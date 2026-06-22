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NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Business 22.06.2026, 09:41
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NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Η αξία της Cenergy Holdings αναδεικνύεται σταδιακά, σύμφωνα με την NBG Securities, καθώς το εκτεταμένο επενδυτικό της πρόγραμμα (CapEx) ωριμάζει, ενώ οι παγκόσμιες μακροπρόθεσμες τάσεις στις αγορές καλωδίων και χαλύβδινων σωλήνων παραμένουν ισχυρές.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι συνθήκες στον κλάδο των ενεργειακών υποδομών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες από τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις. Αντίθετα, οι εξελίξεις αυτές λειτουργούν ως καταλύτης, επιταχύνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών και της γεωγραφικής προέλευσης της ενέργειας, κυρίως στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινη ενέργεια ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα στον κλάδο, μέσω επενδύσεων στο φυσικό αέριο, στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) και στο υδρογόνο.

Η NBG Securities επισημαίνει επίσης ότι η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI), η δημιουργία νέων data centers και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού παγκοσμίως αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές.

Ειδικά για την Ελλάδα, σημειώνει ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ηλεκτροκίνησης και της AI, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την υψηλότερη κατανάλωση λόγω οικονομικής ανάπτυξης, τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση και την ενίσχυση των εξαγωγών ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν στις διασυνδέσεις των νησιών, στην ενίσχυση του ηπειρωτικού δικτύου και στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Ισχυρές προοπτικές για τα οικονομικά μεγέθη

Η NBG Securities αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που προέρχεται από μεγάλα έργα, η οποία παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που αυξάνει τη δυναμικότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η εκτέλεση έργων υψηλών περιθωρίων κέρδους διατηρεί την κερδοφορία σε υψηλά επίπεδα, ενώ αναμένει ότι η έντονη δραστηριότητα σε νέους διαγωνισμούς θα συνεχιστεί, βελτιώνοντας την ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Στις εκτιμήσεις της ενσωματώνεται επίσης η λειτουργία του νέου εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ από το τέταρτο τρίμηνο του 2027, με την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής του δυναμικότητας να αναμένεται έως το 2029, έναν χρόνο νωρίτερα από την προηγούμενη εκτίμηση. Επιπλέον, υπολογίζεται η συμβολή της νεοαποκτηθείσας μονάδας παραγωγής χαλύβδινων σωλήνων στο Hartlepool του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για το 2026, η χρηματιστηριακή προβλέπει κύκλο εργασιών 2,293 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση, με τον κλάδο καλωδίων να ενισχύεται κατά 14% και τον κλάδο χαλύβδινων σωλήνων κατά 5%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 400 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, με περιθώριο 17,5%, στο ανώτατο όριο του guidance της διοίκησης (370-400 εκατ. ευρώ), μετά και το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 239 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18%.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές προβλέπεται να ανέλθουν στα 303 εκατ. ευρώ (+17%), ενώ οι επενδύσεις θα διαμορφωθούν στα 216 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά την ανάπτυξη του εργοστασίου στις ΗΠΑ.

Παρά την έντονη επενδυτική δραστηριότητα, ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 165 εκατ. ευρώ από 204 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ακόμη και με διανομή του 30% των καθαρών κερδών ως μέρισμα, που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενο μέρισμα 0,34 ευρώ ανά μετοχή για το 2026.

Σε ορίζοντα 2025-2028, η NBG Securities προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11% για τον κύκλο εργασιών, 12% για τα προσαρμοσμένα EBITDA και 15% για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

Νέα τιμή-στόχος στα 28,40 ευρώ

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Outperform, καθώς εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο ανόδου περίπου 12%.

Όπως σημειώνει, η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του επενδυτικού προγράμματος, εξαιρουμένου του εργοστασίου στις ΗΠΑ, έχει ήδη αυξήσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εκτέλεση του ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου έργων ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

Για τη μονάδα στις ΗΠΑ, η διοίκηση έχει γνωστοποιήσει ότι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Η χρηματιστηριακή καταλήγει ότι, παρά την εξαιρετική πορεία της μετοχής από τις αρχές του έτους, με άνοδο 70% σε απόλυτους όρους και 53% σε σχετικούς όρους, η Cenergy εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε αποτιμήσεις αντίστοιχες με εκείνες των διεθνών ανταγωνιστών της με βάση τον δείκτη EV/EBITDA για το 2026, χωρίς μάλιστα να αποτιμάται ακόμη η θετική επίδραση από την επέκταση στις ΗΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει σε πλήρη παραγωγική αξιοποίηση έως το 2029.

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