Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026

Ιδιαίτερα θετικοί για τις επιδόσεις της Cenergy Holdings στο πρώτο τρίμηνο του 2026, εμφανίζονται οι αναλυτές των NBG Securities και Optima Bank, κάνοντας λόγο για ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυρή ανάπτυξη και αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα έτη.

Η NBG Securities σημειώνει ότι η Cenergy Holdings ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 510,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της εκτέλεσης έργων καλωδίων και χαλυβδοσωλήνων, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό από την αρχή του έτους στα 3,3 δισ. ευρώ.

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας

Σύμφωνα με την ανάλυση, το μείγμα πωλήσεων υψηλότερων περιθωρίων οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA κατά 415 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, φθάνοντας στο ιστορικά υψηλό 19,7%, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται στα 100,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω επενδύσεων και υψηλότερης βάσης παγίων, τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη και τα συναλλαγματικά κέρδη ενίσχυσαν περαιτέρω την τελική γραμμή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 74,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 81%.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε την καθοδήγηση για το σύνολο της χρήσης 2026, προβλέποντας προσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι ο αντίκτυπος από το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον θα είναι περιορισμένος.

Ενισχυμένη ορατότητα και στρατηγική αξίας

Η NBG Securities χαρακτηρίζει το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό», υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία καταγράφει όχι μόνο υγιή αύξηση πωλήσεων αλλά, κυρίως, εξαιρετικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία. Όπως επισημαίνει, οι μεγάλες παγκόσμιες τάσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιοποίηση, η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, η ενεργειακή μετάβαση, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούν διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τον όμιλο.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η στρατηγική της Cenergy να δώσει έμφαση στην αξία αντί του όγκου, σε συνδυασμό με το επενδυτικό πρόγραμμα για επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα και τη διεθνή επέκταση σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, δημιουργούν τις βάσεις για διατηρήσιμη παραγωγή ποιοτικών κερδών και ενισχυμένη ορατότητα στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, δηλώνει ότι διατηρεί ακέραιη τη θετική της στάση για τη μετοχή.

Optima Bank: Το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της εταιρείας

Θετική εμφανίζεται και η Optima Bank, η οποία κάνει λόγο για το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της Cenergy Holdings, με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν σημαντικά τις δικές της προβλέψεις, ενισχυμένα και από κέρδη αποθεμάτων μετάλλων.

Στο σχόλιό της, η Optima Bank εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά άνετης επίτευξης του στόχου EBITDA για το σύνολο της χρήσης, σημειώνοντας ότι το πρώτο τρίμηνο είναι παραδοσιακά το πιο αδύναμο της χρονιάς. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση των επενδύσεων αύξησης δυναμικότητας και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας δημιουργεί προϋποθέσεις για ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις το 2026, ενώ μεσοπρόθεσμα θετικά αναμένεται να συμβάλουν τόσο η μονάδα σωλήνων στο Hartlepool όσο και η μονάδα καλωδίων στις ΗΠΑ από το 2027 και μετά.

Η Optima σημειώνει επίσης ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 20 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, σε επίπεδα αντίστοιχα με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείες, αποτίμηση που θεωρεί δικαιολογημένη λόγω των ανώτερων προοπτικών ανάπτυξης της Cenergy.

Θετικές προοπτικές για καλώδια και σωλήνες

Για τον κλάδο καλωδίων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υψηλής τάσης θα συνεχίσει να ενισχύεται λόγω της επιτάχυνσης της ηλεκτροδότησης στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ, ιδιαίτερα μέσω διασυνδέσεων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης της ψηφιοποίησης και των data centers. Παράλληλα, η ζήτηση για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης παραμένει ανθεκτική.

Στον τομέα σωλήνων χάλυβα, οι δύο οίκοι επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διαταραχές στην προσφορά, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, στηρίζουν νέα ενεργειακά έργα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα έργα ενεργειακής μετάβασης που σχετίζονται με αγωγούς δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) βραχυπρόθεσμα και υδρογόνου μακροπρόθεσμα, καθώς και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω της πρόσφατα αποκτηθείσας μονάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.