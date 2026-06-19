Αγορά ενέργειας: Εκστρατεία ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών

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Στον αέρα βγαίνει σήμερα η πανευρωπαϊκή καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής #UnlockYourPower με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών και την ουσιαστική αξιοποίηση των δικαιωμάτων τους στην αγορά ενέργειας.

Η καμπάνια υλοποιείται πιλοτικά στην Ελλάδα, την Τσεχία και την Ισπανία

Η καμπάνια υλοποιείται πιλοτικά στην Ελλάδα, την Τσεχία και την Ισπανία.

Ο ρόλος της χώρας μας μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αναδεικνύεται ως πρωταγωνιστικός στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενδυνάμωση των καταναλωτών, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κορυφαίο παράδειγμα ενδυνάμωσης των καταναλωτών αποτελεί το σύστημα χρωματικής κατηγοριοποίησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τη ΡΑΑΕΥ τον Ιανουάριο του 2024.

Τα βασικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ενέργειας

Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ενέργειας που προβάλλονται από την ΕΕ ως καλή πρακτική είναι:

– Το εργαλείο σύγκρισης της ρυθμιστικής αρχής, energycost.gr

– Η πλατφόρμα για τις καταγγελίες των καταναλωτών myRAE

– Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που προσφέρει αυστηρές διασφαλίσεις για την πρόληψη της αποσύνδεσης ευάλωτων πελατών σε κρίσιμες χειμερινές και θερινές περιόδους.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ αναφέρεται, επίσης, ως ιστορία επιτυχίας το γεγονός ότι η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερες από 1.700 καταχωρημένες ενεργειακές κοινότητες.