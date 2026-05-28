Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Business 28.05.2026, 10:07
Σχολιάστε
Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ιδιαίτερα θετικοί για τις επιδόσεις της Cenergy Holdings στο πρώτο τρίμηνο του 2026, εμφανίζονται οι αναλυτές των NBG Securities και Optima Bank, κάνοντας λόγο για ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυρή ανάπτυξη και αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα έτη.

Η NBG Securities σημειώνει ότι η Cenergy Holdings ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 510,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της εκτέλεσης έργων καλωδίων και χαλυβδοσωλήνων, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό από την αρχή του έτους στα 3,3 δισ. ευρώ.

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας

Σύμφωνα με την ανάλυση, το μείγμα πωλήσεων υψηλότερων περιθωρίων οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA κατά 415 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, φθάνοντας στο ιστορικά υψηλό 19,7%, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται στα 100,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω επενδύσεων και υψηλότερης βάσης παγίων, τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη και τα συναλλαγματικά κέρδη ενίσχυσαν περαιτέρω την τελική γραμμή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 74,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 81%.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε την καθοδήγηση για το σύνολο της χρήσης 2026, προβλέποντας προσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι ο αντίκτυπος από το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον θα είναι περιορισμένος.

Ενισχυμένη ορατότητα και στρατηγική αξίας

Η NBG Securities χαρακτηρίζει το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό», υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία καταγράφει όχι μόνο υγιή αύξηση πωλήσεων αλλά, κυρίως, εξαιρετικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία. Όπως επισημαίνει, οι μεγάλες παγκόσμιες τάσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιοποίηση, η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, η ενεργειακή μετάβαση, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούν διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τον όμιλο.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η στρατηγική της Cenergy να δώσει έμφαση στην αξία αντί του όγκου, σε συνδυασμό με το επενδυτικό πρόγραμμα για επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα και τη διεθνή επέκταση σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, δημιουργούν τις βάσεις για διατηρήσιμη παραγωγή ποιοτικών κερδών και ενισχυμένη ορατότητα στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, δηλώνει ότι διατηρεί ακέραιη τη θετική της στάση για τη μετοχή.

Για τον κλάδο καλωδίων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υψηλής τάσης θα συνεχίσει να ενισχύεται

Optima Bank: Το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της εταιρείας

Θετική εμφανίζεται και η Optima Bank, η οποία κάνει λόγο για το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της Cenergy Holdings, με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν σημαντικά τις δικές της προβλέψεις, ενισχυμένα και από κέρδη αποθεμάτων μετάλλων.

Στο σχόλιό της, η Optima Bank εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά άνετης επίτευξης του στόχου EBITDA για το σύνολο της χρήσης, σημειώνοντας ότι το πρώτο τρίμηνο είναι παραδοσιακά το πιο αδύναμο της χρονιάς. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση των επενδύσεων αύξησης δυναμικότητας και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας δημιουργεί προϋποθέσεις για ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις το 2026, ενώ μεσοπρόθεσμα θετικά αναμένεται να συμβάλουν τόσο η μονάδα σωλήνων στο Hartlepool όσο και η μονάδα καλωδίων στις ΗΠΑ από το 2027 και μετά.

Η Optima σημειώνει επίσης ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 20 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, σε επίπεδα αντίστοιχα με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείες, αποτίμηση που θεωρεί δικαιολογημένη λόγω των ανώτερων προοπτικών ανάπτυξης της Cenergy.

Θετικές προοπτικές για καλώδια και σωλήνες

Για τον κλάδο καλωδίων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υψηλής τάσης θα συνεχίσει να ενισχύεται λόγω της επιτάχυνσης της ηλεκτροδότησης στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ, ιδιαίτερα μέσω διασυνδέσεων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης της ψηφιοποίησης και των data centers. Παράλληλα, η ζήτηση για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης παραμένει ανθεκτική.

Στον τομέα σωλήνων χάλυβα, οι δύο οίκοι επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διαταραχές στην προσφορά, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, στηρίζουν νέα ενεργειακά έργα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα έργα ενεργειακής μετάβασης που σχετίζονται με αγωγούς δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) βραχυπρόθεσμα και υδρογόνου μακροπρόθεσμα, καθώς και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω της πρόσφατα αποκτηθείσας μονάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος
CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025
Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές
Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές
Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα €20,20 ανά μετοχή το τίμημα
Τράπεζες

Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για Alpha Trust - Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Business
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος της Premia Properties θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται τόνισε ο κ. Καραμούζης

Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

Την εμπειρία χιλίαδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους θέλει να βελτιώσει η Nexi Ελλάδος και ο όμιλος webhotelier | primalres το Nexi Hospitality

Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα €20,20 ανά μετοχή το τίμημα
Τράπεζες

Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για Alpha Trust - Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

Το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το premium και οι προθεσμίες αποδοχής

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
Latest News
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος της Premia Properties θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025

Το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η CNL Capital κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται τόνισε ο κ. Καραμούζης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

Την εμπειρία χιλίαδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους θέλει να βελτιώσει η Nexi Ελλάδος και ο όμιλος webhotelier | primalres το Nexi Hospitality

Τροποποιητικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα – Τι να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεκινούν οι τροποποιητικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε

Η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, αλλά όχι μόνο

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron
Φυσικό αέριο

H Chevron ξαναχτυπά - Ζητά έρευνες και στον Κυπαρισσιακό

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές

H ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου

Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030
Κλιματική αλλαγή

SOS για κλιματική αλλαγή - Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits
English Edition

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits

More than three-quarters of consumers make frequent digital purchases as confidence in e-commerce platforms and online spending continues to rise, according to results of the survey

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη
AGRO

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη

Τι ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ν. Φαρμάκης για τον αγροδιατροφικό τομέα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο
Economy

Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για τα μέτρα της κυβέρνησης

Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

Το επόμενο βήμα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς καταθέτει εντός της ημέρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies