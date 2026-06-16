Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου

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Η πρώτη αμερικανική εταιρεία υδρογονανθράκων που θα υπογράψει σύμβαση με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας πρόκειται να γίνει η ConocoPhillips.

Σε συμφωνία με την κρατική Syrian Petroleum Company, η ConocoPhillips και η Novaterra Energy θα αναπτύξουν υπάρχοντα κοιτάσματα φυσικού αερίου και θα αναζητήσουν νέα, βασιζόμενες σε μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε τον Νοέμβριο.

Η συμφωνία με τη Συρία αναμενόταν να υπογραφεί αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές των Financial Times, κάτι που αρνήθηκε να σχολιάσει η ConocoPhillips.

Τον Μάιο, η ConocoPhillips υπέγραψε ένα ακόμη μνημόνιο συμφωνίας με την SPC, μαζί με την QatarEnergy και την Total, για να εξετάσει την υπεράκτια εμπορική εξερεύνηση.

Πέρυσι, η συριακή κυβέρνηση δήλωσε ότι η πιθανή συμφωνία θα αύξανε την παραγωγή φυσικού αερίου κατά 4 έως 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα εντός ενός έτους, μια σημαντική αύξηση για τη χώρα. Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει μειωθεί κατά τα δύο τρίτα από το προπολεμικό υψηλό των 30 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων την ημέρα το 2011.

Η σύμβαση της ConocoPhillips έρχεται μετά την έναρξη λειτουργίας της αμερικανικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου HKN Energy στις πετρελαιοπηγές Rmeilan στη βορειοανατολική Συρία, μετά την ολοκλήρωση μιας 25ετούς σύμβασης ανάντη με τη Δαμασκό για την ανάληψη του κοιτάσματος. Τον Απρίλιο, η SPC υπέγραψε μια άλλη σύμβαση με την εταιρεία ADES Holding της Σαουδικής Αραβίας για την ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Συρία χρειάζεται περίπου 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου για να τροφοδοτεί το δίκτυό της κάθε μέρα. Η χώρα, η οποία εξαρτάται επί του παρόντος από τις εισαγωγές από το Αζερμπαϊτζάν και το Κατάρ, υποφέρει από κυλιόμενες διακοπές ρεύματος, αν και οι πρόσφατες βελτιώσεις έχουν δει τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται από περίπου δύο ώρες την ημέρα σε περίπου 13.

Μικρά τα αποθέματα υδρογονανθράκων στη Συρία

Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στη Συρία είναι μέτρια σε σχέση με τα περιφερειακά πρότυπα, αλλά για το χρεοκοπημένο κράτος αποτελούν μια κρίσιμη πιθανή πηγή εσόδων.

Ο Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα, ο οποίος ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, έχει θέσει την αναζωογόνηση του τομέα στο επίκεντρο της εξωτερικής του πολιτικής, με την Ουάσινγκτον να ενθαρρύνει τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν.

Μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011, δυτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Shell και Total, ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, δηλώνοντας ανωτέρα βία και παγώνοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο Σάραα πιέζει αυτές τις εταιρείες είτε να επανεπενδύσουν είτε να διαπραγματευτούν έναν διακανονισμό απόσυρσης.

Η Ουάσινγκτον χορήγησε ανακούφιση από τις κυρώσεις για τη Συρία πέρυσι, ανοίγοντας το δρόμο για την ConocoPhillips και άλλες αμερικανικές εταιρείες να επιδιώξουν συμφωνίες με την κυβέρνηση του Σάραα, παρά το εύθραυστο κανονιστικό περιβάλλον.

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή, είναι καλό που οι εταιρείες εισέρχονται στη Συρία, μόλις έχετε ένα συμβόλαιο που μπορείτε να δοκιμάσετε και να κινηθείτε, ας δούμε πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε», δήλωσε στους FT ο Άντριου Τάμπλερ, ο οποίος διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος για την εμπλοκή στη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και τώρα είναι συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ουάσινγκτον.

Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ο Σαράα προσπάθησε επίσης να θέσει τη Συρία ως εναλλακτικό διάδρομο διαμετακόμισης για το παγκόσμιο αργό πετρέλαιο. Η χώρα χρησίμευσε ως κρίσιμη χερσαία διαδρομή διαμετακόμισης για τις εξαγωγές ιρακινού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στον τομέα, η συριακή κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς και περιφερειακές εταιρείες για τα πετρελαϊκά και τα πεδία φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των Chevron, QatarEnergy, Total και Dana Gas με έδρα τα ΗΑΕ.