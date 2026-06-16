 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(23) "International Relations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

World 16.06.2026, 20:15
Σχολιάστε
Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι πλοιοκτήτες δεν θα αποτολμήσουν για εβδομάδες τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, μέχρι να είναι βέβαιοι ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «ουσιαστική», προειδοποίησε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης δεξαμενόπλοιων στον κόσμο.

Ο Τζοτάρο Ταμούρα, διευθύνων σύμβουλος της Mitsui OSK Lines, δήλωσε στους Financial Times ότι πολλοί φορείς εκμετάλλευσης θα περιμένουν πριν ξαναρχίσουν τις διελεύσεις παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα του στενού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι υπάρχει μια «ασφαλής, προστατευμένη και παρθένα» διαδρομή μέσω των στενών, που έχουν σχεδόν κλείσει εντελώς από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η συμφωνία της Κυριακής έστειλε την τιμή του αργού Brent χαμηλότερα, αλλά ο Ταμούρα δήλωσε ότι η κυκλοφορία δεν θα επιστρέψει αμέσως στο φυσιολογικό.

«Αυτό που θα πρέπει να εφαρμοστεί δεν είναι απλώς μια απλή συμφωνία μεταξύ των σχετικών χωρών, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική και να μεταφράζεται στις πραγματικές καταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ, έτσι ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να μπορούν να αισθάνονται άνετα να περάσουν από αυτό», είπε.

Ο Ταμούρα σημείωσε ότι υπήρξαν πολλές λανθασμένες εκκινήσεις σχετικά με το άνοιγμα της πλωτής οδού από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Δεδομένων των εμπειριών των τελευταίων δύο μηνών, νομίζω ότι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες ή, αν όχι, ένας μήνας», πρόσθεσε.

Ο Ταμούρα μίλησε στους FT πριν ο Τραμπ ανακοινώσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά η MOL δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία που ολοκληρώνεται δεν έχει αλλάξει την άποψή του.

Στενά του Ορμούζ

Strait of Hormuz

Κάλεσμα στον ΙΜΟ να αναλάβει τις διελεύσεις στο Ορμούζ

Η MOL λειτουργεί περισσότερα από 900 πλοία, εκ των οποίων περισσότερα από 200 μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και χημικά, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο διαχειριστή δεξαμενόπλοιων στον κόσμο με βάση τον αριθμό των πλοίων.

Άλλες ναυτιλιακές εταιρείες και ιδιοκτήτες έχουν επίσης δηλώσει ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ, θα πρέπει να συντονίσει την έξοδο περίπου 500 πλοίων που χρειάζεται να περάσουν από το στενό για να βγουν από τον Κόλπο.

Ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, δήλωσε στους FT ότι «αξιολογεί τη σκοπιμότητα για τα πλοία να διέρχονται και να διεξάγουν το εμπόριο με ασφάλεια, αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους όπως νάρκες, καθώς και συμφόρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα».

Πρόσθεσε ότι ο ΙΜΟ συνεχίζει να εργάζεται για έναν ασφαλή διάδρομο εκκένωσης για τους ναυτικούς που έχουν κολλήσει στον Κόλπο για περισσότερες από 100 ημέρες.

Η Hapag-Lloyd, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανακοίνωσε ότι η είδηση ​​για μια ειρηνευτική συμφωνία ήταν «ενθαρρυντική» και ότι η εταιρεία ελπίζει ότι τα πλοία της που έχουν κολλήσει στο στενό θα μπορούν να αναχωρήσουν «αυτό το Σαββατοκύριακο».

Ο Φίλιπ Μπέλτσερ, διευθυντής ναυτιλίας της ένωσης βιομηχανίας δεξαμενόπλοιων Intertanko, προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσεκτική προσέγγιση» και τα πλοία θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δική τους αξιολόγηση κινδύνου «ειδική για το πλοίο» πριν από τον απόπλου.

Στενά του Ορμούζ

Κάποιοι ρίσκαραν και ξεγλυστρούσαν

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, περίπου 135 πλοία περνούσαν από το στενό κάθε μέρα. Αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί σημαντικά, με ορισμένα πλοία να προσπαθούν να βγουν κρυφά από τον Κόλπο τις τελευταίες εβδομάδες υπό την κάλυψη του σκότους και με το GPS τους απενεργοποιημένο.

Παρά τις συνεχιζόμενες αντεπιθέσεις, ορισμένοι πλοιοκτήτες συνέχισαν να εμπορεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν, ενώ άλλοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν μια γρήγορη επιστροφή στο κανονικό εμπόριο.

Τα σχόλια του επικεφαλής της MOL, Ταμούρα, υπογραμμίζουν ότι άλλοι θα υιοθετήσουν μια πιο επιφυλακτική στάση σχετικά με την επανέναρξη της ναυτιλίας, ακόμη και μετά την παράταση της εκεχειρίας.

Ο Ταμούρα, ο οποίος ανέλαβε τον Απρίλιο, δήλωσε ότι αντιτίθεται στις προσπάθειες του Ιράν να χρεώσει τέλος για τη διέλευση από το στενό, με το σκεπτικό ότι αυτό θα παραβίαζε τους διεθνείς κανονισμούς που επιτρέπουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία είχε καταφέρει να βγάλει τέσσερα πλοία από τον Κόλπο πριν από τη συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ο Ταμούρα δήλωσε ότι δεν καταβλήθηκαν τέλη στο Ιράν. Η MOL εξακολουθεί να έχει τουλάχιστον επτά πλοία που περιμένουν να διέλθουν από το στενό.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι διαλεύσεις ήταν αποτέλεσμα ιαπωνικών προσπαθειών. Ωστόσο, ο Ταμούρα άφησε να εννοηθεί έντονα ότι η διέλευσή τους εξασφαλίστηκε από τη διπλωματία άλλων χωρών – όπως το Ομάν και η Ινδία – που είχαν δεσμούς με τα πλοία μέσω της σημαίας τους, του πελάτη ή του προορισμού των φορτίων.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένες διελεύσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές ή κυβερνήσεις το είχαν επιλύσει, οπότε είχαμε κάποιες τυχερές περιπτώσεις», είπε.

Οι μετοχές της MOL έχουν αυξηθεί κατά 20% στο Τόκιο φέτος, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 2,1 τρισεκατομμύρια γιεν (13 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς ο ακτιβιστής επενδυτής Elliott Management απαιτεί αλλαγές για την ενίσχυση των αποδόσεων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο
Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή
Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027
World

Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από World
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027
World

Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027

Ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου στην TAP έχουν εκφράσει οι Air France-KLM και Deutsche Lufthansa

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
Business of Sport

Πόσο διαφορετικά «βλέπουν» οι Κινέζοι το Μουντιάλ

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

ΑΑΔΕ: Οι αγροτικές πληρωμές στη συνάντηση με στελέχη της AGEA
AGRO

Οι αγροτικές πληρωμές στο επίκεντρο συνάντησης ΑΑΔΕ και AGEA

Για την τεχνογνωσία που διαθέτει στις αγροτικές πληρωμές ο ιταλικός οργανισμός AGEA ενημερώθηκαν στελέχη της ΑΑΔΕ

Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση
Tεχνητή νοημοσύνη

Αγωγή κατά της Anthropic για παραπλανητική διαφήμιση

Σε ομοσπονδιακή αγωγή αναφέρεται ότι η Anthropic παραπλάνησε καταναλωτές για τα όρια χρήσης στα πιο ακριβά chatbot της

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Scope: Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία βελτιώνουν το χρέος της Ευρωζώνης – Ποιες χώρες είναι πιο ευάλωτες
Economy

Scope: Το 2031 η Ελλάδα θα έχει μικρότερο χρέος από Ιταλία

Οι πιέσεις χρέους αυξάνονται σε Γαλλία, Βέλγιο και Φινλανδία σύμφωνα με τη Scope

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
Business

Τέλος εποχής για την Pizza Hut

Η Yum Brands αποχωρίζεται την Pizza Hut σε συμφωνία ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια σχέση δεκαετιών και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες εστίασης παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027
World

Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027

Ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου στην TAP έχουν εκφράσει οι Air France-KLM και Deutsche Lufthansa

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies