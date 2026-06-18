Jaguar (JLR): Στοχεύει «εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους» των ΗΠΑ για τα αυτοκίνητά της

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«Δεν υπάρχει περίπτωση» να καταργήσει σταδιακά τα βενζινοκίνητα οχήματά της δήλωσε ο επικεφαλής της Jaguar Land Rover (JLR), καθώς η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία επεκτείνει τις υβριδικές της προτάσεις για να αξιοποιήσει τη «μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης» στις ΗΠΑ.

Ο Π. Μπ. Μπαλάτζι, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της JLR τον Νοέμβριο, δήλωσε στους Financial Times ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα «δώσει τα πάντα» για να ενισχύσει τις πωλήσεις της σε «εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους» στις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων εντός πέντε ετών.

«Προσανατολίζουμε αυτήν την επιχείρηση ώστε να αντιμετωπίσει τη Βόρεια Αμερική, επειδή πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης που υπάρχει για premium μάρκες… όπως εμείς», δήλωσε ο Μπαλάτζι.

Σε μια στρατηγική που παρουσιάστηκε στους επενδυτές την Τετάρτη, η JLR, η οποία ανήκει στην ινδική Tata Motors, δήλωσε ότι θα επιδιώξει να επεκτείνει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ εστιάζοντας στη μάρκα Defender και στη νέα της συνεργασία με την Stellantis.

Ο Μπαλάτζι δήλωσε ότι η τοπική κατασκευή στις ΗΠΑ θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στο μέλλον, καθώς προέβλεψε ότι «η αμερικανική επιχείρηση από άποψη αξίας θα είναι τόσο μεγάλη όσο η JLR σήμερα».

Η JLR, η οποία πωλεί περίπου 100.000 οχήματα ετησίως στις ΗΠΑ, κατασκευάζει τα περισσότερα από τα αυτοκίνητά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σλοβακία.

Η στροφή της εταιρείας στις ΗΠΑ συνέπεσε με τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς στην Κίνα και την Ευρώπη, όπου οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δεχθεί πιέσεις από την άνοδο της BYD και άλλων Κινέζων ανταγωνιστών.

Η JLR υπέστη ετήσια ζημία και συρρίκνωση εσόδων κατά το έτος έως τον Μάρτιο, καθώς αντιμετώπισε μια καταστροφική κυβερνοεπίθεση και υψηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Μπαλάτζι, ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Tata Motors θα επιδιώξει να επανεκκινήσει τις πωλήσεις της JLR με νέα προϊόντα και βελτιώσεις ποιότητας, καθιστώντας παράλληλα την εταιρεία πιο ευέλικτη και ευαίσθητη σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Η JLR μετατρέπει ηλεκτρικά μοντέλα σε υβριδικά

Απηχώντας τις κινήσεις που έκαναν άλλες μάρκες πολυτελείας, η JLR δήλωσε ότι θα μετατρέψει την πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων της ώστε να επιτρέπει την κατασκευή υβριδικών μοντέλων που συνδυάζουν έναν βενζινοκινητήρα με έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μικρή μπαταρία.

Διάφορες υβριδικές επιλογές θα είναι διαθέσιμες για τις μάρκες της JLR, συμπεριλαμβανομένων των Range Rover, Defender και Discovery, τα επόμενα χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε αν η JLR θα καταργήσει σταδιακά τα μοντέλα με καθαρή βενζίνη, ο Μπαλάτζι είπε: «Η βενζίνη είναι τεράστια [αγορά] στις ΗΠΑ. Είναι τεράστια στη Μέση Ανατολή, οπότε με τίποτα».

Ο Μπαλάτζι επέμεινε ότι η JLR δεν υποβαθμίζει τις φιλοδοξίες της για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς προχωρά με την κυκλοφορία πέντε μοντέλων EV τους επόμενους 18 μήνες μετά από μια «ξηρασία» μοντέλων τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Δεν επιβραδύνουμε κανένα από τα σχέδια ηλεκτροκίνησης μας», είπε. «Απλώς χτίζουμε ανθεκτικότητα σε κάθε μέρος του χαρτοφυλακίου».

Το καθυστερημένο Range Rover Electric θα κυκλοφορήσει από την JLR το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει το νέο της μοντέλο Jaguar, που ονομάζεται Type 01, μετά την επανατοποθέτηση της μάρκας ως πλήρως ηλεκτρικής premium μάρκας, φέτος.

«Πιστεύω ότι η JLR έχει την ευθύνη ως κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων να κατασκευάσει τον χώρο των πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία», δήλωσε ο Μπαλάτζι, αν και πρόσθεσε ότι δεν θα επιδιώξει επιθετικά όγκους πωλήσεων με το Range Rover Electric.

Μείωση κόστους

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναμένει ότι η αύξηση των πωλήσεων από τις κυκλοφορίες προϊόντων θα είναι αρκετή για να διατηρήσει τα εργοστάσιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λειτουργία χωρίς να μοιράζεται την χωρητικότητα με τους ανταγωνιστές.

Η JLR θα πραγματοποιήσει επίσης περικοπές κόστους 1,7 δισεκατομμυρίων λιρών και θα στοχεύσει στο να φτάσει στο σημείο μηδέν με ετήσιες πωλήσεις περίπου 300.000 μονάδων αντί για 380.000 που είναι σήμερα.

Ο Μπαλάτζι χαιρέτισε τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά τους φιλόδοξους στόχους πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων της Βρετανίας, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή θα της επιτρέψει να συνεχίσει να επενδύει στη χώρα.