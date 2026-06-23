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Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει ένα νέο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του

Πολιτική 23.06.2026, 14:38
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Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»
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Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνονται τρεις δεκαετίες από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας από τις πλέον εμβληματικές και καθοριστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Με αφορμή αυτή την επέτειο, ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Ανδρέας Παπανδρέου: Η τελευταία πράξη», μια πρωτότυπη παραγωγή που φωτίζει άγνωστες πτυχές της τελευταίας περιόδου της ζωής του ιδρυτή του ΠαΣοΚ και πρώην πρωθυπουργού της χώρας.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδίδεται από το επίσημο κανάλι του Βήματος στο YouTube (μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ , καταγράφει με ιστορική ακρίβεια αλλά και ανθρώπινη ευαισθησία τα γεγονότα που σημάδεψαν τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου: από τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και τη μακρά νοσηλεία του στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, μέχρι τις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την πρωθυπουργία και άνοιξαν τον δρόμο για τη διαδοχή του στην ηγεσία του ΠαΣοΚ.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν συγγενείς του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίοι μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και άγνωστες οικογενειακές στιγμές, προσφέροντας μια πιο ανθρώπινη και λιγότερο γνωστή εικόνα του πολιτικού ηγέτη που κυριάρχησε στη δημόσια ζωή της Μεταπολίτευσης.

YouTube thumbnail

Παράλληλα, οι γιατροί που βρέθηκαν στο πλευρό του θυμούνται τις δραματικές στιγμές της νοσηλείας του, τις κρίσιμες αποφάσεις που κλήθηκαν να λάβουν, αλλά και τις έντονες συζητήσεις που είχαν αναπτυχθεί γύρω από τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθούσε. Την ίδια ώρα, πολιτικοί, συνεργάτες και πρόσωπα που βρέθηκαν στον στενό πυρήνα των εξελίξεων ανατρέχουν στο παρασκήνιο των τελευταίων μηνών της πρωθυπουργικής του θητείας και στις πολιτικές διεργασίες της διαδοχής.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες φωτογραφίες, τηλεοπτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα από κοντά, το ντοκιμαντέρ συνθέτει το πορτρέτο ενός ηγέτη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και πολιτική ζωή. Παράλληλα, επιχειρεί να επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από την πολιτική του κληρονομιά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξακολουθεί να αναμετράται με τις μεγάλες αλλαγές που σημάδεψαν τη μεταπολιτευτική της πορεία.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, καθώς και στη δημοτική ενότητα Καλεντζίου Αχαΐας, τόπο καταγωγής της οικογένειας Παπανδρέου, με ιδιαίτερη στάση στο Μουσείο της Οικογένειας Παπανδρέου, όπου διασώζονται πολύτιμα τεκμήρια της πολιτικής και προσωπικής διαδρομής της ιστορικής πολιτικής δυναστείας.

Συντελεστές :

·        Παρουσίαση, Δημοσιογραφική Έρευνα : Παναγιώτης Φωτεινός

·        Executive Producer : Μάνος Μίχαλος

·        Supervising Producer:  Κατερίνα Μπακογιάννη

·        Δημοσιογραφική Έρευνα και Παραγωγή:  Γιάννης Ζωιτός

·        Διεύθυνση Παραγωγής:  Κατιάννα Καλλιγέρου

·        Σκηνοθεσία: Θοδωρής Καπετανάκης

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ: https://youtu.be/r3OU-1uOI4M

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