ΕΕ: Οι κανόνες της για το μεθάνιο θα προκαλέσουν κρίση στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο λένε ΗΠΑ και Κατάρ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

H κυβέρνηση Τραμπ και το Κατάρ προειδοποίησαν την Ευρωπαική Ενωση (ΕΕ) ότι είναι πιθανή μια κρσίση στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, εκτός εάν οι Βρυξέλλες… ξαναγράψουν τους προγραμματισμένους κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου.

Η Ουάσινγκτον και η Ντόχα δήλωσαν ότι οι περισσότεροι παγκόσμιοι εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο σχέδιο κανονισμού που θα καθόριζε τα πρότυπα παρακολούθησης και αναφοράς σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού για το μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, σημειώνουν οι Financial Times.

Τα παράπονα από τις ΗΠΑ και το Κατάρ — τους δύο κορυφαίους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο — διατυπώθηκαν σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πριν από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας του μπλοκ την Παρασκευή.

Τουλάχιστον δύο άλλοι μεγάλοι προμηθευτές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η Αλγερία και η Νιγηρία, υπέγραψαν την επιστολή που συνέταξαν οι ΗΠΑ και το Κατάρ, η οποία πρόκειται να σταλεί στους Ευρωπαίους ηγέτες την Τρίτη.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα «στενό παράθυρο» για να ξαναγράψει τους κανόνες, επειδή οι εισαγωγείς έχουν ήδη αρχίσει να αγοράζουν προμήθειες για παράδοση το 2027 και «δεν υπάρχει βιώσιμη οδός συμμόρφωσης με τον κανονισμό», έγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ-Κάαμπι, στο προσχέδιο της επιστολής που είδαν οι FT.

Προσπάθειες να αμβλυνθούν οι κανόνες της ΕΕ

«Επειδή η συμμόρφωση με τη νομοθεσία παραμένει πρωταρχικής σημασίας, τόσο οι εξαγωγείς όσο και οι εισαγωγείς είναι απρόθυμοι να συνάψουν συμβατικές συμφωνίες που παραβιάζουν εν γνώσει τους το δίκαιο της ΕΕ», έγραψαν. «Οι σημαντικές επιπτώσεις στην προσφορά και τις τιμές είναι βέβαιες».

Η παρέμβαση κλιμακώνει μια προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να αμβλύνει τη νομοθεσία. Ο Άντριου Πάζντερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, προειδοποίησε στο παρελθόν μέσω των FT ότι ο κανονισμός θα μπορούσε να προκαλέσει ενεργειακή κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη σηματοδοτήσει ότι θα αποδυναμώσει τους κανόνες εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη να μην τιμωρούν τους εξαγωγείς μέχρι το 2030.

Αρκετά κράτη μέλη θέλουν οι Βρυξέλλες να προχωρήσουν περαιτέρω, με την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία να ζητούν αναβολή των κανόνων για «τουλάχιστον τρία χρόνια», σύμφωνα με ένα άλλο προσχέδιο επιστολής που είδαν οι FT.

Αμφιβολίες για την ακρίβεια των λεγομένων ΗΠΑ – Κατάρ

Ωστόσο, η προειδοποίηση της βιομηχανίας για την έλλειψη εφοδιασμού αμφισβητήθηκε τη Δευτέρα κατά τη μοντελοποίηση από την εταιρεία συμβούλων Rystad Energy για το Environmental Defense Fund Europe, η οποία διαπίστωσε ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου που συμμορφώνονταν με τους προτεινόμενους κανόνες ήταν τρεις φορές μεγαλύτερες από τις τρέχουσες εισαγωγές της ΕΕ.

Η Rystad δεν βρήκε «καμία απόδειξη» ότι ο επικείμενος κανονισμός ώθησε τις τιμές προς τα πάνω, οι οποίες, όπως είπε, ήταν υψηλότερες λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Οι υποστηρικτές της νομοθεσίας, όπως η EDF Europe, υποστηρίζουν ότι θα βοηθήσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, προωθώντας μια στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα.

Η άσκηση πίεσης από τους μεγάλους εξαγωγείς ορυκτών καυσίμων έρχεται καθώς η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε έκθεση την Τρίτη που δείχνει ότι η καύση από παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου – μια άλλη μορφή ρύπανσης από αέρια του θερμοκηπίου – αυξήθηκε κατά 6% πέρυσι στα 167 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2019.

Η καύση συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και σπαταλά φυσικό αέριο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Ο όγκος του αερίου που καίγεται από τη βιομηχανία αξίζει περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπέρασε την ποσότητα του LNG που εξήχθη μέσω του Στενού του Ορμούζ πέρυσι.

Η καύση σε πυρσούς «δεν είναι πρωτίστως τεχνικό πρόβλημα, επειδή οι τεχνικές λύσεις υπάρχουν ως επί το πλείστον», δήλωσε στους FT ο Ζούμπιν Μπάμτζι, επικεφαλής ενός προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μείωση της ρύπανσης. «Αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή κανονισμών».