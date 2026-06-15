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ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Τράπεζες 15.06.2026, 10:41
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ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Την κάλυψη της μετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεκινά η Optima Bank με σύσταση «Buy», χαρακτηρίζοντάς την ως μία επενδυτική πρόταση που συνδυάζει χαμηλό ρίσκο, υψηλή μερισματική απόδοση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει η Optima, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, αποτελεί το μοναδικό εισηγμένο όχημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών που προσφέρει άμεση έκθεση στον διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση, την αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και τη συνεχή επέκταση του δικτύου μεταφοράς, δημιουργώντας ένα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα για τα επόμενα χρόνια.

Η Optima Bank τονίζει ότι ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί ως φυσικό μονοπώλιο, καθώς αποτελεί τον μοναδικό διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθεστώς που προστατεύεται και από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, η δραστηριότητά του είναι πλήρως ρυθμιζόμενη από τη ΡΑΑΕΥ, γεγονός που προσφέρει υψηλή ορατότητα στα έσοδα, τα κέρδη και τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΡΑΑΕΥ έχει διαχρονικά εγκρίνει εύλογες αποδόσεις κεφαλαίου για τον διαχειριστή και η ίδια προσέγγιση αναμένεται να συνεχιστεί και στη νέα ρυθμιστική περίοδο 2026-2029. Αυτό επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να συνδυάζει αμυντικά χαρακτηριστικά με έκθεση σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, καθώς η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 28% έως το 2035, λόγω της ηλεκτροκίνησης, της ανάπτυξης ενεργοβόρων υποδομών όπως τα data centers και των νέων διεθνών διασυνδέσεων.

Προοπτικές κερδοφορίας

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές κερδοφορίας που βλέπει η Optima Bank για τα επόμενα χρόνια. Η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε ότι το επιτρεπόμενο κόστος κεφαλαίου (WACC) για τον ΑΔΜΗΕ θα διαμορφωθεί στο 6,87% το 2026, στο 6,92% το 2027 και το 2028 και στο 7,02% το 2029. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 3,8 δισ. ευρώ το 2026 σε σχεδόν 5,9 δισ. ευρώ το 2029, ενώ οι εκτιμήσεις της Optima κάνουν λόγο ακόμη και για 7 δισ. ευρώ έως το τέλος της περιόδου.

Ως αποτέλεσμα, τα επιτρεπόμενα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν στα 568,1 εκατ. ευρώ το 2026, στα 598,8 εκατ. ευρώ το 2027, στα 670,4 εκατ. ευρώ το 2028 και στα 792,2 εκατ. ευρώ το 2029, από 478 εκατ. ευρώ το 2025. Με βάση αυτές τις παραδοχές, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο ΑΔΜΗΕ θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 21% και καθαρών κερδών 27% κατά την περίοδο 2025-2029.

Παράλληλα, η Optima υπογραμμίζει ότι η μερισματική πολιτική παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική. Με δεδομένο ότι ο ΑΔΜΗΕ διανέμει περίπου το 50% των κερδών του ως μέρισμα και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποδίδει στους μετόχους σχεδόν το 95% των μερισμάτων που λαμβάνει, εκτιμάται ότι το μέρισμα ανά μετοχή θα αυξηθεί σταδιακά από 0,14 ευρώ έως και 0,23 ευρώ την περίοδο 2026-2029. Αυτό μεταφράζεται σε μερισματικές αποδόσεις που κυμαίνονται από 3% έως 5,6%, καθιστώντας τη μετοχή ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν σταθερό εισόδημα.

Επενδύσεις

Σημαντικό μέρος της επενδυτικής ιστορίας αφορά το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2026-2034 χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του ισολογισμού με νέο δανεισμό, ο ΑΔΜΗΕ και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχουν δρομολογήσει μια διπλή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στόχος είναι η άντληση περίπου 490 εκατ. ευρώ από τον μη εισηγμένο φορέα και περίπου 530 εκατ. ευρώ μέσω της εισηγμένης εταιρείας, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση θα επιτρέψει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις περίπου 6 δισ. ευρώ για έργα επέκτασης και αναβάθμισης του συστήματος μεταφοράς και αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασμό της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης έως το 2029, από περίπου 3,3 δισ. ευρώ το 2025.

Τιμή στόχος μεταξύ 5,06 και 5,30 ευρώ

Με βάση τέσσερις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης – αποτίμηση βάσει RAB, πολλαπλασιαστές EV/EBITDA, μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) – η Optima Bank προσδιορίζει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου στα 1,9 δισ. ευρώ. Η αποτίμηση αυτή συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 27,9% για τη μετοχή. Ειδικότερα, η μέθοδος DCF οδηγεί σε αποτίμηση 2,06 δισ. ευρώ και περιθώριο ανόδου 38,3%, ενώ οι υπόλοιπες μέθοδοι αποδίδουν αξίες μεταξύ 1,81 και 1,89 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η χρηματιστηριακή τοποθετεί την τιμή-στόχο της μετοχής μεταξύ 5,06 και 5,30 ευρώ, ανάλογα με το τελικό επίπεδο τιμολόγησης της αύξησης κεφαλαίου, βλέποντας περιθώριο ανόδου από 22,9% έως 28,7%.

Συνολικά, η Optima Bank θεωρεί ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς προσφέρει συνδυασμό αμυντικού επιχειρηματικού μοντέλου, σταθερών ρυθμιζόμενων αποδόσεων, ισχυρής ορατότητας στην κερδοφορία, υψηλής μερισματικής απόδοσης και σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης που προκύπτουν από τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

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