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Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ακίνητα 16.06.2026, 12:41
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Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ανδρομάχη Παύλου

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Αυστηρότερο γίνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb).

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αφαιρεί την άδεια λειτουργία ενός διαμερίσματος ως κατάλυμα Airbnb όχι μονο σε περιπτώσεις με μεταβίβασης λόγω αγοραπωλησίας, αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις κληρονομιών, ή γονικών παροχών.

Αντιδράσεις στους φορείς της αγοράς ακινήτων, αλλά και σε ιδιοκτήτες, προκαλεί η διάταξη στο νομοσχέδιο για τα Airbnb

Ο περιορισμός αυτός αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου ισχύει, ή θα ισχύσει (στην δεύτερη περίπτωση) το μέτρο της απαγόρευσης έκδοσης νέου αριθμού μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ).

Οι αντιδράσεις για τα Airbnb

O Stama Greece εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην πρόβλεψη του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που οδηγεί σε διαγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) μετά από μεταβίβαση ακινήτου στις περιοχές όπου έχει ανασταλεί η έκδοση νέων ΑΜΑ.

Πρόκειται. όπως αναφέρει, για μια διάταξη που δεν τιμωρεί τους παραβάτες, αλλά τους συνεπείς ιδιοκτήτες που επένδυσαν νόμιμα, ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συνέβαλαν στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Εάν η διάταξη εφαρμοστεί, περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες και οικογένειες εκτιμάται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός σημαντικού περιουσιακού και εισοδηματικού δικαιώματος, όχι επειδή παραβίασαν τον νόμο, αλλά επειδή κληρονόμησαν, δέχθηκαν γονική παροχή ή προχώρησαν σε νόμιμη μεταβίβαση ενός ακινήτου.

Η διάταξη δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων και εισάγει μια πρωτοφανή στρέβλωση στην αγορά ακινήτων. Ένα ακίνητο με ενεργό ΑΜΑ αποκτά μικρότερη αξία από τη στιγμή που ο νέος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα που ασκούνταν νόμιμα μέχρι την προηγούμενη ημέρα.

Ο Stama Greece καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη πριν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Παράλληλα, η κυβέρνηση, σημειώνει ο STAMA, φαίνεται να αγνοεί πλήρως τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες πρώην γραφεία, καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι, οι οποίοι παρέμεναν κλειστοί και αναξιοποίητοι για δεκαετίες, ανακαινίστηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια και επέστρεψαν στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πολλοί από αυτούς τους χώρους δεν είναι καν κατάλληλοι για μακροχρόνια κατοικία. Επομένως, η αφαίρεση του ΑΜΑ δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους, όπως υποστηρίζεται. Αντιθέτως, κινδυνεύει να οδηγήσει ξανά σημαντικό αριθμό ακινήτων σε αχρησία και απαξίωση.

airbnb

Επιπλέον, η διάταξη αγνοεί πλήρως την πραγματικότητα της αγοράς διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι θα συμβεί στις περιπτώσεις όπου ένας διαχειριστής έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την ανακαίνιση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία ενός ακινήτου και λίγους μήνες αργότερα ο ιδιοκτήτης αποβιώσει ή μεταβιβάσει το ακίνητο; Ποιος θα αποζημιώσει τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν ξαφνικά χωρίς αντικείμενο δραστηριότητας;

Ο Stama Greece καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη πριν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η μεταβίβαση ενός ακινήτου δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απώλειας ενός νόμιμα αποκτημένου δικαιώματος, ούτε να οδηγεί στην απαξίωση περιουσιών που αποκτήθηκαν, ανακαινίστηκαν και λειτούργησαν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Την απόσυρση ζητά και η ΠΟΜΙΔΑ

Επίσης και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και πλήρη αντίθεσή της στη διάταξη της παραγράφου 2Γ του Άρθρου 5 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει την αυτόματη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε περίπτωση μεταβίβασής του, ακόμη και αν αυτή πραγματοποιείται λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη τους ή μεταβίβασής τους σε μέλη της οικογενείας λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς τους, εντός των περιοχών όπου ισχύει προσωρινός περιορισμός.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την απόσυρση της απαράδεκτης και καταστροφικής αυτής ρύθμισης περί διαγραφής των μεταβιβαζομένων ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων και για τη διατήρηση της σταθερότητας και της νομιμότητας, η Ομοσπονδία μας εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 2Γ, ώστε η υφιστάμενη εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης να παραμένει ενεργή και να ακολουθεί υποχρεωτικά το ακίνητο κατά τη μεταβίβασή του.

Η διοικητική συμμόρφωση μπορεί να διασφαλιστεί απλά και αποτελεσματικά μέσω μιας υποχρεωτικής διαδικασίας δήλωσης της μεταβολής στην ΑΑΔΕ από το νέο ιδιοκτήτη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ώστε να επικαιροποιούνται τα φορολογικά στοιχεία χωρίς να απαξιώνεται η περιουσία και να ακυρώνεται το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής κοινωνίας που αποκτάται από την τουριστική δραστηριότητα και συνεισφέρει τουλάχιστον ένα δις ετησίως στην Εθνική Οικονομία.

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