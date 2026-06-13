 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ

Έπεσε η αυλαία

Inside Stories 13.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με δύο ημέρες γεμάτες παρεμβάσεις, ειδήσεις, αναλύσεις και έντονο παρασκήνιο έπεσε η αυλαία του 7ου OT Forum, μιας διοργάνωσης με ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο συναντήθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιχειρηματικής κοινότητας και της αγοράς, συζητώντας για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία.

Πέρα όμως από όσα ειπώθηκαν από το βήμα, το ενδιαφέρον ήταν και στους διαδρόμους και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου.

Ο Τσίπρας στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας του 7ου ΟΤ Forum μονοπώλησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφτασε στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου λίγο μετά τις 9:25 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις πρώτες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ η παρουσία του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπροσώπων της αγοράς.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει σχέδιο για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσω εγγυημένης ποσότητας ρεύματος σε σταθερή τιμή, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία δημόσιου φορέα στεγαστικής πολιτικής που θα αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου.

Η σκυτάλη στον Θεοδωρικάκο

Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή του, ο κ. Τσίπρας παρέδωσε ουσιαστικά τη σκυτάλη στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία επί σκηνής, πριν ο υπουργός αναπτύξει το σχέδιό του για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Δύσκολη εξίσωση οι τιμές

Και μιας και ο λόγος για τον υπουργό Ανάπτυξης, πληροφορούμαι ότι η προσπάθεια για συμφωνία μεταξύ βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ με στόχο μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων δεν φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κ. Θεοδωρικάκος φέρεται να προσανατολίζεται σε παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Η αγορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμφανίζεται πρόθυμη να προχωρήσει σε μειώσεις τιμών ενόψει καλοκαιριού, προσδοκώντας ενίσχυση τζίρου και κερδοφορίας λόγω του τουρισμού.

Βέβαια, το κατά πόσο οι προσδοκίες αυτές θα επιβεβαιωθούν μένει να φανεί, καθώς ο πόλεμος εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητες, ενώ το πλαφόν συνεχίζει να περιορίζει τα περιθώρια κέρδους.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το μέτρο έχει ήδη συμβάλει στη συγκράτηση του δείκτη τιμών τροφίμων κοντά στο 3%.

Πηγαδάκια και networking

Πέρα όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενδιαφέρον είχαν και οι συζητήσεις που έγιναν στο περιθώριο του 7ου OT Forum.

Από νωρίς στον χώρο βρέθηκε ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, ο οποίος στάθηκε για αρκετή ώρα μπροστά στα ιστορικά εξώφυλλα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, είχε σειρά επαφών και συζητήσεων με στελέχη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Ανάμεσα στις συναντήσεις που ξεχώρισαν ήταν και η συνομιλία του με την πρόεδρο του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, με αντικείμενο, όπως έλεγαν όσοι βρέθηκαν κοντά τους, την υποψηφιότητά του για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη βιομηχανία, με πρώτο το ενεργειακό κόστος.

Θυμίζω εδώ ότι οι εκλογές στο ΣΕΒ θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη στο πλαίσιο της κλειστής συνεδρίασης της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Τα ξαναείπαν μετά το πάνελ

Ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση που είχαν πριν από την έναρξη του πάνελ τους ο General Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Svetoslav Atanasov, και ο CEO της Nespresso Hellas, Αντώνης Αυγερόπουλος.

Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πριν ανέβουν στη «σκηνή», ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ότι συνέχισαν τη συζήτησή τους και μετά το τέλος των εργασιών, ανανεώνοντας, όπως πληροφορούμαι, το ραντεβού τους για το επόμενο διάστημα, με πιθανές συνεργασίες να βρίσκονται στο τραπέζι.

Ήρθε το… 2009

Και όσο οι συμμετέχοντες ανέτρεξαν στην ιστορία των 100 χρόνων του Οικονομικού Ταχυδρόμου, οι παροικούντες της Λ. Αθηνών ανέτρεχαν στο Νοέμβριο του 2009.

Από τότε δηλαδή είχε να δει αυτά τα ύψη ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών…

Και μην μου πείτε ότι είχε ξαναβρεθεί σε υψηλά 16 και πλέον ετών.

Έχει τον συμβολισμό της η ημερομηνία, καθώς το 2010 άρχισε η σφοδρή κρίση που βίωσε η χώρα.

Βοήθησε βέβαια και η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς αγορές αναζητούν εκ νέου τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κίνηση των δεικτών.

Στην αγορά θεωρούν ότι η πραγματική δοκιμασία θα είναι η δυνατότητα διατήρησης των κεφαλαίων στο ταμπλό καθώς ανοίγει ο κύκλος των νέων εκδόσεων.

Το επόμενο τεστ της ρευστότητας

Η αρχή γίνεται με τη δημόσια προσφορά της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα «τρέξει» από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η επιτυχία της έκδοσης θα αποτελέσει ακόμη μία ένδειξη για τη διαθέσιμη επενδυτική ρευστότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αθηνών καλείται να χρηματοδοτήσει διαδοχικά επιχειρηματικά σχέδια.

Ωστόσο, αυτό που πληροφορείται η στήλη είναι ότι η ζήτηση μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, κάνοντας λόγο ακόμη και για προσφορές που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές, τότε η αγορά θα έχει δώσει ένα ακόμη ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Δύσκολες αποφάσεις

Δύσκολες αποφάσεις αλλά με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα παίρνει η Fourlis.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση στη γενική συνέλευση, ο όμιλος προχωρά εντός του 2026 στο κλείσιμο δέκα ζημιογόνων καταστημάτων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών.

Fourlis

Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και συνοδεύεται από εθελουσία έξοδο, οργανωτικές αλλαγές και την ενσωμάτωση της Holland & Barrett.

«Αν παραμείνεις ακίνητος στο λιανεμπόριο, υποθηκεύεις το μέλλον σου», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του CEO Γιάννη Βασιλάκου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να απομακρυνθούν οι πιο ζημιογόνες δραστηριότητες πριν το κόστος γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Και μπορεί η φετινή χρονιά να επιβαρύνεται με έκτακτα κόστη άνω των 10 εκατ. ευρώ, ωστόσο το στοίχημα για τη διοίκηση είναι ότι από το 2027 και μετά οι κινήσεις αυτές θα αρχίσουν να παράγουν επαναλαμβανόμενα οφέλη, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Το βλέμμα στη δημόσια πρόταση για την Austriacard

Ξεκίνησε και η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Dai Nippon για την Austriacard, με προσφερόμενο τίμημα τα 10 ευρώ ανά μετοχή και καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η στάση του βασικού μετόχου Νίκου Λύκου, ο οποίος έχει ήδη δεσμευθεί να προσφέρει το 74,58% που ελέγχει, ενώ θετικά διακείμενα εμφανίζονται και μέλη της διοίκησης.

Η αγορά εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η δημόσια πρόταση δεν συνδέεται με πρόθεση διαγραφής της εταιρείας από το χρηματιστήριο, στοιχείο που αφήνει ανοικτά αρκετά σενάρια για την επόμενη ημέρα της μετοχικής σύνθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το μέρισμα των 0,10 ευρώ έχει ακυρωθεί, ενώ ως ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας της πρότασης έχει τεθεί το 75%.

Εκτόξευση…

Φυσικά σε διεθνές επίπεδο μονοπώλησε και θα συνεχίσει να μονοπωλεί η πορεία της SpaceX στη Wall Street, μετά και το ντεμπούτο της Παρασκευής που όχι μόνο δικαίωσε τις προσδοκίες, αλλά έδωσε και νέο υλικό στους θιασώτες της τεχνολογικής ευφορίας.

Η μετοχή άνοιξε στα 150 δολάρια, έναντι τιμής διάθεσης 135 δολαρίων, και έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 164 δολάρια, εκτοξεύοντας την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια.

Κάπως έτσι, ο Έλον Μασκ έγραψε ακόμη μία σελίδα στην προσωπική του ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

spacex

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που αρκετοί στη Wall Street προειδοποιούν ότι οι αποτιμήσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θυμίζουν ολοένα και περισσότερο συνθήκες υπερθέρμανσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
AGRO

Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
English Edition

Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ
ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο έρευνας από εισαγγελείς πολλών πολιτειών η OpenAI και η χρήση του ChatGPT
Τεχνολογία

Στο μικροσκόπιο OpenAI και χρήση ChatGPT
Τουρισμός, πολιτισμός και υποδομές: Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας
OT FORUM

Ο τουρισμός αντέχει στις κρίσεις - Το νέο μεγάλο στοίχημα
Γιάννης Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media»
Business

Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της AEM»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο
Business

Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο

Η αναδιάρθρωση του ομίλου - Ο Fourlis θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος 0,1425 ευρώ ανά μετοχή

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
SpaceX: Η IPO που επισκίασε όλες τις άλλες [γράφημα]
Τεχνολογία

Ποιοι επένδυσαν στην SpaceX [γράφημα]

Η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισ. δολ. σε μια δημόσια προσφορά που έσπασε κάθε ρεκόρ

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ίλον Μασκ: Η IPO της SpaceX τον καθιστά πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο
World

Ίλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Η επιρροή του Ίλον Μασκ εκτείνεται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της διαστημικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των social media

Δημήτρης Σταμούλης
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026
Macro

ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026

Γιατί θα είναι περιορισμένος ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων στην ευρωζώνη

Τάσος Μαντικίδης
Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Inside Stories
Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ
Inside Stories

Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ

Έπεσε η αυλαία

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

«Ύποπτες» οι κινήσεις των systematic funds, η ανασύνταξη της Allwyn, τι αλλάζει ο Νεμπής, σταθερά τα τραπεζικά business plans, η ευστοχία του Στάσση
Inside Stories

«Ύποπτες» οι κινήσεις των systematic funds, η ανασύνταξη της Allwyn, τι αλλάζει ο Νεμπής, σταθερά τα τραπεζικά business plans, η ευστοχία του Στάσση

Βλέπει… αλλά

Εβδομάδα των… Παθών στις αγορές, ποιοι θέλουν «θέση» στον ΑΔΜΗΕ, τα αντίβαρα της Jumbo, έρχονται αλλαγές (;) στο free float
Inside Stories

Εβδομάδα των… Παθών στις αγορές, ποιοι θέλουν «θέση» στον ΑΔΜΗΕ, τα αντίβαρα της Jumbo, έρχονται αλλαγές (;) στο free float

Πάλι καλά...

Το δίλημμα της ΕΚΤ, τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, τα σύννεφα της Superbet, η επόμενη ημέρα της ΔΕΗ, η εταιρεία που κινδυνεύει από τα «εγώ»
Inside Stories

Το δίλημμα της ΕΚΤ, τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, τα σύννεφα της Superbet, η επόμενη ημέρα της ΔΕΗ, η εταιρεία που κινδυνεύει από τα «εγώ»

Τεχνολογικά… σύννεφα

Χαμηλά η «μπάλα» στο ΧΑ, η διπλή εξίσωση του ΥΠΕΘΟ, ψήφισαν Bally’s Intralot οι ξένοι, ετοιμάζεται η Motor Oil, η συσσώρευση του ΟΤΕ, βελτιώνει το free float η Prodea
Inside Stories

Χαμηλά η «μπάλα» στο ΧΑ, η διπλή εξίσωση του ΥΠΕΘΟ, ψήφισαν Bally’s Intralot οι ξένοι, ετοιμάζεται η Motor Oil, η συσσώρευση του ΟΤΕ, βελτιώνει το free float η Prodea

Ο «ιός του Σαββατοκύριακου»

Επιτυχημένο το market test της LAMDA, το win – win για ΔΕΗ και MOH, το τριπλό «χτύπημα» της METLEN, το επόμενο αμερικανικό story της Allwyn, οι υπολογισμοί του Παπακωνσταντίνου
Inside Stories

Επιτυχημένο το market test της LAMDA, το win – win για ΔΕΗ και MOH, το τριπλό «χτύπημα» της METLEN, το επόμενο αμερικανικό story της Allwyn, οι υπολογισμοί του Παπακωνσταντίνου

Ισχυρή ζήτηση

Latest News
Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
AGRO

Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO

Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αναγνώριση μιας οινικής παράδοσης αιώνων που διαμόρφωσε το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Μεσογείου

Γιώργος Μαζιάς
Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
English Edition

Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub

The four countries signed a declaration at Rice University in Houston establishing the East Mediterranean Energy Center, a permanent research body aimed at bolstering regional energy security and infrastructure connectivity.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ» και «οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα», σύμφωνα με τη CENTCOM.

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο έρευνας από εισαγγελείς πολλών πολιτειών η OpenAI και η χρήση του ChatGPT
Τεχνολογία

Στο μικροσκόπιο OpenAI και χρήση ChatGPT

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει έρευνα για την OpenAI και τη χρήση του ChatGPT - Υποβάλλουν αιτήματα για παροχή πληροφοριών

Τουρισμός, πολιτισμός και υποδομές: Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας
OT FORUM

Ο τουρισμός αντέχει στις κρίσεις - Το νέο μεγάλο στοίχημα

Η κλιματική κρίση, οι υποδομές και η σύνδεση με τον πολιτισμό καθορίζουν την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Γιώργος Πολύζος
Γιάννης Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media»
Business

Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της AEM»

Σήμα μετάβασης από τη φάση των επενδύσεων στη φάση δημιουργίας αξίας έστειλε η διοίκηση στη ΓΣ των μετόχων της Alter Ego Media – Εγκρίθηκαν μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων
Experts

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων

Η άνοδος των επιτοκίων και η αυξητική πορεία του euribor εντείνουν τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασίλης Κορκίδης
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιάννης Στουρνάρας: Πιθανές και άλλες αυξήσεις επιτοκίων – Τα τέσσερα σενάρια
Economy

Στουρνάρας: Όλα ανοιχτά για τα επιτόκια - Τα 4 σενάρια

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ του να γίνει συνταγματική επιταγή το Σύμφωνο Σταθερότητας, μιλώντας χθες στο 7ο OT FORUM

Γιάννης Αγουρίδης
Από τον τουρισμό στην παραγωγή
Opinion

Από τον τουρισμό στην παραγωγή

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

Αθανασία Ακρίβου
Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ
Inside Stories

Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ

Έπεσε η αυλαία

ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κινεζικά αυτοκίνητα: Όλοι τα αγαπούν εκτός απ’ τους Κινέζους
World

Όλοι αγαπούν τα κινεζικά αυτοκίνητα εκτός απ' τους Κινέζους

Η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται κατά 20%, πλήττοντας τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών και ωθώντας τες σε περισσότερες εξαγωγές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies