Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb

Περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και «φρένο» στα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια και απαγόρευση νέων αδειών Airbnb στην Α’ Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν από την ψήφισή του.

Το νομοσχέδιο

Στο ίδιο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς και πρόσθετα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος,

τη στήριξη οικογενειών με παιδιά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς,

καθώς και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος

• Διευρύνεται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ , από 10.000 ευρώ σήμερα , το ελάχιστο όριο οφειλών.

• Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

• Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

• Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη αγροτών

• Θεσπίζεται η νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με απευθείας έκπτωση στην αντλία μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

• Προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής του ειδικού Τιμολογίου ΓΑΙΑ και σε νέους αγρότες, προκειμένου να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

• Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

• Αυξάνεται σε 300 ευρώ, από 250 ευρώ σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

• Την ίδια στιγμή, την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών , αντί των 65 , όσοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Παρεμβάσεις για τη στέγαση

• Επιστροφή ενοικίου: Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

• Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

• Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb): Απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

• Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (BuildtoRent), το οποίο προβλέπει φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της κατοικίας.

Μισθολογικές παρεμβάσεις

Λοιπές παρεμβάσεις

• Επιλύεται το ζήτημα του προσδιορισμού του μισθολογικού κλιμακίου για μονιμοποιηθέντες, πρώην ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους είχαν διατηρήσει το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην Ι.Κ.Α καιέχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

• Επιλύεται το ζήτημα της επέκτασης της προσωπικής διαφοράςγια τους νέους υπαλλήλους σε φορείς που είχε επεκταθεί η προσωπική διαφορά έως τον Μάρτιο του 2023.

• Ενοποιείται και εξορθολογίζεται το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατόπιν πλήρωσης προϋποθέσεων και σχετικής επιμόρφωσης να λάβουν τις μισθολογικές ωριμάνσεις του νόμου 4622/2019.

• Για το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας επανέρχεται η εφαρμογή του άρθρου 12 του Π.Δ. 351/1991.

• Επανακαθορίζεται, ύστερα από περίπου μία δεκαετία, το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ενοποίηση των αμοιβών και την κατάργηση πρόσθετων παροχών.

• Επιλύεται, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το ζήτημα μισθολογικής ωρίμανσης δικαστικών λειτουργών,οι οποίοι συμπληρώνουν μεν τον απαιτούμενο κατά νόμο χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό του οικείου κλάδου πλην όμως δεν προάγονται λόγω έλλειψης κενών θέσεων.

• Επανακαθορίζεται το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου Π.Ε. Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου.