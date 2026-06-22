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Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Τουρισμός 22.06.2026, 15:04
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Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Επιμέλεια Λάμπρος Καραγεώργος

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Νέες τάσεις υιοθετούν οι τουρίστες που οργανώνουν και υλοποιούν ένα ταξίδι, όπως αποκαλύπτει η νέα παγκόσμια έρευνα της Booking.com, η οποία καταγράφει τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν, επιλέγουν και βιώνουν τις εμπειρίες τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, με την τεχνολογία να διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε περισσότερες από 32.800 συνεντεύξεις ταξιδιωτών από 34 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταγράφει ισχυρή αισιοδοξία για τα ταξίδια, καθώς το 75% δηλώνει ότι σχεδιάζει με θετική διάθεση τις επόμενες αποδράσεις του. Παράλληλα, το ταξίδι αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως επένδυση στην προσωπική ευεξία και στις εμπειρίες ζωής. Σύμφωνα με την Booking.com, το 73% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει την έρευνα και την οργάνωση των διακοπών του, αφιερώνοντας χρόνο στην αναζήτηση ιδεών, προορισμών και εμπειριών που ταιριάζουν στις προσωπικές του επιθυμίες.

Η τάση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν το ταξίδι αφορά παρέα ή οικογένεια. Στην Ελλάδα, το 46% των ταξιδιωτών σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του, ενώ το 18% οργανώνει ταξίδι με έναν ή περισσότερους φίλους. Η Booking.com περιγράφει τη νέα αυτή προσέγγιση ως «Main Character Planning Energy», δείχνοντας πως η ταξιδιωτική εμπειρία αρχίζει πλέον από τη στιγμή του σχεδιασμού.

Ο ένας στους δυο χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε πολύτιμο «ταξιδιωτικό σύμβουλο». Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI είτε κατά τον σχεδιασμό είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αξιοποιώντας τα για προτάσεις δραστηριοτήτων, αξιοθέατων, εστιατορίων και εμπειριών, αλλά και για την εύρεση καταλυμάτων, τη σύγκριση επιλογών και τη δημιουργία πιο προσωποποιημένων προγραμμάτων.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι λιγο μικρότερο καθώς το 40% των ταξιδιωτών έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας ότι η AI αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην ταξιδιωτική οργάνωση.

Πολυδιάστατες εμπειρίες

Οι ταξιδιώτες αναζητούν επίσης πολυδιάστατες εμπειρίες, συνδυάζοντας στο ίδιο ταξίδι γαστρονομία, ψυχαγωγία, αθλητικά γεγονότα και επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς. Ιδιαίτερα δημοφιλή αναδεικνύονται τα ταξίδια με αφορμή μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, με το 64% των Ελλήνων να δηλώνει πρόθυμο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Εστιάζουν στην επιλογή διαμονής

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η επιλογή της διαμονής. Οι ταξιδιώτες δίνουν πλέον έμφαση στις αξιολογήσεις, τις φωτογραφίες, τις παροχές και τη διαφάνεια των πληροφοριών πριν προχωρήσουν σε κράτηση, με το 68% των Ελλήνων να βασίζεται στις κριτικές άλλων χρηστών.

Επίσης τα road trips συνεχίζουν να ενισχύονται, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία, αυθόρμητες στάσεις και πιο ευέλικτα προγράμματα. Το 43% σχεδιάζει να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πλάνα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Παράλληλα, η ταξιδιωτική δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί μέσα στην χρονιά, με περισσότερους από τους μισούς ταξιδιώτες να σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε ταξίδια.

Σύμφωνα με την Booking.com, το ταξίδι του μέλλοντος γίνεται πιο προσωπικό, πιο ευέλικτο και περισσότερο προσανατολισμένο στις εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες δεν επιλέγουν πλέον μόνο τον προορισμό τους, αλλά διαμορφώνουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζήσουν κάθε στιγμή του ταξιδιού τους.

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