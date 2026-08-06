HELLENiQ ENERGY: Γιατί βλέπει ισχυρή κερδοφορία και μετά το 2026

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Αισιόδοξη για τη συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης του ομίλου εμφανίστηκε η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, εκπέμποντας μήνυμα ότι τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου δεν ήταν συγκυριακό γεγονός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης υπογράμμισε ότι οι προοπτικές για τα περιθώρια διύλισης παραμένουν θετικές καθώς όπως είπε «ο δεύτερο εξάμηνο θα είναι τουλάχιστον εξίσου καλό με το πρώτο, ενώ θα τολμούσα να πω ότι και το 2027, αν όχι και το 2028, διαγράφονται επίσης πολύ θετικά».

Η αγορά έχει αλλάξει ριζικά και παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου δύσκολα θα επιστρέψει στα επίπεδα του παρελθόντος

«Η πρόβλεψή μου είναι πως τα περιθώρια διύλισης το ’27 θα παραμείνουν υψηλά», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

HELLENiQ ENERGY: Τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν ψηλά

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η αγορά έχει αλλάξει ριζικά και παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου δύσκολα θα επιστρέψει στα επίπεδα του παρελθόντος. Όπως εξήγησε, η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε συνδυασμών με περιορισμένες νέες επενδύσεις σε διυλιστήρια και οι ανάγκες αναβάθμισης πολλών μονάδων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον ισορροπίας.

«Προφανώς, οι επιδόσεις μας ήταν πολύ καλές και θα είναι ακόμα καλύτερες στο τρίτο τρίμηνο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράθυρο για συνέχιση των εκπτώσεων

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών στην αντλία (10 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη και συνολικά έως 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel) για τον Αύγουστο, ο επικεφαλής της HELLENiq ENERGY σημείωσε ότι η πραγματική επιβάρυνση του ομίλου θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση σε όγκο ενώ δεν βλέπουν να υπάρχει «καταστροφή της ζήτησης» ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε πως το νούμερο (το κόστος) παραμένει πολύ διαχειρίσιμο.

«Δεν θα απέκλεια τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι ακόμη νωρίς», είπε, εξηγώντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των διεθνών τιμών και την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης απέφυγε να δεσμευτεί για τη διάρκεια του μέτρου, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί και μετά τον Αύγουστο. «Δεν θα απέκλεια τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι ακόμη νωρίς», είπε, εξηγώντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των διεθνών τιμών και την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο.

«Στο βαθμό λοιπόν που μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά και με υπεύθυνο τρόπο (προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη), να παρέχουμε κάποια στήριξη τιμών για να διατηρήσουμε τη ζήτηση από τους ιδιώτες καταναλωτές —ειδικά σε μια χρονιά που είναι πολύ ευαίσθητη για την Ελλάδα— δεν θα απέκλεια τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Αλλά είναι ακόμα νωρίς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, σημείωσε ότι η περίπτωση της Ελλάδας δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της Πορτογαλίας. «Η Πορτογαλία είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση: πολύ μικρότερο σύστημα, πολύ χαμηλότερες επενδύσεις στη διύλιση. Δεν έχουν αρκετά προϊόντα για να εξυπηρετήσουν τη δική τους αγορά. Είναι πολύ μικρότερα τα νούμερα». Όπως είπε, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να στηρίζει την αγορά μέσω της εμπορικής της πολιτικής, αφήνοντας τις όποιες αποφάσεις στην κυβέρνηση.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι οι άμεσες προτεραιότητες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ παραμένουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, χωρίς να αποκλείει νέες αγορές όταν ωριμάσουν οι κατάλληλες συνθήκες

Γεωτρήσεις στο Βόρειο Ιόνιο το 2027 για τη HELLENiQ ENERGY

Σε ερώτηση για το ερευνητικό πρόγραμμα στο Βόρειο Ιόνιο με την ExxonMobil και την Energean, και εάν υπάρχει ακόμη ο στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 1ο τρίμηνο του 2027, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Αλεξόπουλος επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα ερευνών στο Βόρειο Ιόνιο με προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με στόχο την πρώτη ερευνητική γεώτρηση το πρώτο τρίμηνο του 2027. Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το γεωτρύπανο έχει ήδη δεσμευθεί.

Σημείωσε πάντως ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί ότι οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για πολλά ακόμη χρόνια. «Η ισορροπημένη προσέγγισή μας δεν έχει αλλάξει. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ενώ υποστηρίζουμε την ενεργειακή μετάβαση και επενδύουμε στις ΑΠΕ, βλέπουμε επίσης τη συνεχιζόμενη σημασία των υδρογονανθράκων για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό δεν έχει αλλάξει, και μάλιστα θα έλεγα ότι επιβεβαιώνεται», σημείωσε ο κ. Αλεξόπουλος. Η διοίκηση επανέλαβε ότι οι άμεσες προτεραιότητες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ παραμένουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, χωρίς να αποκλείει νέες αγορές όταν ωριμάσουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Με δεδομένη την υψηλότερη κερδοφορία, η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συνολικής διανομής φέτος, με πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο τρίτο τρίμηνο

Ανακοινώσεις για μέρισμα στο τρίτο τρίμηνο

Στο μέτωπο των αποδόσεων προς τους μετόχους, η διοίκηση επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διανομή του 35%-50% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από τις ταμειακές ροές, τις επενδύσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις. Με δεδομένη την υψηλότερη κερδοφορία, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συνολικής διανομής φέτος, με πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο τρίτο τρίμηνο.