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Στενά του Ορμούζ: Προς συμφωνία Ιράν – Ομάν για διέλευση με «εθελοντικά» τέλη και τις ΗΠΑ «θεατή»

Στον έλεγχο της Τεχεράνης περνούν τα Στενά του Ορμούζ με τη συμφωνία που βρίσκεται στα σκαριά

World 05.08.2026, 21:20
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Στενά του Ορμούζ: Προς συμφωνία Ιράν – Ομάν για διέλευση με «εθελοντικά» τέλη και τις ΗΠΑ «θεατή»
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Συμφωνία με το Ομάν, η οποία περιλαμβάνει μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (5/8) το Ιράν, αφήνοντας εκτός τις ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής οδού μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι «τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

«Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, ως δύο παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ, βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους δύο μήνες με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά, καλύπτοντας διάφορες τεχνικές πτυχές, ενώ οι νομικές, ασφαλιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας μας», ανέφερε αρχικά ο Μπαγκάι, ο οποίος χαρακτήρισε την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών ως «επαγγελματική» και «προχωρημένη».

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που προβλέπεται από τις δύο πλευρές έχουν συμφωνηθεί και, εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία, η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους και τα σημεία συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο εξέτασης και σύνταξης», ανέφερε ο Μπαγκάι σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Telegram.

Ιράν: Η επιθετικότητα των ΗΠΑ απειλεί τη διεύλευση

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν θα εγγυάται, από μόνη της, την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, προειδοποιώντας ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στην περιοχή θα μπορούσε ακόμα να υπονομεύσει την ασφάλεια και ανέφερε ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανασφάλεια που επικρατεί στα Στενά.

«Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ήταν αποτέλεσμα της στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν και των επιπτώσεων που αυτή είχε στην ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής και φυσικά, η συμφωνία μεταξύ του Ιράν με το Ομάν από μόνη της δεν μπορεί να σημαίνει ότι τα Στενά είναι ασφαλή για τα διερχόμενα πλοία, καθώς οι παράγοντες που καθιστούν τα Στενά του Ορμούζ ανασφαλή, από την πλευρά των ΗΠΑ – ιδίως ο ναυτικός αποκλεισμός και άλλες επιθετικές και απειλητικές ενέργειες εναντίον του Ιράν και των συμφερόντων του – παραμένουν σε ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να μεταβούν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί ή ο πρόεδρος της Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στο Πακιστάν ή στο Κατάρ στα τέλη αυτής της εβδομάδας, ο Μπαγκάι δήλωσε:

«Δεν έχουμε σχέδια να μεταβούμε στις εν λόγω χώρες. Φυσικά, το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εντάσεων, ενώ και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται σε επαφή και ανταλλάσσει απόψεις μαζί τους».

Ήττα των ΗΠΑ

Η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι, σε αυτό που το πρακτορείο χαρακτηρίζει ώς μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς το Ιράν.

Παρά το φαινομενικό βήμα προς την υποχώρηση στις ιρανικές απαιτήσεις , οι πηγές αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα του στενού ήταν επικείμενη.

«Η παραχώρηση έχει ήδη γίνει όσον αφορά κάποια μορφή ελέγχου επί του Ορμούζ», δήλωσε στο Reuters μία από τις περιφερειακές πηγές.

Η άλλη περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες που πρέπει να καθοριστούν σχετικά με το πώς θα οριστεί ο «έλεγχος», με τους διαπραγματευτές του Κόλπου να επιμένουν ότι οι περιφερειακές χώρες πρέπει να επιβλέπουν τις επιθεωρήσεις των πλοίων και ότι οποιαδήποτε καταβολή τελών πρέπει να είναι εθελοντική.

Η ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας που έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι προέβλεπε ότι το Ιράν θα είχε τον έλεγχο των πλοίων που κατευθύνονται στον Κόλπο μέσω του Στενού και ένα από τα κύρια σημεία τριβής ήταν ο ρόλος που θα είχε το Ιράν και στα πλοία που κατευθύνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα αποδεχτούν ποτέ καμία συμφωνία που επιτρέπει στο Ιράν να ελέγχει την πρόσβαση στην πιο σημαντική εμπορική οδό στον κόσμο για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ωστόσο, ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι επίκειται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και στον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ψηφοφόροι αντιτίθενται.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την Ουάσινγκτον σχετικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη συμφωνία.

Μήνες στρατιωτικών προσπαθειών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας δύο εβδομάδων επιθέσεων τον Ιούλιο, δεν έχουν σπάσει τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά.

Οι Αμερικανοί διοικητές ενημέρωσαν τον Τραμπ τον Ιούλιο ότι οι προμήθειές τους σε ορισμένα πυρομαχικά εξαντλούνταν.

Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι ο αμερικανικός στρατός είχε εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτει.

Επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, μετά την άνοδο που σημειώθηκε από την ανακοίνωση των Χούθι, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ότι άνοιξε πυρ σε ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα , στην τελευταία επίθεση εναντίον ναυτιλιακών εταιρειών στη Μέση Ανατολή που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν καταρρεύσει τις τελευταίες δύο ημέρες, αφότου ο Τραμπ ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος συνομιλίες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «προχωρούν ομαλά» και ότι την Τρίτη έλαβαν χώρα «ολοήμερες διαπραγματεύσεις».

Το Στενό του Ορμούζ «θα ανοίξει πολύ σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανέφερε τις διαπραγματεύσεις ως τον λόγο για την απόφαση να ακυρώσει τα σχέδια για «μαζικές επιθέσεις» στο Ιράν, ένα μοτίβο που έχει επαναλάβει πολλές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ομάν», δήλωσε η ανώτερη ιρανική πηγή.

Μια άλλη ιρανική πηγή ανέφερε: «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ένα μόνο tweet από τον Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση όλης της υπόθεσης».

Αντιδημοφιλής ο πόλεμος στις ΗΠΑ

Σε τακτική ενημέρωση στη Νέα Υόρκη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία από πρώτο χέρι σχετικά με το πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά πρόσθεσε:

«Σίγουρα ενθαρρύνουμε τα μέρη να προχωρήσουν σε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στο ζήτημα».

Μια συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν οποιονδήποτε έλεγχο στην πρόσβαση στο Στενό θα σήμαινε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχε οδηγήσει σε μια σημαντική μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή υπέρ της Τεχεράνης. Πριν από τον πόλεμο, το Στενό ήταν ελεύθερα ανοιχτό σε όλα τα πλοία χωρίς τέλη.

Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος αρχικά δήλωσε ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» θα κατέληγε στην «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, βρίσκεται υπό πίεση να βρει μια διέξοδο από έναν πόλεμο στον οποίο οι Αμερικανοί ψηφοφόροι αντιτίθενται τώρα με αναλογία δύο προς έναν .

Σύμφωνα με τον ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν επιδιώκει τέλη μεταξύ 5% και 7% της τιμής των φορτίων από πλοία που χρησιμοποιούν το Στενό.

Το Ομάν συζητά μικρότερα τέλη περίπου 3%, ενώ η Ουάσινγκτον δεν θέλει καθόλου τέλη.

Η καθιέρωση οποιωνδήποτε τελών σε εθελοντική βάση, τουλάχιστον κατ’ όνομα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια διέξοδο από το αδιέξοδο, αν και μια έμμεση απειλή ιρανικών επιθέσεων θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι ναυτιλιακές είναι απίθανο να διακινδυνεύσουν τη διέλευση χωρίς να πληρώσουν.

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ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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