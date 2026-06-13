Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ

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Με δύο ημέρες γεμάτες παρεμβάσεις, ειδήσεις, αναλύσεις και έντονο παρασκήνιο έπεσε η αυλαία του 7ου OT Forum, μιας διοργάνωσης με ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο συναντήθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιχειρηματικής κοινότητας και της αγοράς, συζητώντας για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία.

Πέρα όμως από όσα ειπώθηκαν από το βήμα, το ενδιαφέρον ήταν και στους διαδρόμους και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου.

Ο Τσίπρας στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας του 7ου ΟΤ Forum μονοπώλησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφτασε στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου λίγο μετά τις 9:25 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις πρώτες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ η παρουσία του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπροσώπων της αγοράς.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει σχέδιο για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσω εγγυημένης ποσότητας ρεύματος σε σταθερή τιμή, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία δημόσιου φορέα στεγαστικής πολιτικής που θα αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου.

Η σκυτάλη στον Θεοδωρικάκο

Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή του, ο κ. Τσίπρας παρέδωσε ουσιαστικά τη σκυτάλη στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία επί σκηνής, πριν ο υπουργός αναπτύξει το σχέδιό του για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Δύσκολη εξίσωση οι τιμές

Και μιας και ο λόγος για τον υπουργό Ανάπτυξης, πληροφορούμαι ότι η προσπάθεια για συμφωνία μεταξύ βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ με στόχο μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων δεν φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κ. Θεοδωρικάκος φέρεται να προσανατολίζεται σε παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Η αγορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμφανίζεται πρόθυμη να προχωρήσει σε μειώσεις τιμών ενόψει καλοκαιριού, προσδοκώντας ενίσχυση τζίρου και κερδοφορίας λόγω του τουρισμού.

Βέβαια, το κατά πόσο οι προσδοκίες αυτές θα επιβεβαιωθούν μένει να φανεί, καθώς ο πόλεμος εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητες, ενώ το πλαφόν συνεχίζει να περιορίζει τα περιθώρια κέρδους.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το μέτρο έχει ήδη συμβάλει στη συγκράτηση του δείκτη τιμών τροφίμων κοντά στο 3%.

Πηγαδάκια και networking

Πέρα όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενδιαφέρον είχαν και οι συζητήσεις που έγιναν στο περιθώριο του 7ου OT Forum.

Από νωρίς στον χώρο βρέθηκε ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, ο οποίος στάθηκε για αρκετή ώρα μπροστά στα ιστορικά εξώφυλλα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, είχε σειρά επαφών και συζητήσεων με στελέχη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Ανάμεσα στις συναντήσεις που ξεχώρισαν ήταν και η συνομιλία του με την πρόεδρο του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, με αντικείμενο, όπως έλεγαν όσοι βρέθηκαν κοντά τους, την υποψηφιότητά του για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη βιομηχανία, με πρώτο το ενεργειακό κόστος.

Θυμίζω εδώ ότι οι εκλογές στο ΣΕΒ θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη στο πλαίσιο της κλειστής συνεδρίασης της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Τα ξαναείπαν μετά το πάνελ

Ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση που είχαν πριν από την έναρξη του πάνελ τους ο General Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Svetoslav Atanasov, και ο CEO της Nespresso Hellas, Αντώνης Αυγερόπουλος.

Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πριν ανέβουν στη «σκηνή», ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ότι συνέχισαν τη συζήτησή τους και μετά το τέλος των εργασιών, ανανεώνοντας, όπως πληροφορούμαι, το ραντεβού τους για το επόμενο διάστημα, με πιθανές συνεργασίες να βρίσκονται στο τραπέζι.

Ήρθε το… 2009

Και όσο οι συμμετέχοντες ανέτρεξαν στην ιστορία των 100 χρόνων του Οικονομικού Ταχυδρόμου, οι παροικούντες της Λ. Αθηνών ανέτρεχαν στο Νοέμβριο του 2009.

Από τότε δηλαδή είχε να δει αυτά τα ύψη ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών…

Και μην μου πείτε ότι είχε ξαναβρεθεί σε υψηλά 16 και πλέον ετών.

Έχει τον συμβολισμό της η ημερομηνία, καθώς το 2010 άρχισε η σφοδρή κρίση που βίωσε η χώρα.

Βοήθησε βέβαια και η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς αγορές αναζητούν εκ νέου τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κίνηση των δεικτών.

Στην αγορά θεωρούν ότι η πραγματική δοκιμασία θα είναι η δυνατότητα διατήρησης των κεφαλαίων στο ταμπλό καθώς ανοίγει ο κύκλος των νέων εκδόσεων.

Το επόμενο τεστ της ρευστότητας

Η αρχή γίνεται με τη δημόσια προσφορά της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα «τρέξει» από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η επιτυχία της έκδοσης θα αποτελέσει ακόμη μία ένδειξη για τη διαθέσιμη επενδυτική ρευστότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αθηνών καλείται να χρηματοδοτήσει διαδοχικά επιχειρηματικά σχέδια.

Ωστόσο, αυτό που πληροφορείται η στήλη είναι ότι η ζήτηση μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, κάνοντας λόγο ακόμη και για προσφορές που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές, τότε η αγορά θα έχει δώσει ένα ακόμη ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Δύσκολες αποφάσεις

Δύσκολες αποφάσεις αλλά με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα παίρνει η Fourlis.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση στη γενική συνέλευση, ο όμιλος προχωρά εντός του 2026 στο κλείσιμο δέκα ζημιογόνων καταστημάτων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών.

Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και συνοδεύεται από εθελουσία έξοδο, οργανωτικές αλλαγές και την ενσωμάτωση της Holland & Barrett.

«Αν παραμείνεις ακίνητος στο λιανεμπόριο, υποθηκεύεις το μέλλον σου», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του CEO Γιάννη Βασιλάκου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να απομακρυνθούν οι πιο ζημιογόνες δραστηριότητες πριν το κόστος γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Και μπορεί η φετινή χρονιά να επιβαρύνεται με έκτακτα κόστη άνω των 10 εκατ. ευρώ, ωστόσο το στοίχημα για τη διοίκηση είναι ότι από το 2027 και μετά οι κινήσεις αυτές θα αρχίσουν να παράγουν επαναλαμβανόμενα οφέλη, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Το βλέμμα στη δημόσια πρόταση για την Austriacard

Ξεκίνησε και η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Dai Nippon για την Austriacard, με προσφερόμενο τίμημα τα 10 ευρώ ανά μετοχή και καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η στάση του βασικού μετόχου Νίκου Λύκου, ο οποίος έχει ήδη δεσμευθεί να προσφέρει το 74,58% που ελέγχει, ενώ θετικά διακείμενα εμφανίζονται και μέλη της διοίκησης.

Η αγορά εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η δημόσια πρόταση δεν συνδέεται με πρόθεση διαγραφής της εταιρείας από το χρηματιστήριο, στοιχείο που αφήνει ανοικτά αρκετά σενάρια για την επόμενη ημέρα της μετοχικής σύνθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το μέρισμα των 0,10 ευρώ έχει ακυρωθεί, ενώ ως ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας της πρότασης έχει τεθεί το 75%.

Εκτόξευση…

Φυσικά σε διεθνές επίπεδο μονοπώλησε και θα συνεχίσει να μονοπωλεί η πορεία της SpaceX στη Wall Street, μετά και το ντεμπούτο της Παρασκευής που όχι μόνο δικαίωσε τις προσδοκίες, αλλά έδωσε και νέο υλικό στους θιασώτες της τεχνολογικής ευφορίας.

Η μετοχή άνοιξε στα 150 δολάρια, έναντι τιμής διάθεσης 135 δολαρίων, και έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 164 δολάρια, εκτοξεύοντας την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια.

Κάπως έτσι, ο Έλον Μασκ έγραψε ακόμη μία σελίδα στην προσωπική του ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που αρκετοί στη Wall Street προειδοποιούν ότι οι αποτιμήσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θυμίζουν ολοένα και περισσότερο συνθήκες υπερθέρμανσης.