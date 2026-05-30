Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Φυσικό αέριο 30.05.2026, 11:38
Σχολιάστε
Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για πρώτη φορά από το 2024 τα hedge funds έγιναν bearish για το φυσικό αέριο των ΗΠΑ, λόγω ενδείξεων άφθονης εγχώριας προσφοράς και προσδοκιών για μειωμένες ανάγκες εξαγωγών.

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Μαΐου, οι διαχειριστές κεφαλαίων μεταπήδησαν σε καθαρή αρνητική θέση ύψους 11.316 συμβολαίων, σε επτά συμβόλαια αναφοράς Henry Hub των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC). Την προηγούμενη εβδομάδα, οι επενδυτές κατείχαν καθαρή θετική θέση ύψους 15.270 συμβολαίων.

Οι θέσεις αποκλειστικά πώλησης αυξήθηκαν κατά 19.639 συμβόλαια σε 437.598, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι τιμές του φυσικού αερίου Henry Hub έχουν μειωθεί κατά περίπου 10% φέτος, καθώς ο ήπιος καιρός μείωσε τη ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής. Η ισχυρή παραγωγή στις ΗΠΑ έχει επίσης ωθήσει τα αποθέματα πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Η εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας φέτος. Ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές άλλων καυσίμων και πετρελαίου, η Αμερική έχει κατακλυστεί από προμήθειες φυσικού αερίου. Εν μέσω υψηλότερων τιμών αργού πετρελαίου, οι εταιρείες εξόρυξης στο Τέξας έχουν αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, αλλά αυτό σημαίνει επίσης περισσότερη παραγωγή φυσικού αερίου ως υποπροϊόν. Οι προμήθειες ήταν τόσο άφθονες στο Δυτική Τέξας που οι τοπικές τιμές διαπραγματεύονταν σε αρνητικό έδαφος.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, οι τιμές αναφοράς φυσικού αερίου στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο μετά από κυβερνητική έκθεση που έδειξε ότι τα εγχώρια αποθέματα αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά μικρότερη ποσότητα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Αυτό ανάγκασε ορισμένα hedge funds να χαλαρώσουν τις short θέσεις τους, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου του Ιουλίου αυξήθηκαν περίπου 10% για την εβδομάδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Γιατί αποτυγχάνουν στους πολέμους;
Κόσμος

Γιατί αποτυγχάνουν οι ΗΠΑ στους πολέμους;

Οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες αντανακλούν ένα βαθύτερο ελάττωμα στην προσέγγισή τους

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Μειώνονται οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron
Φυσικό αέριο

H Chevron ξαναχτυπά - Ζητά έρευνες και στον Κυπαρισσιακό

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους
World

Ο πόλεμος χωρίζει τις αγορές σε νικητές και ηττημένους

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% -λόγω του πολέμου στο Ιράν- έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot

The new digital database will track welfare payments and social benefits received by citizens, aiming to strengthen oversight and reshape state support policies

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

«Βουνό» παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό θα πρέπει να είναι η Ινδία, τόνισαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών λίγες μόνο ημέρες πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας, επισημαίνοντας τους κινδύνους από έναν κατώτερο του κανονικού μουσώνα και τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Το μείγμα των αυξημένων παγκόσμιων τιμών ενέργειας, […]

Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Κατάρ: Η προσωρινή επιβολή τελών στο Ορμούζ είναι διαπραγματεύσιμη
World

Νέα παρέμβαση του Κατάρ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Κατάρ είναι αντίθετο στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English Edition

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη μηναία απώλεια εδώ και 6 χρόνια
Commodities

Πετρέλαιο σε εποχή... covid - Βουτιά 19% τον Μάιο

Βουτιά για το πετρέλαιο καθώς οι traders ευελπιστούν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα SOS στις δηλώσεις για αναδρομικά - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Ιαπωνία: Χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν
Συνάλλαγμα

Το Τόκιο χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν

Η πρώτη παρέμβαση της Ιαπωνίας από το 2024 για να στηρίξει το γιεν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies