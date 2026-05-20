ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Business 20.05.2026, 22:46
Σχολιάστε
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έσπασε κάθε ρεκόρ η ΔΕΗ ολοκληρώνοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η ΔΕΗ, όπως αναφέρουν πηγές, πέτυχε τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς. Τελικά προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) σηκώνοντας τελικά 4,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μετατόπιση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος προς μεγάλους ελληνικούς ομίλους με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και διεθνή παρουσία.

Με το συνολικό ποσό να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ στο κλείσιμό του μετά από τρεις ημέρες, καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. της ΑΜΚ. Στην πραγματικότητα, εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτές

Τα 18 δισ. ευρώ των προσφορών αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την Ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Η ΑΜΚ συγκέντρωσε ποιοτικές τοποθετήσεις, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών – υφιστάμενων και νέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί, family offices, private wealth και hedge funds – αλλά και με αξιοσημείωτη διεθνή και κλαδική διαφοροποίηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES. Η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ίδιο τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Euronext Athens.

Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση  του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανταπόκριση των επενδυτών, σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να ενισχύσει τη συμμετοχή παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Επενδύσεις €24 δισ. για περαιτέρω επέκταση σε Ελλάδα, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ισχυρής ανάπτυξης, με αιχμή στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, εντός και εκτός Ελλάδος. Η ΔΕΗ μπαίνει στο club των μεγάλων Ενεργειακών Ομίλων της Ευρώπης, αλλάζει επίπεδο και από περιφερειακός ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεγαλώνει και ξεκινά το νέο ταξίδι μετασχηματισμού σε διεθνή παίκτη με παρουσία από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Τυρρηνική και από την Κρήτη  έως την Πολωνία.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030 που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους €24 δισ., που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή. Με το νέο, έντονα αναπτυξιακό business plan, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας σε €4,6 δισ. EBITDA το 2030.

Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

  • Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεσής τους με την ηπειρωτική χώρα.
  • Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
  • Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.
  • Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Το data center της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία

Στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δ. Μακεδονία. Η εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την κατασκευή του έργου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ το μερίδιο των επενδυτικών δαπανών για τη ΔΕΗ θα ανέλθει σε €1,2 δισ.

Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη επένδυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler. Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το Mega Data Center δύναται να καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται εκτός συστήματος (behind-the-meter) κι έτσι οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center – ένα έργο μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο) κατόπιν δέσμευσης από hyperscalers.

Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο και οι στόχοι για EBITDA το 2030

Το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2030 με επενδύσεις ύψους €24δισ. είναι καθαρά αναπτυξιακό, καθώς το 95%  των επενδύσεων αφορούν σε νέα έργα, ενώ το 48% των επενδυτικών δαπανών θα κατανεμηθεί εκτός Ελλάδος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ρίσκου.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε €4,6 δισ. το 2030 από €2,0 δισ. το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το €1,5 δισ. το 2030 από €0,45 δισ. το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το €1,4 ανά μετοχή από €0,4 το 2024, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.

Το 54% του νέου επενδυτικού πλάνου θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών (FFO), το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ ένα 15% από την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε συνδυασμό με τις ισχυρές ταμειακές ροές, τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και την αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών, η ΑΜΚ συμβάλλει στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού κύκλου, διατηρώντας τον δείκτη μόχλευσης κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο ίδιος ο Όμιλος.

Εθνικός επενδυτής – Ευρωπαϊκός πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας

Για 75 και πλέον χρόνια η ΔΕΗ, αναφέρουν πηγές, αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Σήμερα, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη της χώρας φαίνεται από το σημαντικό επενδυτικό πλάνο του. Πρακτικά, ο Όμιλος επανεπενδύει τη λειτουργική του κερδοφορία σε έργα υποδομών στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υπεραξίες για την κοινωνία.

Για την περίοδο 2026-2030, βάσει του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €24 δισ., με το 52% να προορίζεται για την Ελλάδα. Οι επενδύσεις αυτές, όχι μόνο δημιουργούν άμεσες θέσεις εργασίας στα έργα που υλοποιούνται, αλλά λειτουργούν και ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα υγιή οικονομικά του, επιτρέπουν στον Όμιλο ΔΕΗ να απορροφά κραδασμούς από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας. «Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός φορέας της χώρας, παραμένει σταθερά κοντά στον καταναλωτή, στηρίζοντας έμπρακτα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία μέσα από τα τιμολόγιά της και τις επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας. Και το 2025 διατήρησε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, εφαρμόζοντας σημαντικές εκπτώσεις στις αρχικές τιμές», τονίζουν χαρακτηριστικά και συνεχίζουν: «Η ΔΕΗ κατάφερε να στηρίξει τους πελάτες της ακριβώς επειδή είναι πλέον οικονομικά ισχυρή και μπορεί να επιτελεί τον κρίσιμο ρόλο της. Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει ότι μπορεί παράλληλα να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, να συνεχίζει το επενδυτικό της έργο για να κάνει πραγματικότητα την πράσινη μετάβαση και να επιστρέφει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Επενδύοντας στο μέλλον της χώρας, ο Όμιλος ΔΕΗ παραμένει ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, συνεχίζει να δημιουργεί διαμοιραζόμενη αξία για όλους και συμβάλλει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της χώρας και των πολιτών, υπογραμμίζουν πηγές της εταιρείας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΔΕΗ αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στην καινοτομία, τις διασυνδέσεις και την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον.Για την αγορά, η επιτυχία της ΑΜΚ λειτουργεί και ως ένδειξη ότι ελληνικοί όμιλοι με διεθνές αποτύπωμα μπορούν πλέον να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters
Business

Προς άντληση κεφαλαίων ύψους 4,5 δισ. προχωρά η ΔΕΗ
ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Business

ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455,18 εκατ. ευρώ
Business

Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος ποσού 455,18 εκατ.
Fourlis: Ανθεκτικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις – Τα πλάνα για IKEA, Foot Locker και logistics
Business

Φουρλής: «Έρχεται τριετία βαριάς ανάπτυξης - Θωρακισμένα τα έσοδα»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων
World

Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η απόφαση να επιτραπεί η εισαγωγή στην Βρετανία καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που διυλίζονται σε τρίτες χώρες επικρίνεται από τους Συντηρητικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters
Business

Προς άντληση κεφαλαίων ύψους 4,5 δισ. προχωρά η ΔΕΗ

Κληρώνει σήμερα 20 Μαΐου για το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ - Πληροφορίες του Reuters για άντληση κεφαλαίων 4,5 δισ. ευρώ - Και με ΑΜΚ και έκδοση ιδίων μετοχών

Χρήστος Κολώνας
ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Business

ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο

Ανοδος για τα ενοποιημένα κέρδη μετά απο φόρους στα 62,4 εκατ. ευρω έναντι 41,6 εκατ. στο α΄τρίμηνο του 2025

Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455,18 εκατ. ευρώ
Business

Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος ποσού 455,18 εκατ.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,216 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ, αναφέρει η Prodea

Fourlis: Ανθεκτικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις – Τα πλάνα για IKEA, Foot Locker και logistics
Business

Φουρλής: «Έρχεται τριετία βαριάς ανάπτυξης - Θωρακισμένα τα έσοδα»

Η διοίκηση του ομίλου Fourlis περιέγραψε στους αναλυτές τα σχέδια του ομίλου Fourlis και εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία ανάπτυξης του ομίλου παρά τον πληθωρισμό και τον πόλεμο

Γιώργος Μανέττας
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Έως 100% επιδότηση για τα επενδυτικά σχέδια
Business

Επιδότηση 100% για νέους πτυχιούχους - Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Τα επιχορηγούμενα ποσά για το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια πριμοδότησης

Quest: Αύξηση κερδών κατά 14,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Αύξηση κερδών 14,3% στο α' τρίμηνο για την Quest - Στα 365,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Quest ανά κλάδο δραστηριότητας

Latest News
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη από τέσσερις ταξιαρχίες σε τρεις

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

Ράλι στην Wall Street καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια και το πετρέλαιο μειώνονται - Άνοδος πάνω από 600 μονάδες για τον Dow Jones

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για την ΑΜΚ - Η QIA και η K Group Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Barclays: Οι prediction markets γίνονται ο νέος δείκτης της «σοφίας του πλήθους»
Markets

Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία
Πολιτική

Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία, λέει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies