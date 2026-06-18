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Project Voria: Πόσα έσοδα θα παράγει

Από τον Μάιο του 2028, όταν θα ανοίξει τις πύλες του στο Μαρούσι, το Project Voria φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς

Business 18.06.2026, 07:00
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Project Voria: Πόσα έσοδα θα παράγει
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Από τον Μάιο του 2028, όταν θα ανοίξει τις πύλες του στο Μαρούσι, το Voria φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, συνεδρίων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται από τη North Star Entertainment, δεν αφορά απλώς τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, αλλά τη δημιουργία ενός νέου πολυδιάστατου πόλου ανάπτυξης για την Αττική.

Οι οικονομικές προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της δίκαιης αξίας του δικαιώματος επιφανείας του ακινήτου, τα ετήσια έσοδα του συγκροτήματος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 140 εκατ. ευρώ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, ενώ στο τέλος της πρώτης δεκαετίας αναμένεται να φτάσουν τα 200 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο τα EBITDA προβλέπεται να αγγίξουν τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης.

Το Δημόσιο αναμένεται να είναι ένας από τους μεγάλους ωφελημένους. Οι σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι σε ορίζοντα δεκαετίας τα συνολικά οφέλη θα προσεγγίσουν τα 700 εκατ. ευρώ μέσω φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών εσόδων, ενώ επιπλέον 30 εκατ. ευρώ καταβάλλονται ήδη υπέρ του Δημοσίου στο πλαίσιο της μεταφοράς του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι.

Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την απασχόληση στους τομείς της φιλοξενίας, της εστίασης, των εκδηλώσεων, των μεταφορών και των υπηρεσιών.

Κεντρικό στοιχείο του συγκροτήματος, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση του έργου, θα αποτελέσει το πεντάστερο ξενοδοχείο που θα λειτουργήσει υπό το διεθνές brand MGallery Collection του ομίλου Accor. Η μονάδα θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, spa 2.000 τετραγωνικών μέτρων, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, χώρους εστίασης, συνεδριακές εγκαταστάσεις και αμφιθέατρο 1.100 θέσεων, φιλοδοξώντας να αναδείξει το Μαρούσι σε νέο προορισμό συνεδριακού τουρισμού.

Το καζίνο θα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επένδυσης. Θα διαθέτει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, VIP χώρους φιλοξενίας, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ετήσια επισκεψιμότητα αναμένεται να ξεπεράσει το 1,6 εκατομμύριο επισκέπτες τα πρώτα χρόνια λειτουργίας.

Παρουσιάζοντας το έργο, ο Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment, φορέας του έργου, τόνισε ότι το Voria αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη επένδυση. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου προορισμού που θα συνδυάζει φιλοξενία, ψυχαγωγία, πολιτισμό, ανοιχτούς δημόσιους χώρους και πράσινο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Αθήνας για κατοίκους και επισκέπτες.

Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment

Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment

Από την πλευρά της η Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ που ελέγχει το 49% της North Star Entertainment, υπογράμμισε ότι το έργο αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναβαθμίζει το Μαρούσι, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας μέσα από την αξιοποίηση ενός σημαντικού δημόσιου περιουσιακού στοιχείου.

Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ

Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου ASPA-KST, Σπύρος Τσαγκαράτος, επεσήμανε ότι το έργο ολοκληρώνει έναν πολεοδομικό σχεδιασμό που εκκρεμούσε επί δεκαετίες, δημιουργώντας νέους δημόσιους χώρους, ενισχύοντας το πράσινο και βελτιώνοντας τη λειτουργία του οδικού δικτύου. Όπως ανέφερε, οι νέοι ανισόπεδοι κόμβοι και οι παρεμβάσεις στη Σπύρου Λούη και την Κηφισίας θα λειτουργήσουν προς όφελος ολόκληρης της περιοχής και όχι μόνο του συγκροτήματος.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου ASPA-KST, Σπύρος Τσαγκαράτος

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου ASPA-KST, Σπύρος Τσαγκαράτος

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην επόμενη ημέρα της Πάρνηθας. Όπως σημείωσε ο Τάσος Χωμενίδης διευθυνων σύμβουλος της Λάμψα η οποία συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα της Regency Entertainment, βασική μέτοχος της North Star Entertainment σημείωσε ότι η μεταφορά του καζίνο αποτελεί μέρος ενός σχεδιασμού που προβλεπόταν εδώ και χρόνια από τη σχετική νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση του χώρου του Μον Παρνές και του Πύργου Μυλωνά αποτελεί σύνθετη υπόθεση, η οποία απαιτεί νέες δραστηριότητες και επενδύσεις ώστε η περιοχή να παραμείνει ζωντανή και βιώσιμη. Όπως ανέφερε, μετά από δύο δεκαετίες δικαστικών προσφυγών, αντιδράσεων και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, η κοινωνία φαίνεται πλέον να έχει αποδεχθεί το project Voria, καθώς οι πολίτες βλέπουν μια μεγάλη επένδυση να προχωρά και να δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η North Star έχει αναλάβει την υποχρέωση ανακατασκευής του Πύργου Μυλωνά, αποκατάστασης του φυσικού τοπίου στην Πάρνηθα και χρηματοδότησης για πέντε χρόνια δράσεων προστασίας του Εθνικού Δρυμού και συντήρησης του τελεφερίκ.

Τέλος να σημειωθεί ότι οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν εκπονηθεί από το αμερικανικό Γραφείο «WAGT», με την υποστήριξη του ελληνικού Γραφείου «ASPA-KST». Την κατασκευή έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ/METLEN του Ομίλου Μυτιληναίου ενώ το Project Management, υλοποιεί η εταιρεία «ECC». Ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων δημιουργήθηκε από την «Wiberly Interiors» της WAGT, οι κυκλοφοριακές μελέτες εκπονήθηκαν από την «Δρόμος ΕΠΕ», οι περιβαλλοντικές μελέτες από την «Echmes», οι στατικές μελέτες από την «HPL»- Γραφείο PPanagiotopoulou, οι μηχανολογικές μελέτες από την «LDK» και την «TETRAS» και οι μελέτες φωτισμού από το αμερικανικό Γραφείο «GLMD» και την «Lighting Art».

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