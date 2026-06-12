 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 300 μονάδες, καθώς η SpaceX σημείωσε ραγδαία άνοδο την πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης στη Wall Street και ενώ πλησιάζει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Wall Street 12.06.2026, 23:03
Σχολιάστε
Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς η ανοδική πορεία της SpaceX κατά την έναρξη των συναλλαγών ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, με τους επενδυτές να ελπίζουν παράλληλα στην επίτευξη μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,50% κλείνοντας στις 7.431,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινήθηκε ανοδικά κατά 0,31% κλείνοντας στις 25.888,844 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 353,54 μονάδων, ή 0,70%, κλείνοντας τελικά στις 51.202,29 μονάδες.

Η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Ίλον Μασκ έκανε το ντεμπούτο της στον Nasdaq στα 150 δολάρια ανά μετοχή, με το σύμβολο SPCX. Αυτό είναι πάνω από την τιμή των 135 δολαρίων της δημόσιας προσφοράς. Η μετοχή ανέβηκε πάνω από 20% λίγο μετά το άνοιγμα και έκλεισε με άνοδο 19%.

Η άνοδος της SpaceX ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας ορισμένους στη Wall Street να πιστεύουν ότι και άλλες μετοχές ενδέχεται να είναι υποτιμημένες.

«Η σειρά των αρχικών δημόσιων προσφορών, που πλέον μοιάζει να μετατρέπεται σε κάτι μαζικό, ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό», δήλωσε ο Μαρκ Κλάιν, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της SuRo Capital. «Η SpaceX θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας».

«Αν κοιτάξετε την αγορά των IPO στο μέλλον, υπάρχουν πολλές εταιρείες που θέλουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, αλλά μπορεί να δείτε μερικές από τις πιο σημαντικές να περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, επειδή τεράστια ποσά κεφαλαίου ρέουν προς μια χούφτα εταιρειών», πρόσθεσε.

Ο τεχνολογικός κλάδος παρουσίασε μικτή εικόνα σήμερα, αλλά είχε σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες, χάρη στις προσδοκίες για μια επιτυχημένη εισαγωγή της SpaceX, η οποία αποτελεί επίσης δείκτη του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη λόγω της μονάδας xAI που διαθέτει. Η Nvidia, η «αγαπημένη» του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ άλλες εταιρείες όπως η Advanced Micro Devices και η Alphabet σημείωσαν άνοδο κατά 4% και 1% αντίστοιχα. Η Broadcom και η Palantir Technologies, εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, βρέθηκαν στο κόκκινο, όπως και η Amazon με την Microsoft.

«Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κατά τη γνώμη μου, γίνεται όλο και ισχυρότερο», δήλωσε ο Τζεφ Κιλμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της KKM Financial. «Τίποτα δεν κινείται σε ευθεία γραμμή, και έχουμε δει μερικές μικρές διακυμάνσεις στο Nasdaq, ίσως περισσότερο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων παρά λόγω της δημόσιας προσφοράς της SpaceX. Αλλά πιστεύω ότι η ηγετική θέση [των «Magnificent Seven»] θα πρέπει να παραμείνει».

Οι μετοχές είχαν προηγουμένως σημειώσει πτώση, ενώ το πετρέλαιο ανέκαμψε από τα χαμηλά της συνεδρίασης, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν «καλό θα ήταν να συμμαζευτεί», ακόμη και ενώ μια υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρισκόταν στο τραπέζι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate έκλεισαν με πτώση 3% στα 84 δολάρια περίπου το βαρέλι.

Αργότερα την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι «έχει επιτευχθεί τελικό, συμφωνημένο κείμενο» συμφωνίας. Οι κύριοι δείκτες ανέκτησαν μέρος της δυναμικής τους μετά από αυτά τα σχόλια.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από τις ΗΠΑ για άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, καθώς και δέσμευση από το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ελβετία ήδη από την Κυριακή, ανέφερε το Bloomberg την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα σχέδια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Commodities

Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Wall Street

Άνοδο στη Wall Street έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μ. Ανατολή
Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Commodities

Προσγειώνει τους καταναλωτές η Goldman Sachs… δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Business

Η ειρήνη φέρνει κέρδη στα brands πολυτελείας
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» νέα υψηλά έτους
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» νέα υψηλά έτους το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen
Inside Stories

«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

Τα πρωτοσέλιδα που «μαγνήτισαν» ομιλητές και προσκεκλημένους

SpaceX: Η IPO που επισκίασε όλες τις άλλες [γράφημα]
Τεχνολογία

Ποιοι επένδυσαν στην SpaceX [γράφημα]

Η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισ. δολ. σε μια δημόσια προσφορά που έσπασε κάθε ρεκόρ

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ίλον Μασκ: Η IPO της SpaceX τον καθιστά πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο
World

Ίλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Η επιρροή του Ίλον Μασκ εκτείνεται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της διαστημικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των social media

Δημήτρης Σταμούλης
ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026
Macro

ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026

Γιατί θα είναι περιορισμένος ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων στην ευρωζώνη

Τάσος Μαντικίδης
Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απόφαση - σταθμός: Καταδίκη για... εργασιακό bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Wall Street
UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Commodities

Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Commodities

Προσγειώνει τους καταναλωτές η Goldman Sachs… δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Business

Η ειρήνη φέρνει κέρδη στα brands πολυτελείας

Η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στις μετοχές πολυτελών ειδών παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές

Ανοδος στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις θετικές ειδήσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν - Κέρδη για τις αεροπορικές Ryanair και Lufthansa

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» νέα υψηλά έτους
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» νέα υψηλά έτους το ΧΑ

Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Μικτά πρόσημα στην αγορά, στο επίκεντρο η SpaceX
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, στο επίκεντρο η SpaceX

Η Wall Street κινείται ανάμεσα στη SpaceX και στην ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών

Ο χρυσός επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Latest News
UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Commodities

Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING

ING projects the Greek economy will hit 1.6% in 2026 and 2027, increasing to 1.7% in 2028, with the GDP settling at 0.3% for 2026

BoJ: Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 31 ετών
World

Η BoJ έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια σε υψηλό 31 ετών

Η BoJ αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια στο 1% την επόμενη εβδομάδα

Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Wall Street

Άνοδο στη Wall Street έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μ. Ανατολή

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 300 μονάδες, καθώς η SpaceX σημείωσε ραγδαία άνοδο την πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης στη Wall Street και ενώ πλησιάζει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Commodities

Προσγειώνει τους καταναλωτές η Goldman Sachs… δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Emirates: Προετοιμάζει ασφαλιστικό προϊόν για όσους ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι
World

Πώς η Emirates θα ενισχύσει τα ταξίδια στο Ντουμπάι

Ενόσω οι επιβάτες επανέρχονται σταδιακά στις καμπίνες της Emirates, η αεροπορική ετοιμάζει ασφαλιστική πρόταση για ταξίδια στο Ντουμπάι

Κωνσταντίνος Δημητρίου
FAO: Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια οι ασθένειες των ζώων
AGRO

Απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια οι ζωονόσοι - Καμπανάκι FAO

Έκκληση του FAO για ισχυρότερη πρόληψη και παγκόσμια δράση καθώς οι διασυνοριακές ασθένειες των ζώων εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές

Ανθή Γεωργίου
Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027
World

Fed: Οι οικομολόγοι μεταθέτουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το 2027

Τι δείχνει η έρευνα του Bloomberg για τις επόμενες κινήσεις της Fed

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ιράν για αποδέσμευση κεφαλαίων και αποκλιμάκωση της κρίσης
World

Το μεγάλο deal του Κόλπου: Δισεκατομμύρια στο Ιράν με αντάλλαγμα την ειρήνη

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να αποδεσμεύουν έως και 20 δισ. δολάρια προς το Ιράν, σε μια συμφωνία που συνδέεται με την παύση επιθέσεων και την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ελ Νίνιο: Πώς επηρεάζει τον καιρό και το πιάτο της Ευρώπης
Τεχνολογία

Ελ Νίνιο: Πώς επηρεάζει τον καιρό και το πιάτο της Ευρώπης

Τα καλά νέα είναι ότι το Ελ Νίνιο έχει περιορισμένες επιδράσεις στον καιρό της Ευρώπης. Τα κακά είναι ότι μπορεί να οδηγήσει τον πλανήτη σε νέο ρεκόρ ζέστης και να καταστρέψει τις σοδειές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Business

Η ειρήνη φέρνει κέρδη στα brands πολυτελείας

Η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στις μετοχές πολυτελών ειδών παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο
Κόσμος

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Axios σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Greece Moves Up in the World’s Safest Countries Ranking 2026
English Edition

Greece Moves Up in the World’s Safest Countries Ranking 2026

The latest Global Peace Index highlights countries maintaining stability despite a worsening global security climate, with Greece improving its position while Iceland remains the world’s most peaceful nation

OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Συνδέοντας το χθες με το σήμερα
OT FORUM

100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος - Συνδέοντας το χθες με το σήμερα

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του 7ου OT FORUM με θέμα τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου - Δείτε όλα όσα συζητήθηκαν με εξέχοντες καλεσμένους

Μελίνα Ζιάγκου
Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών
World

Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών

Παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στη δημόσια συνεδρίαση του ECOFIN

Στέγαση: Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ελλάδα – Υπερτιμημένες κατά 18% οι κατοικίες
Ακίνητα

Το σπίτι γίνεται πολυτέλεια: Τιμές και ενοίκια αφήνουν πίσω τα εισοδήματα

Στην Ελλάδα, η στέγαση ακριβαίνει σχεδόν τρεις φορές πιο γρήγορα από όσο αυξάνονται οι μισθοί

Αφροδίτη Τζιαντζή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies