Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις

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Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο (Μουντιάλ 2026) έφτασε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τις χαρακτηριστικές αμερικανικές απολαύσεις, όπως το μπάρμπεκιου, τα μποτιλιαρίσματα στους αυτοκινητόδρομους και τα καλοκαίρια του Τέξας, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ.

Υπάρχει όμως μια αμερικανική παράδοση που οι οπαδοί του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο απλά δεν μπορούν να ανεχθούν. Αυτό το καλοκαίρι, οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν εισαγάγει διαφημιστικά διαλείμματα ακριβώς στη μέση κάθε ημιχρόνου.

Για πρώτη φορά στην 96χρονη ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι αγώνες διακόπτονται συστηματικά γύρω στο 22ο και το 67ο λεπτό. Επισήμως, ο λόγος που επικαλείται η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου είναι ότι η FIFA θέλει να δώσει στους παίκτες ένα «διάλειμμα ενυδάτωσης» στο καυτό αμερικανικό καλοκαίρι.

Το Μουντιάλ 2026 και η ευκαιρία

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτό μετατράπηκε απλώς σε μια ακόμη ευκαιρία να βάλουν περισσότερες διαφημίσεις, διακόπτοντας τη ζωντανή μετάδοση για να δείξουν διαφημίσεις για εταιρείες μπύρας και τυχερών παιχνιδιών.

«Αυτά τα τρία λεπτά διακόπτουν τα πάντα», είπε ο προπονητής της Γαλλίας και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ντιντιέ Ντεσάν, πριν από το τουρνουά. «Πρέπει να προσαρμοστούμε. Αλλά οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι ευχαριστημένοι, σωστά;»

Οι οπαδοί δεν ήταν τόσο ανεκτικοί. Μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες την Πέμπτη, οι οπαδοί κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους που το όμορφο παιχνίδι τέθηκε σε παύση ώστε οι εταιρείες να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

«Θέλεις να βυθιστείς σε αυτή την εμπειρία, και αμέσως σου υπενθυμίζουν ότι όλα γίνονται για το κέρδος», δήλωσε ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Ράντι Γουίλκινς, συμπληρώνοντας: «Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό.»

Όταν το παιχνίδι διακόπηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του εναρκτήριου αγώνα της εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, η θερμοκρασία ήταν… 71 βαθμοί Φαρενάιτ

Η ιδέα υπήρχε από το 2014

Η ιδέα των «διαλειμμάτων ενυδάτωσης» εισήχθη για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία για αγώνες όπου η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 32 βαθμούς Κελσίου (89,6 Φαρενάιτ). Όμως, αυτό το καλοκαίρι έχουν καταστεί υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.

Όταν το παιχνίδι διακόπηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του εναρκτήριου αγώνα της εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, η θερμοκρασία ήταν… 71 βαθμοί Φαρενάιτ.

«Δεν μου αρέσει», δήλωσε ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ενώ εισήμανε ότι «μου αρέσει μόνο όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, αλλά όταν οι συνθήκες είναι καλές, είναι περιττό».

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του ποδοσφαιρικού κόσμου βλέπει κάτι άλλο πέρα από την ασφάλεια των παικτών: την απληστία των εταιρειών. Η δημιουργία ενός διαστήματος τριών λεπτών σε κάθε ημίχρονο των 104 αγώνων αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου προσθέτει συνολικά περισσότερες από 10 επιπλέον ώρες διαφημιστικού χρόνου κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

«Ουσιαστικά έχουν χωρίσει τον αγώνα σε τέταρτα», δήλωσε ο Τζον Κόσνερ, σύμβουλος και πρώην στέλεχος του ESPN, «και έχουν δημιουργήσει διαλείμματα τεράστιας αξίας».

Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έδειξαν πέντε διαφημίσεις — μετά από ένα animation που ανακοίνωνε το «Powerade Hydration Break»

Πόσο κοστίζουν οι διαφημίσεις

Σύμφωνα με έναν αγοραστή διαφημιστικού χρόνου, ένα διαφημιστικό σποτ 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια των πρώτων αγώνων κοστίζει σε ορισμένες εταιρείες περίπου 200.000 δολάρια, αλλά η τιμή αυτή εκτινάσσεται στα 750.000 δολάρια περίπου όταν παίζει η εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Το Fox Sports, το οποίο κατέχει τα δικαιώματα μετάδοσης του τουρνουά -στα αγγλικά- στις ΗΠΑ, δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την αξία απλώς με την προβολή ενός σύντομου διαφημιστικού σε κάθε διακοπή του αγώνα.

Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έδειξαν πέντε διαφημίσεις — μετά από ένα animation που ανακοίνωνε το «Powerade Hydration Break». Στο δεύτερο ημίχρονο του εναρκτήριου αγώνα, οι διαφημίσεις κράτησαν τόσο πολύ που, όταν οι τηλεοράσεις επέστρεψαν στον αγώνα, οι οπαδοί είχαν χάσει πολύτιμα δευτερόλεπτα δράσης.

«Η FIFA προσπαθεί πάντα να βρει τρόπους για καινοτομία», δήλωσε ο Zac Kenworthy, αντιπρόεδρος παραγωγής της Fox Sports, πριν από το τουρνουά, συμπληρώνοντας: «Ενδιαφέρονται πολύ για την αμερικανική αγορά, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό εδώ».

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το μπέιζμπολ διανθίζονται από τάιμ-άουτ και διακοπές και τις αλλαγές στην κατοχή της μπάλας σε αντίθεση με το…ποδόσφαιρο

Το πρόβλημα και η ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ

Από τότε που υπάρχει το ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα και μόνο πρόβλημα με την προσαρμογή του στον αμερικανικό τρόπο τηλεοπτικής κάλυψης των αθλημάτων. Το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το μπέιζμπολ διανθίζονται από τάιμ-άουτ και διακοπές και τις αλλαγές στην κατοχή της μπάλας.

Το ποδόσφαιρο, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται από συνεχή δράση: δύο αδιάλειπτα ημίχρονα των 45 λεπτών, χωρίς καμία παύση για να παρεμβληθεί μια διαφήμιση αναψυκτικού ή ασφαλιστικής εταιρείας. (Ακόμα κι αν το NBC δοκίμασε διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν μετέδωσε το τουρνουά το 1986.)

«Ως οπαδός, δεν μου αρέσει», είπε ο Rob Stone, ο κύριος παρουσιαστής στο στούντιο για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Fox Sports. «Ελπίζω να το κάνουν για τον σωστό λόγο, φροντίζοντας για την ευημερία των παικτών.»

Ωστόσο, οι οπαδοί δεν εκπλήσσονται και τόσο που οι διαφημιστικές διακοπές βρήκαν τελικά τον δρόμο τους στο παιχνίδι.

«Αν αυτό επρόκειτο να συμβεί κάπου, θα συνέβαινε στις ΗΠΑ», είπε ο Mike Frenkel, ένας 35χρονος οπαδός της Γερμανίας, ενώ τόνισε: «Αλλά αν μία από αυτές τις διαφημίσεις με στερήσει από το να δω ένα γκολ, αυτό είναι υπερβολικό.»