Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Για πρώτη φορά από το 2024 τα hedge funds έγιναν bearish για το φυσικό αέριο των ΗΠΑ, λόγω ενδείξεων άφθονης εγχώριας προσφοράς και προσδοκιών για μειωμένες ανάγκες εξαγωγών.

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Μαΐου, οι διαχειριστές κεφαλαίων μεταπήδησαν σε καθαρή αρνητική θέση ύψους 11.316 συμβολαίων, σε επτά συμβόλαια αναφοράς Henry Hub των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC). Την προηγούμενη εβδομάδα, οι επενδυτές κατείχαν καθαρή θετική θέση ύψους 15.270 συμβολαίων.

Οι θέσεις αποκλειστικά πώλησης αυξήθηκαν κατά 19.639 συμβόλαια σε 437.598, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι τιμές του φυσικού αερίου Henry Hub έχουν μειωθεί κατά περίπου 10% φέτος, καθώς ο ήπιος καιρός μείωσε τη ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής. Η ισχυρή παραγωγή στις ΗΠΑ έχει επίσης ωθήσει τα αποθέματα πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Η εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας φέτος. Ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές άλλων καυσίμων και πετρελαίου, η Αμερική έχει κατακλυστεί από προμήθειες φυσικού αερίου. Εν μέσω υψηλότερων τιμών αργού πετρελαίου, οι εταιρείες εξόρυξης στο Τέξας έχουν αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, αλλά αυτό σημαίνει επίσης περισσότερη παραγωγή φυσικού αερίου ως υποπροϊόν. Οι προμήθειες ήταν τόσο άφθονες στο Δυτική Τέξας που οι τοπικές τιμές διαπραγματεύονταν σε αρνητικό έδαφος.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, οι τιμές αναφοράς φυσικού αερίου στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο μετά από κυβερνητική έκθεση που έδειξε ότι τα εγχώρια αποθέματα αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά μικρότερη ποσότητα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Αυτό ανάγκασε ορισμένα hedge funds να χαλαρώσουν τις short θέσεις τους, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου του Ιουλίου αυξήθηκαν περίπου 10% για την εβδομάδα.