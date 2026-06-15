Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο

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Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερο από την Ισπανία. Τώρα, η χώρα αυτή θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα φαβορί για να κερδίσει το Μουντιάλ 2026.

Ο σοσιαλιστής ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ, οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει έρθει σε θεαματική σύγκρουση με τον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και όσον αφορά τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο νεαρός σούπερ σταρ Λαμίν Γιαμάλ, ο Ροντρί και η ομάδα τους, μαζί με τη Γαλλία,, εκτιμάται ότι θα πρωταγωνιστήσουν μέχρι το … τέλος της διοργάνωσης. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να φαίνεται αποφασισμένος να μετατρέψει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια ευκαιρία προβολής της προσωπικής του επιρροής και της «ήπιας δύναμης» της Αμερικής, η νίκη θα ήταν γλυκιά για τους Ισπανούς οπαδούς του ποδοσφαίρου — αλλά κυρίως για τον πρωθυπουργό τους, όπως σχολιάζει το Politico.

Ο σοσιαλιστής ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ, οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει έρθει σε θεαματική σύγκρουση με τον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και όσον αφορά τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές τους σε θέματα που κυμαίνονται από την ενέργεια έως τη μετανάστευση δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο μεταξύ τους.

«Κανένας πρωθυπουργός στο παρελθόν δεν έχει τύχει τόσο μεγάλης αναγνώρισης [για την αντίστασή του στον Τραμπ] στη διεθνή σκηνή ούτε έχει υιοθετήσει τόσο αντι-αμερικανική στάση», δήλωσε ο Πάκο Κάμας, επικεφαλής του τμήματος δημοσκοπήσεων της εταιρείας Ipsos. Ο Σάντσεθ, πρόσθεσε, τοποθετείται «στην πρώτη γραμμή της αντίστασης στο αντιδραστικό κύμα που σαρώνει την Ευρώπη και τη Δύση».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση από ένα δημόσιο ερευνητικό ινστιτούτο έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Ισπανών αποδοκιμάζουν την κριτική του Τραμπ προς την Ισπανία, υποδηλώνοντας κάποια διακομματική υποστήριξη για τη θέση του Σάντσεζ. Μια άλλη δημοσκόπηση, από την ανεξάρτητη εταιρεία 40db, έδειξε ότι το 82% των Ισπανών θεωρεί τον Τραμπ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη.

Η Ισπανία, μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη που έχει κερδίσει μία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και τέσσερις φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξεκινά την πορεία της εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου στην Ατλάντα τη Δευτέρα.

Ελπίζει να ολοκληρώσει το ταξίδι της στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου, σηκώνοντας το τρόπαιο μπροστά στον πρόεδρο του MAGA, ο οποίος είναι τόσο ενοχλημένος από την ηγεσία της Μαδρίτης.

«Η Ισπανία είναι η χαμένη»

Αφορμή για την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μαδρίτης αποτέλεσε η άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης, πέρυσι, να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες σύμφωνα με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Ενώ ο Τραμπ πίεσε τους εταίρους του ΝΑΤΟ να αποδεχθούν τον στόχο δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ, η Ισπανία — παραδοσιακά μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες της στρατιωτικής συμμαχίας — επέμεινε να διατηρήσει τις δαπάνες της στο 2,1%. Ο Σάντσεζ δήλωσε ότι ο στόχος του 5% θα σήμαινε «την κατάργηση των επιδομάτων ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας, τη μείωση όλων των συντάξεων κατά 40% ή τη μείωση των κρατικών επενδύσεων στην εκπαίδευση κατά το ήμισυ».

Σε απάντηση, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη χώρα «ουραγό» και αναφέρθηκε επανειλημμένα σε αυτήν με υποτιμητικούς όρους. «Ειλικρινά, ίσως θα έπρεπε να τους διώξετε από το ΝΑΤΟ», είπε.

Η φετινή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έκανε παρά να εντείνει τις εντάσεις. Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στο ισπανικό έδαφος για την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «αδικαιολόγητες και επικίνδυνες».

Ο Τραμπ απείλησε τότε να διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, αν και αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές σχέσεις της χώρας είναι ενσωματωμένες στην ΕΕ.

«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι η χαμένη», δήλωσε οργισμένος ο πρόεδρος τον Μάρτιο στη New York Post.

Στο παρασκήνιο βρίσκεται η συνεχιζόμενη κριτική της κυβέρνησης Σάντσεθ κατά της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ, συμμάχου των ΗΠΑ, στη Γάζα. Το 2024, η Ισπανία, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης· η κυβέρνηση Σάντσεθ ήταν επίσης η πρώτη στην ΕΕ που κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραηλινού ηγέτη Μπένιαμιν Νετανιάχου για γενοκτονία.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μετανάστευση

Σε καυτά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ο Σάντσεζ και ο Τραμπ απέχουν επίσης έναν ωκεανό, εξηγεί εμφατικά το Politico.

Ο Σάντσεθ απάντησε στο σλόγκαν του Τραμπ υπέρ των ορυκτών καυσίμων «Drill, baby, drill» με ένα δικό του: «Green, baby, green», αντανακλώντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Μαδρίτη έχει θέσει ως στόχο το 81% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η κυβέρνησή του έχει επίσης υπερασπιστεί σθεναρά τη μετανάστευση για οικονομικούς και ανθρωπιστικούς λόγους — και βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία νομιμοποίησης του καθεστώτος τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου παράνομων αλλοδαπών εργαζομένων.

«Εάν δεν αποδεχθούν τη μετανάστευση, [οι δυτικές χώρες] θα αντιμετωπίσουν μια απότομη δημογραφική πτώση που θα τις εμποδίσει να διατηρήσουν τις οικονομίες και τις δημόσιες υπηρεσίες τους σε λειτουργία», έγραψε ο Σάντσεθ στη New York Times τον Φεβρουάριο. Χρησιμοποίησε το άρθρο γνώμης για να εξαπολύσει μια ελάχιστα καλυμμένη επίθεση κατά της σκληρής στάσης του Τραμπ απέναντι στους μετανάστες, προειδοποιώντας για τις «παράνομες και σκληρές» πολιτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένες χώρες.

Η σύγκρουση μεταξύ της αυτοαποκαλούμενης «αριστερής, φεμινιστικής, πράσινης» συμμαχίας του Σάντσεζ και της κυβέρνησης MAGA του Τραμπ τροφοδοτείται από τον υποβόσκοντα αντι-αμερικανισμό στην Ισπανία.

Ο Λουίς Οριόλς, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κάρολος Γ΄ της Μαδρίτης, εξήγησε ότι κάποιο αντι-αμερικανικό κλίμα υπήρχε πάντα στην ισπανική αριστερά, αλλά οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις σπάνια το αξιοποιούν. Μια εξαίρεση ήταν το 2004, όταν ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Σαπατέρο, απέσυρε τα ισπανικά στρατεύματα από το Ιράκ.

«Οι Σοσιαλιστές αξιοποιούν αυτό [τον αντι-αμερικανισμό] μόνο περιστασιακά», είπε ο Οριόλς. «Και όταν το κάνουν, τείνει να έχει εκλογικά οφέλη.»

Ο συμβολικός σούπερ σταρ

Θεωρητικά, όλα αυτά τα προβλήματα εκτός γηπέδου θα παραμεριστούν μόλις η ισπανική ομάδα ξεκινήσει την περιπέτεια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η χώρα γνωρίζει καλά ότι το ποδόσφαιρο δεν απέχει ποτέ πολύ από την πολιτική ή τις αντιπαραθέσεις.

Το 2023, λίγα λεπτά μετά τη νίκη της γυναικείας ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αυστραλία, ο πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, γιόρτασε φιλώντας την παίκτρια Τζένι Ερμόσο στο στόμα. Η αντίδραση που ακολούθησε οδήγησε σε διαδηλώσεις στους δρόμους και κριτική από την κυβέρνηση — και τελικά οδήγησε τον Ρουμπιάλες να δικαστεί και να καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

Τον περασμένο μήνα, ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα άρπαξε μια παλαιστινιακή σημαία από έναν περαστικό και την ύψωσε, ενώ η ομάδα του περιφερόταν με ανοιχτό λεωφορείο για να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία τον κατηγόρησε ότι «υποκινεί το μίσος». Ο Σάντσεθ έσπευσε να υπερασπιστεί τον παίκτη, λέγοντας ότι τέτοια σχόλια προέρχονταν από ανθρώπους που «έχουν τυφλωθεί από τη δική τους ντροπή».

The moment Lamine Yamal asked to raise the Palestine flag yesterday 🇵🇸❤️ Class. pic.twitter.com/2fq0ICTB2Q — Reshad Rahman (@ReshadRahman) May 12, 2026

Ο 18χρονος Γιαμάλ είναι το αστέρι της εθνικής ομάδας και σύμβολο μιας εθνοτικά μικτής νεότερης γενιάς στην Ισπανία. Με πατέρα Μαροκινό και μητέρα από την Ισημερινή Γουινέα, είναι παιδί μεταναστών και ενεργός μουσουλμάνος.

Κάποιοι θα έλεγαν ότι αντιπροσωπεύει επίσης την εποχή της πόλωσης στην Ισπανία και σε όλο τον κόσμο. Ο Γιαμάλ έχει υποστεί ρατσιστικές προσβολές και ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραούι, είχε κάποτε τιμωρηθεί με πρόστιμο για το σπάσιμο των γυαλιών ενός υποστηρικτή του ακροδεξιού κόμματος Vox, που υποστηρίζει τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης σε μια από τις προεκλογικές σκηνές του κόμματος.

Η νίκη του Γιαμάλ και της ισπανικής ομάδας στη Βόρεια Αμερική θα ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Θα ήταν επίσης μια ακόμη ανατροπή στις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον.