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Ηρώ Χατζηγεωργίου: Η ΕΤΑΔ «βλέπει» υπεραξία στο VORIA και την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας

Η Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, τόνισε ότι το έργο δεν αφορά μόνο τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, αλλά μια συνολική αστική ανάπλαση με αναπτυξιακό αποτύπωμα

Business 17.06.2026, 18:04
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Ηρώ Χατζηγεωργίου: Η ΕΤΑΔ «βλέπει» υπεραξία στο VORIA και την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας
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Το Project VORIA αποτελεί, σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση μιας επένδυσης με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, η οποία δεν αφορά μόνο τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι, αλλά μια ευρύτερη αστική ανάπλαση με προοπτική να αναβαθμίσει ουσιαστικά την περιοχή. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε ότι το έργο δημιουργεί νέες δυνατότητες για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τη δημόσια ακίνητη περιουσία, μέσα από ένα μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η κυρία Χατζηγεωργίου τόνισε ότι η συμμετοχή της ΕΤΑΔ στο εγχείρημα είναι στρατηγική και όχι τυπική, καθώς η εταιρεία επέλεξε να εμπλακεί ενεργά σε μια μεγάλη ανάπτυξη, αξιοποιώντας το βασικό πεδίο δραστηριότητάς της, δηλαδή τη γη και την αξία που μπορεί να παραχθεί μέσα από την αξιοποίησή της. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή της ΕΤΑΔ πραγματοποιείται μέσω της σύστασης δικαιώματος επιφανείας και της εισφοράς του έναντι της μετοχικής συμμετοχής, ώστε ο οργανισμός να διατηρεί μακροπρόθεσμο δεσμό με το ακίνητο και να παραμένει συνδεδεμένος με την αναπτυξιακή δυναμική του έργου.

Το Project VORIA, όπως σημείωσε, δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός νέου καζίνου, αλλά περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, κοινόχρηστους χώρους που θα αποδοθούν στην πόλη, παρεμβάσεις πρασίνου και έργα που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα και την κυκλοφορία στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως νέο σημείο αναφοράς στον βόρειο τομέα της Αθήνας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική αναβάθμιση του Αμαρουσίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε και στη συνέργεια με την ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής, καθώς το VORIA συνδέεται με τη δυναμική που αναπτύσσεται στο Μαρούσι και με την ανάπλαση του ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, η συνδυαστική εξέλιξη αυτών των παρεμβάσεων δημιουργεί έναν ευρύτερο πόλο αθλητισμού, φιλοξενίας, αναψυχής και πολιτισμού, με σημαντικές προοπτικές για την Αθήνα και τα βόρεια προάστια.

Η επόμενη μέρα για το Mont Parnes

Η ΕΤΑΔ υπογράμμισε επίσης ότι το έργο σηματοδοτεί και το ξεκίνημα της επόμενης ημέρας για την Πάρνηθα. Μετά τη μετεγκατάσταση, το ακίνητο του Mont Parnes θα επιστρέψει στην εταιρεία και ήδη έχει ξεκινήσει συστηματική διερεύνηση για τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Η διαδικασία αυτή, όπως επισημάνθηκε, γίνεται με οργανωμένο σχεδιασμό και με στόχο να εξεταστούν οι επενδυτικές δυνατότητες που θα μπορέσουν να αναδείξουν περαιτέρω την αξία του ακινήτου, πάντα με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα της περιοχής, στον Εθνικό Δρυμό, στην ιστορία του ακινήτου και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η κ. Χατζηγεωργίου σημείωσε ότι η πραγματική αξία ενός ακινήτου δεν βρίσκεται μόνο στη σημερινή του χρήση, αλλά κυρίως στις δυνατότητες που μπορεί να ξεκλειδώσει για το μέλλον, εφόσον αυτό γίνεται με σχέδιο, ευθύνη και σεβασμό στον τόπο. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες, να συνεργαστεί με αξιόπιστους εταίρους και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και των τοπικών κοινωνιών.

Το VORIA, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση της κας Χατζηγεωργίου, δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο έργο, αλλά ως αφετηρία μιας ευρύτερης αναπτυξιακής διαδρομής για το Μαρούσι και την Πάρνηθα. Για την ΕΤΑΔ, το εγχείρημα συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στο οποίο το Δημόσιο δεν απομακρύνεται από το περιουσιακό του στοιχείο, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία υπεραξίας και στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

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