Studio Ghibli: Ανοίγει το πρώτο του pop-up κατάστημα εκτός Ασίας στο Λος Άντζελες

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Χαρά θα σπείρει στους καλιφορνέζους λάτρεις του Studio Ghibli: η εταιρεία κινουμένων σχεδίων θα ανοίξει ένα pop-up κατάστημα στο Λος Άντζελες αργότερα αυτόν τον μήνα, φέρνοντας μια μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων στις ΗΠΑ για πρώτη φορά.

Με την ονομασία «Donguri Republic in Los Angeles», το κατάστημα, το οποίο μοιράζεται το όνομά του με το franchise στην Ιαπωνία, θα ανοίξει στο Del Amo Fashion Mall στο Torrance της Καλιφόρνια, για έξι μήνες, από τις 23 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Στα Ιαπωνικά, donguri σημαίνει βελανίδι, αναφέρουν οι Japan Times.

Το pop-up κατάστημα πρόκειται να πουλήσει περίπου 400 επίσημα προϊόντα με χαρακτήρες από διαχρονικά έργα όπως τα «Spirited Away», «Princess Mononoke» και «My Neighbor Totoro».

Η Ghibli διαθέτει σήμερα 40 καταστήματα στην Ιαπωνία και 12 καταστήματα στο εξωτερικό – πέντε στο Χονγκ Κονγκ, ένα στη Σαγκάη και έξι στην Ταϊβάν. Το pop-up κατάστημα στο Λος Άντζελες θα είναι το πρώτο της κατάστημα εκτός Ασίας.

Τα χαμόγελα δεν ξεθωριάζουν ποτέ με το Studio Ghibli

Σύμφωνα με την ιδέα της μάρκας για «ένα μέρος άνεσης και ζεστασιάς όπου τα χαμόγελα δεν ξεθωριάζουν ποτέ», η βιτρίνα του Λος Άντζελες θα αναδημιουργήσει τον ιδιότροπο κόσμο του Studio Ghibli για να βυθιστούν οι πελάτες, με ζεστούς εσωτερικούς χώρους εμπνευσμένους από ξύλο και μια φιγούρα Τοτόρο σε φυσικό μέγεθος που περιμένει στο εσωτερικό για να καλωσορίσει τους επισκέπτες.

Για να γιορτάσουν τα εγκαίνια του καταστήματος, μια τσάντα περιορισμένης έκδοσης θα δοθεί σε όλους τους πελάτες που θα πραγματοποιήσουν αγορές άνω των 100 δολαρίων μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, το pop-up κατάστημα θα συνεργαστεί επίσης με το Studio Ghibli Fest 2026 — μια ετήσια εκδήλωση που φέρνει πίσω επτά εμβληματικές ταινίες από το στούντιο σε κινηματογράφους σε όλες τις ΗΠΑ — σε μια καμπάνια δώρων σελιδοδεικτών. Οι πελάτες που θα φέρουν εισιτήρια κινηματογράφου από τις προβολές και θα πραγματοποιήσουν αγορές άνω των 10 δολαρίων θα λάβουν έναν σελιδοδείκτη που μοιάζει με τμήμα της ταινίας.

Με τα χρόνια, το Studio Ghibli έχει γνωρίσει ευρεία δημοτικότητα και αναγνώριση σε όλο τον κόσμο. Έλαβε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων για το «Spirited Away» το 2003 και το «The Boy and the Heron» το 2024.