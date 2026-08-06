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ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία το data center – Νέα επένδυση στις ΑΠΕ προ των πυλών

Τι είπε ο Στάσσης στους αναλυτές για data centers, ΑΠΕ και Vodafone - Αμετάβλητο το guidance της ΔΕΗ

Business 06.08.2026, 07:00
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ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία το data center – Νέα επένδυση στις ΑΠΕ προ των πυλών
Ο Γιώργος Στάσσης, CEO της ΔΕΗ
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Μήνυμα επιτάχυνσης των στρατηγικών της σχεδίων έστειλε η διοίκηση της ΔΕΗ, με αιχμή το μεγάλο data center στη Δυτική Μακεδονία, τις νέες επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των βασικών projects του ομίλου, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις οικονομικές προβλέψεις για το 2026, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

ΔΕΗ

O κ. Στάσσης ανέφερε ότι στο τραπέζι βρίσκεται ήδη και η προοπτική επέκτασης του data center έως το 1 GW, με το ενδιαφέρον των δυνητικών συνεργατών να εμφανίζεται σήμερα ισχυρότερο σε σχέση με λίγους μήνες πριν

Προχωρημένες επαφές για το data center της ΔΕΗ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το σχέδιο δημιουργίας του μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, οι συνομιλίες με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers έχουν προχωρήσει σημαντικά και βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως τόνισε και ο ίδιος ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ δεν περιμένει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για να προχωρήσει τις προετοιμασίες. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει η προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της πρώτης φάσης του έργου, ισχύος 300 MW, στα τέλη του 2028.

Οι συνομιλίες με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers έχουν προχωρήσει σημαντικά και βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο

Παρότι ο στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους, ο επικεφαλής της ΔΕΗ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι ανακοινώσεις να προηγηθούν. Όπως είπε, οι εξελίξεις θα μπορούσαν να έρθουν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ασφαλές χρονοδιάγραμμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται πλέον στην πρώτη φάση του έργου. Όπως αποκάλυψε ο κ. Στάσσης, στο τραπέζι βρίσκεται ήδη και η προοπτική επέκτασης του data center έως το 1 GW, με το ενδιαφέρον των δυνητικών συνεργατών να εμφανίζεται σήμερα ισχυρότερο σε σχέση με λίγους μήνες πριν. Η πρώτη συμφωνία εκτιμάται ότι θα αφορά τα 300 MW, ενώ οι συζητήσεις για τη δεύτερη φάση αναμένεται να ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο.

ΔΕΗ

Έρχεται νέα συμφωνία στις ΑΠΕ

Παράλληλα, η ΔΕΗ συνεχίζει την επέκτασή της εκτός συνόρων. Ο κ. Στάσσης προανήγγειλε νέα εξαγορά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παραμένει σε ισχύ η εκτίμηση για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ το 2026

Η νέα κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες συμφωνίες σε Πολωνία και Ουγγαρία και εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας του στις ευρωπαϊκές αγορές. Η φιλοσοφία της ΔΕΗ δεν περιορίζεται στην απόκτηση ώριμων έργων ΑΠΕ, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία τοπικών οργανωτικών δομών που θα μπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη κάθε αγοράς.

Αμετάβλητοι οι στόχοι για το 2026

Παρά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η ΔΕΗ δεν προχώρησε σε αναθεώρηση του guidance για το σύνολο του έτους. Η διοίκηση σημείωσε ότι έχει ήδη επιτευχθεί περίπου το ήμισυ του στόχου για το προσαρμοσμένο EBITDA και πάνω από το 50% του στόχου για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

Ωστόσο, οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, η μεταβλητότητα των ενεργειακών αγορών και η αβεβαιότητα γύρω από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) οδηγούν τη διοίκηση στη διατήρηση συντηρητικής στάσης.

Έτσι, παραμένει σε ισχύ η εκτίμηση για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ το 2026, καθώς και η πρόθεση διανομής μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΕΗ

Η διαδικασία δημιουργίας της κοινής εταιρείας με τη Vodafone Ελλάδας εξελίσσεται βάσει σχεδιασμού, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στη φάση του due diligence μετά την υπογραφή του μη δεσμευτικού term sheet

Προχωρά η κοινοπραξία της ΔΕΗ με τη Vodafone

Θετικές ήταν και οι εξελίξεις στο μέτωπο των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διαδικασία δημιουργίας της κοινής εταιρείας με τη Vodafone Ελλάδας εξελίσσεται βάσει σχεδιασμού, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στη φάση του due diligence μετά την υπογραφή του μη δεσμευτικού term sheet.

Η νέα εταιρεία θα ενοποιήσει τα δίκτυα PPC FiberGrid και Fiber2All, δημιουργώντας μία ουδέτερη πλατφόρμα χονδρικής οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης για όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Το νέο σχήμα αναμένεται να περιορίσει τις επικαλύψεις στις επενδύσεις και να βελτιώσει την αξιοποίηση των υποδομών.

Καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ είναι μεγαλύτερο, η Vodafone θα καταβάλει περίπου 130 εκατ. ευρώ, ώστε οι δύο εταίροι να συμμετέχουν ισότιμα, με ποσοστό 50% έκαστος. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα χονδρικής FTTH στην ελληνική αγορά.

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