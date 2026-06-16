Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon

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Προς την 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των εταιρειών με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία βαίνει ολοταχώς η Space X, μετά την άνευ προηγουμένου IPO των 750 δισ. δολαρίων και τη συμφωνία με την Cursor, αφήνοντας καταλαμβάνοντας τη θέση της Amazon.

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, αυξανόμενη κατά περισσότερο από 50% από τότε που η εταιρεία εισήχθη στον δείκτη Nasdaq την Παρασκευή, σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα και πολυσυζητημένα ντεμπούτα στην ιστορία του χρηματιστηρίου.

Της σημερινής ανόδου έχει προηγηθεί η γνωστοποίηση του deal για την εξαγορά έναντι 60 δισ. δολ. της εταιρείας δημιουργίας της εφαρμογής κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης Cursor. Το deal πισφραγίζει μια εξαιρετική άνοδο για την 4 ετών startup «vibe coding», η οποία αποφέρει ήδη δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα.

Στα 2,8 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της Space X

Η χρηματιστηριακή αξία της SpaceX έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 750 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που η IPO της τιμολογήθηκε στα 135 δολάρια ανά μετοχή, φτάνοντας τα 2,53 τρισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της Δευτέρας. Εάν τα προσυνεδριακά κέρδη διατηρηθούν, η κεφαλαιοποίησή της θα αγγίξει περίπου τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τρίτη, ξεπερνώντας εκείνη της Amazon, επισημαίνουν οι FT.

Σε μια ένδειξη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης των επενδυτών, η SpaceX άσκησε τη Δευτέρα το δικαίωμα προαίρεσης για την πώληση περισσότερων μετοχών, αυξάνοντας τα έσοδά της από 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε 85,7 εκατομμύρια δολάρια.

Την Τρίτη, η SpaceX γνωστοποίησε επίσης ότι θα ασκήσει το δικαίωμά της να εξαγοράσει την Anysphere, την εταιρεία ανάπτυξης του Cursor, σε μια συμφωνία που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών και η οποία επεκτείνει τις δυνατότητες του μοντέλου της Grok στην πιο κερδοφόρα γωνιά της αγοράς AI.

Οι δύο εταιρείες είχαν συνάψει συνεργασία τον Απρίλιο, η οποία περιελάμβανε το δικαίωμα της SpaceX να εξαγοράσει την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Το software engineering έχει αναδειχθεί ως η πιο επιτυχημένη εφαρμογή της generative AI μετά το chatbot ChatGPT της OpenAI. Ωστόσο, το μοντέλο AI της SpaceX, το Grok, έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές OpenAI και Anthropic στην ανάπτυξη εργαλείων ικανών να γράφουν και να κάνουν αποσφαλμάτωση κώδιμα, γεγονός που ώθησε την ξαφνική κίνησή της για την απόκτηση του Cursor.

Η Cursor

Ιδρυμένη από τέσσερις εικοσάρηδες το 2022 ως εναλλακτική λύση στον βοηθό κωδικοποίησης GitHub Copilot της Microsoft, η Cursor έγινε γρήγορα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups που έχει βγάλει ποτέ η Silicon Valley.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η αποτίμησή της εκτινάχθηκε περισσότερο από δέκα φορές, από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η τάση του «vibe coding» –της πλήρως αυτοματοποιημένης ανάπτυξης λογισμικού– απογειώθηκε.

Το Cursor χρησιμοποιούσε αρχικά το μοντέλο Claude της Anthropic για να τροφοδοτεί τον πράκτορα κωδικοποίησης (coding agent) του. Αφότου η Anthropic λάνσαρε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, το Claude Code, πέρυσι, η Cursor στράφηκε στα δικά του μοντέλα.

Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος

Η IPO της SpaceX κατέστησε τον Μασκ –ο οποίος κατέχει λίγο περισσότερο από το 40% της ζημιογόνου εταιρείας και διαθέτει μεγάλο μερίδιο στην Tesla– τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης της SpaceX δίνει επίσης στον Μασκ τον πλήρη έλεγχο μιας εταιρείας της οποίας οι φιλοδοξίες περιλαμβάνουν την ίδρυση μιας αποικίας 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στον Άρη και την εκκίνηση μιας σεληνιακής οικονομίας για τη δημιουργία ενός δικτύου τροχιακών data centers.

Οι επενδυτές σε παθητικά αμοιβαία κεφάλαια (passive funds) που ακολουθούν τους δείκτες Nasdaq, FTSE και MSCI αναμένεται να δώσουν ώθηση στη μετοχή τις επόμενες εβδομάδες, μετά την fast track ένταξη της SpaceX στους δείκτες αναφοράς.

Το ντεμπούτο της SpaceX, στις δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνονται η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και το εργαστήριο AI xAI, πρόκειται να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την Anthropic και την εταιρεία ανάπτυξης του ChatGPT, OpenAI, οι οποίες εργάζονται η καθεμία πάνω στις δικές τους εισαγωγές στο χρηματιστήριο ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.