμενο σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα για την εργασία του.

Στις αποδοχές αυτές προσμετρώνται:

Η αμοιβή για τακτική εργασία τις Κυριακές, τις γιορτές ή τις νύχτες.

Η πληρωμή για υπερεργασία, εφόσον αυτή γίνεται τακτικά.

Η αμοιβή για νόμιμη τακτική υπερωρία που θα έκανε ο εργαζόμενος αν δεν έλειπε σε άδεια.

Αντίθετα, δεν συνυπολογίζεται η αναλογία των δώρων εορτών.

Πώς υπολογίζεται

Εκτός από τον μισθό της άδειας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και το επίδομα αδείας. Το δικαίωμα αυτό έρχεται μαζί με την κανονική άδεια και το ποσό υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αποδοχές αδείας.

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια:

-Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπεράσει τον μισό μισθό.

-Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, το όριο είναι τα 13 ημερομίσθια.

-Ο νόμος είναι αυστηρός ως προς τον χρόνο καταβολής, καθώς τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα πρέπει να προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διακοπεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως απόλυση ή παραίτηση – πριν ο εργαζόμενος προλάβει να πάρει την άδεια που του αναλογεί – ο εργοδότης υποχρεούται να τού καταβάλει κανονικά τα χρήματα που θα έπαιρνε αν είχε κάνει χρήση της άδειάς του.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το επίδομα αδείας, μαζί με τις αποδοχές αδείας, προκαταβολικά κατά την έναρξη της άδειας του εργαζόμενου, όπως ορίζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να πάρουν την ετήσια άδειά τους. Εφόσον γίνει αυτό, ο εργοδότης οφείλει να απαντήσει ή να χορηγήσει το επίδομα αδείας μέσα σε δύο μήνες από το αίτημα.

Ευελιξία στην χορήγηση αδείας

Παράλληλα, μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών.

Οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από φέτος δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου ξεκούρασης των εργαζομένων, ετη σημαντικότερη αλλαγή να είναι η δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.