Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι πλοιοκτήτες δεν θα αποτολμήσουν για εβδομάδες τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, μέχρι να είναι βέβαιοι ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «ουσιαστική», προειδοποίησε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης δεξαμενόπλοιων στον κόσμο.

Ο Τζοτάρο Ταμούρα, διευθύνων σύμβουλος της Mitsui OSK Lines, δήλωσε στους Financial Times ότι πολλοί φορείς εκμετάλλευσης θα περιμένουν πριν ξαναρχίσουν τις διελεύσεις παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα του στενού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι υπάρχει μια «ασφαλής, προστατευμένη και παρθένα» διαδρομή μέσω των στενών, που έχουν σχεδόν κλείσει εντελώς από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η συμφωνία της Κυριακής έστειλε την τιμή του αργού Brent χαμηλότερα, αλλά ο Ταμούρα δήλωσε ότι η κυκλοφορία δεν θα επιστρέψει αμέσως στο φυσιολογικό.

«Αυτό που θα πρέπει να εφαρμοστεί δεν είναι απλώς μια απλή συμφωνία μεταξύ των σχετικών χωρών, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική και να μεταφράζεται στις πραγματικές καταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ, έτσι ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να μπορούν να αισθάνονται άνετα να περάσουν από αυτό», είπε.

Ο Ταμούρα σημείωσε ότι υπήρξαν πολλές λανθασμένες εκκινήσεις σχετικά με το άνοιγμα της πλωτής οδού από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Δεδομένων των εμπειριών των τελευταίων δύο μηνών, νομίζω ότι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες ή, αν όχι, ένας μήνας», πρόσθεσε.

Ο Ταμούρα μίλησε στους FT πριν ο Τραμπ ανακοινώσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά η MOL δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία που ολοκληρώνεται δεν έχει αλλάξει την άποψή του.

Κάλεσμα στον ΙΜΟ να αναλάβει τις διελεύσεις στο Ορμούζ

Η MOL λειτουργεί περισσότερα από 900 πλοία, εκ των οποίων περισσότερα από 200 μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και χημικά, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο διαχειριστή δεξαμενόπλοιων στον κόσμο με βάση τον αριθμό των πλοίων.

Άλλες ναυτιλιακές εταιρείες και ιδιοκτήτες έχουν επίσης δηλώσει ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ, θα πρέπει να συντονίσει την έξοδο περίπου 500 πλοίων που χρειάζεται να περάσουν από το στενό για να βγουν από τον Κόλπο.

Ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, δήλωσε στους FT ότι «αξιολογεί τη σκοπιμότητα για τα πλοία να διέρχονται και να διεξάγουν το εμπόριο με ασφάλεια, αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους όπως νάρκες, καθώς και συμφόρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα».

Πρόσθεσε ότι ο ΙΜΟ συνεχίζει να εργάζεται για έναν ασφαλή διάδρομο εκκένωσης για τους ναυτικούς που έχουν κολλήσει στον Κόλπο για περισσότερες από 100 ημέρες.

Η Hapag-Lloyd, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανακοίνωσε ότι η είδηση ​​για μια ειρηνευτική συμφωνία ήταν «ενθαρρυντική» και ότι η εταιρεία ελπίζει ότι τα πλοία της που έχουν κολλήσει στο στενό θα μπορούν να αναχωρήσουν «αυτό το Σαββατοκύριακο».

Ο Φίλιπ Μπέλτσερ, διευθυντής ναυτιλίας της ένωσης βιομηχανίας δεξαμενόπλοιων Intertanko, προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσεκτική προσέγγιση» και τα πλοία θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δική τους αξιολόγηση κινδύνου «ειδική για το πλοίο» πριν από τον απόπλου.

Κάποιοι ρίσκαραν και ξεγλυστρούσαν

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, περίπου 135 πλοία περνούσαν από το στενό κάθε μέρα. Αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί σημαντικά, με ορισμένα πλοία να προσπαθούν να βγουν κρυφά από τον Κόλπο τις τελευταίες εβδομάδες υπό την κάλυψη του σκότους και με το GPS τους απενεργοποιημένο.

Παρά τις συνεχιζόμενες αντεπιθέσεις, ορισμένοι πλοιοκτήτες συνέχισαν να εμπορεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν, ενώ άλλοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν μια γρήγορη επιστροφή στο κανονικό εμπόριο.

Τα σχόλια του επικεφαλής της MOL, Ταμούρα, υπογραμμίζουν ότι άλλοι θα υιοθετήσουν μια πιο επιφυλακτική στάση σχετικά με την επανέναρξη της ναυτιλίας, ακόμη και μετά την παράταση της εκεχειρίας.

Ο Ταμούρα, ο οποίος ανέλαβε τον Απρίλιο, δήλωσε ότι αντιτίθεται στις προσπάθειες του Ιράν να χρεώσει τέλος για τη διέλευση από το στενό, με το σκεπτικό ότι αυτό θα παραβίαζε τους διεθνείς κανονισμούς που επιτρέπουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία είχε καταφέρει να βγάλει τέσσερα πλοία από τον Κόλπο πριν από τη συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ο Ταμούρα δήλωσε ότι δεν καταβλήθηκαν τέλη στο Ιράν. Η MOL εξακολουθεί να έχει τουλάχιστον επτά πλοία που περιμένουν να διέλθουν από το στενό.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι διαλεύσεις ήταν αποτέλεσμα ιαπωνικών προσπαθειών. Ωστόσο, ο Ταμούρα άφησε να εννοηθεί έντονα ότι η διέλευσή τους εξασφαλίστηκε από τη διπλωματία άλλων χωρών – όπως το Ομάν και η Ινδία – που είχαν δεσμούς με τα πλοία μέσω της σημαίας τους, του πελάτη ή του προορισμού των φορτίων.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένες διελεύσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές ή κυβερνήσεις το είχαν επιλύσει, οπότε είχαμε κάποιες τυχερές περιπτώσεις», είπε.

Οι μετοχές της MOL έχουν αυξηθεί κατά 20% στο Τόκιο φέτος, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 2,1 τρισεκατομμύρια γιεν (13 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς ο ακτιβιστής επενδυτής Elliott Management απαιτεί αλλαγές για την ενίσχυση των αποδόσεων.