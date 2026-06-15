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Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;

Η εφαρμογή τεχνολογιών AI στο Μουντιάλ 2026

Experts 15.06.2026, 07:00
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Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;
Μιχάλης Κρητικός

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένεται να αποτελέσει το πιο τεχνολογικά προηγμένο Μουντιάλ στην Ιστορία.

Η FIFA επενδύει σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα μηχανικής μάθησης, αισθητήρες ενσωματωμένους στην μπάλα, ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ και προηγμένες πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων. Δεκάδες κάμερες υψηλής ανάλυσης και συστήματα παρακολούθησης θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο κάθε κίνηση των ποδοσφαιριστών, παράγοντας τεράστιες ποσότητες πληροφοριών κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι τεχνολογίες αυτές υπόσχονται μεγαλύτερη ακρίβεια στις διαιτητικές αποφάσεις, βελτιωμένη αγωνιστική ανάλυση και μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία για τους φιλάθλους. Πέρα όμως από τα προφανή πλεονεκτήματα, το Μουντιάλ του 2026 αναδεικνύει και μια λιγότερο συζητημένη διάσταση: τον σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό του ίδιου του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που ιστορικά βασίστηκε στο απρόβλεπτο, στη διαίσθηση και στην ανθρώπινη κρίση, εντάσσεται ολοένα περισσότερο σε ένα περιβάλλον συνεχούς καταγραφής, μέτρησης και αλγοριθμικής επεξεργασίας. Κάθε πάσα, κάθε κίνηση και κάθε φυσική παράμετρος του αθλητή μετατρέπεται σε δεδομένο προς ανάλυση. Η εξέλιξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη διαιτησία. Μετασχηματίζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι παύει σταδιακά να αποτελεί αποκλειστικά μια βιωματική και κοινωνική εμπειρία και μετατρέπεται σε ένα ολοένα πιο αλγοριθμοποιημένο σύστημα, όπου η απόδοση, η τακτική και η λήψη αποφάσεων υποστηρίζονται από σύνθετα μοντέλα δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται συνήθως στη λειτουργία του VAR και στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών παρεμβάσεων, χωρίς να εξετάζει τις βαθύτερες συνέπειες αυτής της μετάβασης.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι μέχρι ποιο σημείο ένα παιχνίδι που οικοδομήθηκε πάνω στον αυθορμητισμό και την ανθρώπινη ατέλεια μπορεί να ενσωματώνει διαρκώς νέα επίπεδα ψηφιακού ελέγχου χωρίς να αλλάζει η φύση του. Καθώς το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε ένα περιβάλλον όπου σχεδόν κάθε πτυχή του μπορεί να μετρηθεί, να αναλυθεί και να προβλεφθεί, αναδύεται ο προβληματισμός ότι η τεχνολογική αναβάθμιση ενδέχεται να συνοδεύεται από έναν βαθύτερο αλγοριθμικό μετασχηματισμό.

Ενα άθλημα που γεννήθηκε στις γειτονιές και στις αλάνες κινδυνεύει να επαναπροσδιοριστεί μέσα από λογικές υπολογισμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου. Υπό αυτή την έννοια, η συζήτηση για το μέλλον του ποδοσφαίρου είναι βαθιά πολιτική. Δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων εργαλείων, αλλά και το ποιος αποφασίζει για τη χρήση τους και ποιες αξίες θα καθορίζουν το άθλημα στο μέλλον. Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας, όμως δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τα στοιχεία που καθιστούν το ποδόσφαιρο μοναδικό: το πάθος, την έκπληξη, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη ατέλεια. Η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε το ποδόσφαιρο να παραμείνει όχι απλώς ένα προϊόν ψυχαγωγίας, αλλά ένα ζωντανό κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό.

Το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει πιθανότατα ένα σημείο καμπής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς θα δείξει αν η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να συνυπάρξει με τον αυθορμητισμό και την ανθρώπινη διάσταση του παιχνιδιού ή αν μας οδηγεί σε μια νέα εποχή όπου τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι θα διαμορφώνουν ολοένα περισσότερο την εμπειρία του αθλήματος. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια πρόκληση για τους ίδιους τους πολιτικούς και τους θεσμούς, οι οποίοι καλούνται να προστατέψουν την κοινωνική ψυχή του μοναδικού αυτού λαϊκού αθλήματος.

O δρ Μιχάλης Kρητικός είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρος καθηγητής σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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