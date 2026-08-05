GM: Επεκτείνει τη συνεργασία της με την κινεζική Saic για 20 χρόνια

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Η General Motors (GM) και η κινεζική SAIC Motor παρέτειναν τη συνεργασία τους κατά 20 χρόνια, έως το 2047 και η GM ανέφερε ότι η συμφωνία θα επικεντρωθεί στις εγχώριες πωλήσεις μοντέλων Buick και Cadillac στην Κίνα, καθώς και στην εξαγωγή προϊόντων Chevrolet που κατασκευάζονται στην Κίνα για αγορές εκτός των ΗΠΑ.

Η παράταση έρχεται εν μέσω ενός ταχέως μεταβαλλόμενου τοπίου στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, το οποίο περιλαμβάνει την ραγδαία άνοδο των εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών και την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές δυτικές μάρκες και τις παλαιότερες κοινοπραξίες.

Η GM αρνήθηκε να παράσχει οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με την παράταση, η οποία έρχεται εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής απαγόρευσης κινεζικών μαρκών και οχημάτων στις ΗΠΑ.

Η σημαντικότερη αλλαγή που έχει γνωστοποιηθεί όσον αφορά τη δυναμική της συμφωνίας είναι η διάρκειά της. Η αρχική συμφωνία που συνήφθη το 1997 είχε διάρκεια 30 ετών, ενώ τώρα οι εταιρείες ανακοίνωσαν την παράταση κατά 20 έτη της κοινοπραξίας με ισομερή συμμετοχή (50-50) έως το 2047. Η συμφωνία επεκτείνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ της GM, της SAIC και του Ομίλου Guangxi Automobile, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής της Wuling, σύμφωνα με εκπρόσωπο της GM.

Η GM σημείωσε ότι η συμφωνία θα επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση των εγχώριων πωλήσεων των μοντέλων Buick και Cadillac στην Κίνα, πέραν της εξαγωγής προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Chevrolet, που κατασκευάζονται στην Κίνα για αγορές εκτός των ΗΠΑ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην αγορά της Κίνας και διαβλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες για ανταγωνισμό σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές: τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Νότια Αμερική, το Μεξικό και την Ασία-Ειρηνικό», δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της GM China, Τζον Ρόθ.

Η αισιοδοξία όσον αφορά τις εξαγωγές οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, από μια κλειστή αγορά στον μεγαλύτερο παγκόσμιο εξαγωγέα οχημάτων.

Η ανάπτυξη της Κίνας έχει τροφοδοτηθεί από κρατική χρηματοδότηση προς τις εταιρείες, καθώς και από μια κουλτούρα καινοτομίας και ταχύτητας που η χώρα έχει ενσταλάξει στους εργαζομένους της, σύμφωνα με ειδικούς. Ωστόσο, η επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς και η υποαξιοποίηση των εργοστασίων έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να αρχίσουν να εξάγουν σε μεγάλες αγορές αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Η Κίνα ήταν η κορυφαία αγορά πωλήσεων της GM από το 2010 έως το 2023, αλλά οι μεταβαλλόμενες δυναμικές οδήγησαν την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ και τους εταίρους της στην κοινοπραξία να αναδιαρθρώσουν τις δραστηριότητές τους.

Τα κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας από την Κίνα μειώθηκαν από περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2018 σε δύο συνεχόμενα έτη ζημιών το 2024 και το 2025. Η GM ανέφερε έσοδα από συμμετοχές ύψους 248 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, μετά από μέτρα αναδιάρθρωσης που κόστισαν στην αυτοκινητοβιομηχανία 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έκτακτα έξοδα πέρυσι.

Η GM αναφέρει ότι η κοινοπραξία έχει κατασκευάσει και παραδώσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια οχήματα από την ίδρυσή της στην Κίνα.