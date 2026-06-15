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Κομισιόν για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Ανοιχτό Ορμούζ χωρίς διόδια

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

World 15.06.2026, 09:14
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Κομισιόν για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Ανοιχτό Ορμούζ χωρίς διόδια
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Για την ανάγκη «ταχείας και πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας από όλα τα μέρη» μίλησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά από συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες από αρκετούς εταίρους.

«Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει την άμεση επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια. Αυτό είναι απαραίτητο για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία», σημείωσε στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η φον ντερ Λάιεν για τη συμφωνία

Όπως επισήμανε η φον ντερ Λάιεν η συμφωνία «ανοίγει την πόρτα σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Και θα πρέπει να τερματίσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν και τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητές του στην περιοχή. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή ενώ ο Λίβανος βρίσκεται στη φλόγα. Για άλλη μια φορά η Ευρώπη καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να εφαρμόσουν μια πραγματική κατάπαυση του πυρός».

Τα μαθήματα

«Στο Evian, οι ηγέτες της G7 θα συναντήσουν εταίρους από τον Κόλπο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο της. Αυτή η κρίση φέρει επίσης ένα σαφές μάθημα. Για άλλη μια φορά, οι ενεργειακές εξαρτήσεις έχουν οπλιστεί. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις οδούς ανεφοδιασμού μας και να αναπτύξουμε εναλλακτικούς διαδρόμους εξαγωγής για να διαφοροποιηθούμε μακριά από το σημείο συμφόρησης του Ορμούζ. Θα το συζητήσουμε αυτό, και περισσότερα, στο Evian», κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν.

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