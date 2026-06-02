Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Τουρισμός 02.06.2026, 09:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο, όμως το κόστος διαμονής μπορεί να διαφέρει εντυπωσιακά από πόλη σε πόλη. Από τη Μύκονο, όπου μια καλοκαιρινή διανυκτέρευση μπορεί να ξεπεράσει τα 750 ευρώ, μέχρι τα Τίρανα της Αλβανίας, όπου το μέσο κόστος δεν ξεπερνά τα 43 ευρώ, η ψαλίδα των τιμών παραμένει τεράστια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA για την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ευρώπη, οι ταξιδιώτες που αναζητούν οικονομικές αποδράσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ οι παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί της Δυτικής Ευρώπης και της Μεσογείου εξακολουθούν να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.

Οι ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης

Στην κορυφή των ακριβότερων αγορών φιγουράρουν δημοφιλείς τουριστικοί και παραθεριστικοί προορισμοί.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Μύκονος κινείται σε εντελώς διαφορετική κατηγορία τιμών, καθώς το καλοκαίρι η μέση τιμή φτάνει τα 758 ευρώ ανά βραδιά, αυξημένη κατά 65,6% σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Οι φθηνότερες πόλεις της Ευρώπης

Στον αντίποδα, οι πρωτεύουσες και οι περιφερειακές πόλεις των Βαλκανίων προσφέρουν εντυπωσιακά χαμηλότερο κόστος διαμονής.

Η πρωτεύουσα της Αλβανίας αναδεικνύεται ως η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέσο κόστος διαμονής μόλις 42,73 ευρώ ανά διανυκτέρευση, δηλαδή σχεδόν 18 φορές χαμηλότερο από τη Μύκονο κατά τους θερινούς μήνες.

Οι πόλεις με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών το καλοκαίρι

Η εποχικότητα εξακολουθεί να καθορίζει τις τιμές σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.

Ελλάδα: η μεγαλύτερη καλοκαιρινή επιβάρυνση στην Ευρώπη

Σε επίπεδο χωρών, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη εποχική αύξηση τιμών στην Ευρώπη. Η μέση τιμή διαμονής ανεβαίνει από 112,64 ευρώ τους υπόλοιπους μήνες του έτους στα 174,46 ευρώ το καλοκαίρι, σημειώνοντας άνοδο 54,9%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καλοκαιρινή επιβάρυνση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών που εξετάστηκαν στην έρευνα.

Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι σαφές: όσοι αναζητούν οικονομικές διακοπές μπορούν να βρουν εξαιρετικές επιλογές στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη με λιγότερα από 50 ευρώ τη βραδιά, ενώ όσοι επιλέγουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου ή αλπικά θέρετρα θα πρέπει να προετοιμαστούν για σημαντικά υψηλότερους λογαριασμούς διαμονής.

