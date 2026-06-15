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Το «ντέρμπι» του ΧΑ, το σήμα της Fed, η εβδομάδα του ΑΔΜΗΕ, «ζυγίζουν» την Attica, τι ετοιμάζει ο Παπασταύρου

Με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Fed

Inside Stories 15.06.2026, 07:00
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Το «ντέρμπι» του ΧΑ, το σήμα της Fed, η εβδομάδα του ΑΔΜΗΕ, «ζυγίζουν» την Attica, τι ετοιμάζει ο Παπασταύρου
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Τα σύννεφα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένουν τελικά, με τις διεθνείς αγορές να έχουν κινηθεί ωσάν να επίκειτο συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αυτή δεν ήρθε τελικά, ενώ το νέο κύμα επιθέσεων από το Ισραήλ επαναφέρει το στοιχείο της αβεβαιότητας στις αγορές.

Και στις ενεργειακές τιμές, φυσικά, με τη διάθεση ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές να αναμένεται να επηρεαστεί.

Τραμπ

Η πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στη συνεδρίαση της Federal Reserve την Τετάρτη.

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του στις 22 Μαΐου.

Από την προηγούμενη συνεδρίαση του Απριλίου μέχρι σήμερα, τα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν αισθητά ισχυρότερα των εκτιμήσεων, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προσδοκιών των επενδυτών για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής.

Ανθεκτική οικονομία, επίμονος πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάιο στο 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ η αγορά εργασίας συνέχισε να εκπλήσσει θετικά.

Οι μη αγροτικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 172.000, υπερδιπλάσιες των εκτιμήσεων που κινούνταν κοντά στις 85.000, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 4,3%.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας οικονομίας που εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τα περιθώρια για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική στο άμεσο μέλλον.

Αν και δεν αναμένεται κάποια μεταβολή στα επιτόκια κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του νέου προέδρου της Fed και στα μηνύματα που θα εκπέμψει σχετικά με την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Η εβδομάδα του ΑΔΜΗΕ

Πλούσιο είναι το χρηματιστηριακό ημερολόγιο του Euronext Athens, καθώς πέρα από τις προγραμματισμένες εταιρικές πράξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Από την Τρίτη, 16 έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου θα «τρέξει» η Δημόσια Προσφορά μετοχών του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της αγοράς και των επενδυτών που αναζητούν νέες τοποθετήσεις στην εγχώρια αγορά.

Επίσης, την Παρασκευή έχουμε και τη λήξη των σειρών παραγώγων Ιουνίου για μετοχές, δείκτες και εμπορεύματα την Παρασκευή, μια εξέλιξη που παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη μεταβλητότητα και εντονότερη συναλλακτική δραστηριότητα στις τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας.

Αναθεωρήσεις δεικτών και αυξημένοι όγκοι

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και οι εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών STOXX και FTSE Russell που ανακοινώνονται την Παρασκευή.

Η αγορά προεξοφλεί αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας ενόψει του rebalancing της 19ης Ιουνίου, καθώς τα παθητικά κεφάλαια θα κληθούν να προσαρμόσουν τις θέσεις τους σύμφωνα με τις νέες συνθέσεις των δεικτών.

Μεταξύ των βασικών ωφελημένων αναδεικνύεται η CrediaBank, η οποία όχι μόνο εντάσσεται σε σειρά διεθνών και εγχώριων δεικτών, αλλά και στον FTSE/ΧΑ Large Cap, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική της προβολή και τις εισροές από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Στον αντίποδα, η Ελλάκτωρ και η Σαράντης αποχωρούν από βασικούς δείκτες, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει αναδιαρθρώσεις θέσεων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ξένα θεσμικά «ζυγίζουν» την Attica

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, γύρω από την Attica Συμμετοχών, με καλά ενημερωμένες πηγές να αναφέρουν ότι ισχυρός επενδυτικός παίκτης, με την υποστήριξη ξένων θεσμικών κεφαλαίων, εξετάζει σοβαρά την εταιρεία και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε μια απλή τοποθέτηση χαρτοφυλακίου, αλλά συνδέεται με μακροπρόθεσμη επενδυτική κίνηση. Σε αυτή τη φάση, πάντως, δεν προκύπτει ότι έχει ληφθεί οριστική επενδυτική απόφαση.

Τι δρομολογεί η συνεργασία Vodafone – ΔΕΗ

Η προαναγγελθείσα συνεργασία μεταξύ Vodafone Ελλάδας και ΔΕΗ για τις υποδομές οπτικών ινών, εφόσον μετουσιωθεί σε δεσμευτική συμφωνία, έχει τη δυναμική να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Η δημιουργία ενός κοινού σχήματος χονδρικής με βάση τα δίκτυα FTTH των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει έναν ισχυρό ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στον όμιλο ΟΤΕ, επιταχύνοντας πιθανότατα τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιβεβαιώνει τη στρατηγική βαρύτητα της ελληνικής αγοράς για τον όμιλο Vodafone, διαψεύδοντας έμμεσα τα σενάρια αποεπένδυσης.

Παράλληλα, η πιθανή εισφορά πρόσθετων κεφαλαίων από τη βρετανική πλευρά αναδεικνύει την πρόθεση για ενεργό συμμετοχή σε ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να αποκτήσει κρίσιμη μάζα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από το μέλλον της Nova και των υποδομών της United Fiber. Οι ανακατατάξεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν δεν αφορούν μόνο τη λιανική και τη χονδρική τηλεπικοινωνιακή αγορά, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα των data centers και των διεθνών διασυνδέσεων, το οποίο εξελίσσεται σε κρίσιμο πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι οπτικές ίνες δεν αποτελούν πλέον απλώς τηλεπικοινωνιακή υποδομή, αλλά στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Το «ντέρμπι»

Όλα αυτά θα της προσδώσουν επιπλέον αξία της ΔΕΗ, η οποία «απειλεί» εδώ και μια εβδομάδα την κεφαλαιοποίηση της Εθνικής.

Η μάχη της κεφαλαιοποίησης μεταξύ ΔΕΗ και Εθνικής Τράπεζας εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χρηματιστηριακά «ντέρμπι» της περιόδου.

Η ΔΕΗ, η οποία έχει ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό της αφήγημα μέσω των κινήσεων σε δίκτυα, ΑΠΕ και νέες δραστηριότητες, βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την Εθνική (την πέρασε για λίγο την προηγούμενη εβδομάδα).

Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ διαμορφώνεται κοντά στα 13,5 δισ. ευρώ, ενώ της Εθνικής κινείται πέριξ των 13,6 δισ. ευρώ, διαφορά που τις τελευταίες συνεδριάσεις αποδεικνύεται εξαιρετικά εύθραυστη.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Τράπεζα επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω την αξία για τους μετόχους της μέσω του νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ύψους έως 531,9 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο σκέλος του προγράμματος θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή των Goldman Sachs και Morgan Stanley και προβλέπει την απόκτηση έως 91,47 εκατ. μετοχών με τελικό στόχο την ακύρωσή τους.

Η κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη και το μέρισμα ανά μετοχή, προσφέροντας στήριξη στη χρηματιστηριακή αποτίμηση της τράπεζας, η οποία καλείται πλέον να υπερασπιστεί τη θέση της απέναντι στη διαρκώς ανερχόμενη ΔΕΗ.

Αθήνα – Χιούστον – Αθήνα

Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει κάνει το ταξίδι Αθήνα – Χιούστον σαν το δρομολόγιο Παγκράτι – Κολιάτσου, σχολίαζε χαρακτηριστικά άνθρωπος της πετρελαϊκής αγοράς.

Και αναφερόταν στην τελευταία του επίσκεψη, πιθανότατα και η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Χιούστον στις ΗΠΑ όπου είναι τα headquarters των πετρελαϊκών Chevron και ExxonMobil.

Οι σχέσεις που έχει χτίσει με τις Big Oil ο Έλληνας υπουργός εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγική συμμαχίας της Αθήνας με τον Λευκό Οίκο στον ενεργειακό τομέα. Κι ένα από τα πεδία δράσης είναι η έρευνα σε υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα.

Αυτή τη φορά λοιπόν το ταξίδι Παπασταύρου στο Χιούστον συνοδεύεται και με την επίσκεψη του Χιούστον… στην Αθήνα.

Στελέχη της Chevron βρίσκονται στην Ελλάδα και αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό ΠΕΝ για τα ζητήματα της πετρελαϊκής στην οργάνωση των ερευνών της σε Ιόνιο και Κρήτη.

Εκτός κι αν το νέο ταξίδι σηματοδοτεί κι άλλες εξελίξεις…

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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