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Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια

Οι επισημάνσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου στο συνέδριο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας» που έγινε στα Ιωάννινα

Τράπεζες 23.06.2026, 21:50
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Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια
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Στη στρατηγική επιλογή της Πειραιώς να υποστηρίζει την ανάπτυξη της Ηπείρου αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, από το βήμα του συνεδρίου με θέμα «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας» που έγινε στα Ιωάννινα.

Η Πειραιώς έχει σημαντική ιστορική παρουσία στην Ήπειρο και σήμερα έχει 8 καταστήματα, με περίπου 2 δισ. ευρώ καταθέσεις και πάνω από 400 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήσεις σε περισσότερες από 680 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου καθώς και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε με έμφαση τη συνεργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο με την Περιφέρεια, τον Δήμο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την επιχειρηματική κοινότητα, όπως και το πλεονέκτημα της καινοτομίας που δίνει η ισχυρή παρουσία του Πανεπιστημίου και ενός οικοσυστήματος στην περιοχή. «Η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία αποτυπώθηκε στη neobank Snappi που έχει έδρα στα Ιωάννινα και προέκυψε από τη συνεργασία της Πειραιώς με τη τοπική εταιρεία τεχνολογίας Natech», πρόσθεσε.

Η Snappi που έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για δραστηριότητα πιστωτικού ιδρύματος σε όλη την Ευρωζώνη, έχει ξεκινήσει την επαφή με τους πελάτες τους τελευταίους έξι μήνες και αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους διακόσιους χιλιάδες χρήστες του digital banking και εκατόν τριάντα χιλιάδες πελάτες, οι οποίοι έχουν καταθέσεις, παίρνουν δάνειο και κάνουν συναλλαγές με τη Snappi», ανέφερε ο CEO της Πειραιώς.

Όσο αφορά γενικότερα τη στήριξη επενδύσεων στην περιφέρεια, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό για μια περιοχή να μπορεί να προσφέρει ένα «χαρτοφυλάκιο επενδύσεων», κάτι που γίνεται στην Ήπειρο με την καινοτομία, με τη γαστρονομία, τις επενδύσεις στην ενέργεια, τα logistics, όπως και τη δυνατότητα που προσθέτει το νέο οδικό δίκτυο μέσω της Ιόνιας Οδού και της Εγνατίας.

«Το τραπεζικό σύστημα έχει πλέον περάσει στο επόμενο βήμα με πολύ ισχυρή ρευστότητα και αναζητεί επενδυτικά σχέδια για να χρηματοδοτήσεις. Όταν έχεις λοιπόν ένα portfolio of investments, περιορίζεις τον κίνδυνο και για την περιοχή, αλλά και για τα πιστωτικά ιδρύματα», σημείωσε.

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