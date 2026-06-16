Γιώργος Περιστέρης: Απτά τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

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Σαφές μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προς τη στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση για την εισηγμένη.

Ο Γιώργος Περιστέρης μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων υπογράμμισε ότι «η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημιουργεί αξίες, προχωρά τις επενδύσεις και δεν αυξάνει αλόγιστα το μέρισμα».

Την ίδια στιγμή η ΓΣ των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 41,369 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 01 Ιουλίου 2026 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Ο Γιώργος Περιστέρης για τον μετασχηματισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Γιώργος Περιστέρης απευθυνόμενος προς τους μετόχους τόνισε ότι «το 2025 ηταν μια καλή χρονιά για την εταιρεία. Άρχισε να φαίνεται πέρα από κάθε αμφιβολία ο μετασχηματισμός που έχει δρομολογηθεί εδώ και μια δεκαετία στο να μετατραπεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από μία εταιρεία κατασκευών και ενέργειας σε μία εταιρεία υποδομών όπου το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων θα χτίζεται με σταθερά προβλεπόμενα και σε μακροχρόνιο ορίζοντα και επιπλέον θα δημιουργεί αξίες».

Ο κ. Περιστέρης επικεντρώθηκε στις μεγάλες παραχωρήσεις που ανέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό φαίνεται και από την πορεία της μετοχής: «Αυτή η στρατηγική μας αποτυπώνεται και στην πορεία της μετοχής. Θέσαμε τα θεμέλια για μία μεγαλύτερη ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Περιστέρης.

Γιώργος Περιστέρης: Καταθέσαμε στο δημόσιο 5 δισ. ευρώ

Ο Γιώργος Περιστέρης μίλησε για τη συμβολή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα δημόσια έσοδα αλλά και για την επιστροφή αξίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: «Αυτή η προσπάθεια ωφελεί και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Το τελευταίο 20μηνο στο δημόσιο καταθέσαμε 5 δις. ευρώ για την απόκτηση μεγάλων παραχωρήσεων, την Αττική Οδό και την Εγνατίας Οδό.

Ο ίδιος έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία αξίας από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Η αξία δημιουργείται με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις και όχι αυξάνοντας αλόγιστα το μέρισμα.

Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε αλλά δημιουργούμε αξίες και με αυτό έχουμε το οπλοστάσιο για να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις», είπε και έφερε ως παράδειγμα: «Τα χρήματα που εισέρευσαν από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δεν διανεμήθηκαν ως μέρισμα αλλά χρησιμοποιήθηκαν για ανάπτυξη».

Οι μεγάλες παραχωρήσεις

Ο κ. Περιστέρης επικεντρώθηκε στις μεγάλες παραχωρήσεις που ανέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Ξεκίνησε η λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αυτοκινητόδρομο 1000 χλμ και ξεκινησαμε την ανακατασκευή του εκ βάθρων για να παίξει το γεωστρατηγικό του ρόλο», είπε αναφερόμενος στην Εγνατία και συνέχισε: «Ξεκινήσαμε το έργο του ΒΟΑΚ όπου ελπίζουμε να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει».

Ο ίδιος θύμισε τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στον υπάρχοντα οδικό άξονα ΒΟΑΚ της Κρήτης για να υπογραμμίσει τη σημασία των κλειστών αυτοκινητοδρόμων: «Στους αυτοκινητοδρόμους που έγιναν με τη μέθοδο των παραχωρήσεων τα τροχαία σχεδόν έχουν μηδενιστεί».