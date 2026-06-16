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Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

World 16.06.2026, 21:44
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Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
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Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το Μνημόνιο Κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο, για να γίνει αυτό, η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους. Δηλαδή, να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία την ερχόμενη Παρασκευή, στο Μπιούργκενστοκ, θέρετρο στην Ελβετία.

«Δέσμευση» για τήρηση του διεθνούς δικαίου

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο ομόλογός του από το Ομάν, Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλ Μπουσάιντι, επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των δύο χωρών τους να τηρούν το διεθνές δίκαιο σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ομάν, «οι δύο υπουργοί ανανέωσαν τη δέσμευση των χωρών τους στους κανόνες του διεθνούς δικαίου σχετικά με την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας μέσω του Πορθμού του Ορμούζ».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, Αραγτσί και Αλ Μπουσάιντι εξέφρασαν επίσης «την ελπίδα τους ότι η επερχόμενη φάση θα αποτελέσει μάρτυρα σοβαρών και επιμελών προσπαθειών από όλα τα μέρη για να διασφαλιστεί ένα υποστηρικτικό και βιώσιμο περιβάλλον για μια αποτελεσματική και εποικοδομητική πολιτική και διπλωματική πορεία, διατηρώντας έτσι την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Πέφτει η τιμή του πετρελαίου

Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αλλά και το γενικότερα βελτιωμένο κλίμα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υποχώρησε περαιτέρω.

Γύρω στις 19.10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, είχε πέσει στα 78,87 δολάρια το βαρέλι (-5,17%). Το αμερικανικό WTI, παράδοσης Ιουλίου, κυμαινόταν στα 75,96 δολάρια το βαρέλι (-5,93%).

Οι δύο αυτές κατηγορίες πετρελαίου είναι σημεία αναφοράς αναφοράς για την τιμή του αργού. Πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν διαπραγματεύονταν περίπου στα 65 έως 70 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: In.gr

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