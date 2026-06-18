Μεγάλου: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μοχλός ανάπτυξης

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Ευκαιρία για μεγαλύτερη κοινωνική ανθεκτικότητα και ισχυρότερη αναπτυξιακή προοπτική αποτελεί η μεταρρύθμιση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σε μήνυμα που απηύθυνε στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Μεγάλου: Η Πειραιώς, η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιούργησε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Όπως τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο κ. Μεγάλου, η Πειραιώς ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιούργησε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο ουσιαστικού διαλόγου για την αποταμίευση, τις επενδύσεις και το μέλλον της συνταξιοδοτικής ασφάλειας στη χώρα μας, σημείωσε και πρόσθεσε ότι σήμερα η επαγγελματική ασφάλιση συνδέεται με ευρύτερες εξελίξεις στο δημογραφικό, την ανάπτυξη, την οικονομική ασφάλεια των πολιτών.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική έχει ως στόχο μια πιο ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην αποταμίευση και την παραγωγική επένδυση, η οποία ενισχύει ταυτόχρονα την οικονομική ασφάλεια των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να μετατρέψει τη συστηματική και μακροχρόνια αποταμίευση σε κεφάλαιο που στηρίζει τις συντάξεις, ενισχύει τις κεφαλαιαγορές και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ανέφερε.

Ισχυρές και βιώσιμες λύσεις για το μέλλον

Ο CEO της Πειραιώς επισήμανε ότι η ίδρυση από την Πειραιώς του πρώτου ΤΕΑ στον τραπεζικό κλάδο αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση και την έγκαιρη αναγνώριση της αξίας της συστηματικής αποταμίευσης και της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας. Αναδεικνύει επίσης τη σημασία της συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων για τη διαμόρφωση πιο ισχυρών και βιώσιμων λύσεων για το μέλλον.

Όπως υπογράμμισε, η Τράπεζα στηρίζει ενεργά τον δεύτερο πυλώνα, εκτιμώντας ότι τα ΤΕΑ μπορούν να εξελιχθούν σε ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές με ουσιαστική συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και για τον τρίτο πυλώνα και δίνει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ευρύτερο οικοσύστημα αποταμίευσης, προστασίας και επένδυσης, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Επαγγελματική ασφάλιση και μακροπρόθεσμη ευημερία

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, η εξέλιξη της αγοράς και η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δημιουργούν σήμερα μια σημαντική ευκαιρία, επισήμανε ο κ. Μεγάλου. «Η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ουσιαστικούς μηχανισμούς για την ενίσχυση της συνταξιοδοτικής επάρκειας και της μακροπρόθεσμης ευημερίας. Στην Πειραιώς είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, με εμπειρία, τεχνογνωσία και με ένα διευρυμένο οικοσύστημα λύσεων αποταμίευσης, προστασίας και επένδυσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής», κατέληξε.