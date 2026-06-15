SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άνοδο πάνω από 6% σημείωσε η μετοχή της SpaceX στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας ενώ αργότερα ξεπέρασε και το 14%, ενισχύοντας τα κέρδη της μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της περασμένης εβδομάδας, το οποίο ώθησε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και εδραίωσε τη θέση της μεταξύ των πιο αξιόλογων εταιρειών στον κόσμο.

Αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων δήλωσαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για διακυμάνσεις, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια της πορείας της SpaceX ως εισηγμένης εταιρείας

Ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ δήλωσε την Κυριακή ότι η SpaceX θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2030, ενισχύοντας περαιτέρω το κλίμα αισιοδοξίας της Wall Street γύρω από την εταιρεία που δραστηριοποιείται από τους πυραύλους έως την τεχνητή νοημοσύνη. Η SpaceX ανέφερε έσοδα 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 και δεν έχει ακόμη καταγράψει κέρδη.

H μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 19% κατά την πρώτη της εμφάνιση στον Nasdaq την Παρασκευή, καθιστώντας τη SpaceX την έκτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση και τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

«Πρόκειται για μια εταιρεία με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης μπροστά της. Σίγουρα θα είναι μια μακροπρόθεσμη ιστορία και πιστεύω ότι θα χρειαστεί χρόνος για να σταθεροποιηθεί η μετοχή στις δημόσιες αγορές, αλλά υπάρχουν πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες μπροστά», δήλωσε ο John Belton, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Gabelli Funds.

«Η SpaceX είναι η απόλυτη μετοχή ανάπτυξης».

Οι ιδιώτες επενδυτές, στους οποίους διατέθηκε περίπου το 20% της κατανομής της δημόσιας προσφοράς, αγόρασαν μετοχές της SpaceX αξίας 117,6 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο την Παρασκευή, καθιστώντας την τη μετοχή με τις περισσότερες πωλήσεις της συνεδρίασης και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ δημόσιας προσφοράς που είχε καταγράψει η Coinbase τον Απρίλιο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Research.

Η SpaceX ξεπερνά δύο εταιρείες των «Magnificent Seven»

Προστίθεται στις λίγες εταιρείες της Wall Street που ανήκουν στον «κλαμπ του τρισεκατομμυρίου δολαρίων»

Η SpaceX θα υποστεί… αναταράξεις

Αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων δήλωσαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για διακυμάνσεις, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια της πορείας της SpaceX ως εισηγμένης εταιρείας, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία και της υψηλής αποτίμησής της.

Η άνοδος θα μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς η SpaceX αναμένεται να ενταχθεί με ταχεία διαδικασία στον δείκτη Nasdaq 100, γεγονός που σύντομα θα την καταστήσει σημαντική συμμετοχή για τα παθητικά αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF που παρακολουθούν τον δείκτη, δημιουργώντας μια νέα πηγή ζήτησης για τις μετοχές της.

Οι FTSE Russell και MSCI αναμένεται επίσης να προσθέσουν τη μετοχή στους δείκτες τους, με ισχύ από τις 26 και 29 Ιουνίου, αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης μια σειρά από γεγονότα που θα λάβουν χώρα τους επόμενους δύο μήνες για τη μετοχή της SpaceX, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των δικαιωμάτων προαίρεσης της SpaceX την Τρίτη και της λήξης των περιόδων διακράτησης των επενδυτών.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία Jefferies εκτιμά ότι η ένταξη στους δείκτες FTSE Russell θα οδηγήσει σε εισροές ύψους 2,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παθητικούς επενδυτές.